Affari tuoi, spavento per Herbert Ballerina: lascia lo studio e De Martino lo rincorre: "Non preoccuparti" Nella nuova puntata del 24 aprile gioca Francesca, che porta a casa 50mila euro offerti dal Dottore. Herbert Ballerina lascia lo studio e De Martino va a riprenderlo

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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Il venerdì sera comincia all’insegna del divertimento e delle emozioni grazie ad Affari tuoi, in onda con la nuova puntata del 24 aprile 2026 su Rai 1. Stefano De Martino gioca con Francesca, medico pediatra per il Friuli-Venezia Giulia e sua mamma Lina. Scopriamo cosa è successo.

Affari tuoi, puntata del 24 aprile 2026: cosa è successo

"Domani parto per l’India per andare al matrimonio della mia migliore amica" racconta Francesca, mentre Herbert Ballerina apre con l’invenzione della serata, ovvero la carbonara elettronica che scatena il pubblico femminile in un coro: "Sei grande grande grande" cantano e il comico commenta: "Stiamo prendendo una bruta piega qua". Francesca comincia con i primi sei tiri tra i quali brucia subito 75mila euro e 300mila euro, quest’ultimi pescati dalla pacchista del Lazio, che viene "cacciata" scherzosamente da De Martino: "Salutiamo Silvia che ci saluta". Il Dottore comincia proponendo il primo assegno della serata da 20mila euro, che viene cestinato rapidamente dalla concorrente. "Mi volete toccare?"incalza Herbert, proponendosi come talismano per mamma e figlia, che accettano e sfiorano il comico come porta fortuna. Il risultato è positivo visto che arriva il pacco da 100 euro e subito dopo Martina Miliddi. La ballerina porta la solita ventata di allegria con il suo stacchetto a centro studio. "Sei stato invitato al matrimonio in India, però devi pagarti il biglietto e loro ti pagano il taxi fino a fiumicino" incalza il conduttore con Herbert, che confessa di non avere un plateau (e non plafond) sufficiente nella carta di credito.

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Affari tuoi, la vincita di Francesca (con beffa al Dottore)

"Ma i pacchi blu dove sono?" commenta Francesca, che viene rassicurata da De Martino: "Ti assicuro che ci sono". Il conduttore porge l’assegno da 10mila euro, velocemente tritatato da mamma e figlia. De Martino scherza con le tre gemelle, pacchiste della Sicilia, alle quali fa pronunciare la celebre frase "Vieni a giocare con noi?" tratta dal film horror Shining. La frase spaventa Herbert Ballerina che abbandona lo studio e viene recuperato dal conduttore: "Vieni qua non ti preoccupare". Con un filotto di cinque pacchi blu, Francesca resta con un tabellone composto dal solo pacco blu di Gennarino, l’incognita del pacco nero e un unico rosso da 200mila euro, che porta ad un’offerta da 30mila euro, cestinata dalla concorrente. "Roviniamoci dai" commenta Herbert dopo che Francesca e Lina chiedono consiglio a Lupo e Thanat. Quest’ultimo viene preso di mira da De Martino: "Thanat che cosa faresti tu? a parte cambiarti la cravatta". Con l’ultimo tiro della partita le concorrenti pescano Gennarino e si giocano il finale con 200mila da un lato e il pacco nero dall’altro. L’ultimo assegno della serata è da 50mila euro, cifra che fa tentennare Francesca. Dopo tante riflessioni la concorrente accetta l’offerta e scopre di avere il pacco nero, che contiene solo 15mila euro. Dottore beffato e 50mila euro in tasca per un viaggio dolce verso l’India.

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