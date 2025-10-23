Affari Tuoi, Adriano va contro la moglie ma salva il matrimonio in extremis. Ballerina mangia un croccantino per 300mila euro Nella puntata del 23 ottobre, la partita di Adriano parte malissimo e rischia di finire anche peggio, ma la perdita è minore del previsto: cosa è successo

Nella nuova puntata di Affari Tuoi, condotta da Stefano De Martino su Rai Uno giovedì 23 ottobre 2025, a sfidare il Dottore è Adriano, concorrente della regione Umbria e operatore ecologico di professione, che gioca con il pacco numero 10 ed è accompagnato in studio dalla moglie Mirza. La coppia ha due figli: Beatrice e Riccardo. Ora è tutto pronto, ma prima di iniziare la partita il comico Herbert Ballerina riappare, come sempre, tra i pacchisti e non manca di fare una battuta: "Sai che io vorrei fare il tuo lavoro? È sempre stato il mio sogno nel cassonetto! Dovevo dirla, ce l’avevo qua!". E De Martino commenta: "Certo! E hai aspettato di venire su Rai 1!". Ecco cosa è successo nella puntata del 23 ottobre 2025 di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 23 ottobre 2025: cosa è successo

La partita di Adriano comincia abbastanza male: col primo tiro, se ne vanno subito i 100mila euro, ma Mirza riesce a raddrizzare la situazione trovando il primo pacco blu. La serata prosegue tra alti e bassi, più bassi che alti, perché la coppia perde anche i 75mila euro, oltre ai 10mila e i 15mila. "Abbiamo fatto un po’ di danni" commenta Stefano De Martino. Poi Adriano e Mirza rifiutano il cambio proposto dal Dottore ma si riparte alla grande: escono 0 euro e si balla! Dopo un’altra chiamata buona da 1 euro, Mirza chiede il mantra prima di fare il prossimo tiro: "Visto che ultimamente ha avuto sempre il vantaggio Herbert nel mantra, io lo vorrei fare con te, Stefano". E De Martino commenta: "Ma io non ho problemi, solo che l’ultima volta che mi sono immolato non hanno vinto nulla!". Herbert Ballerina urla: "Sì ma a loro non interessa!".

Alla fine Stefano, accompagnato dal comico per farsi tenere la mano, si lascia toccare il ‘grande gluteo’, ma questa volta il mantra non funziona. Poi, una volta sbirciato nel pacco della pacchista che lavora nella Guardia di Finanza, il conduttore dichiara: "Io ve l’ho detto, qui l’unico è lui, Herbert. Che io sia fortunato non lo metto in dubbio, ma lui è proprio miracolato. Da domani tocca a te Herbert, sappilo!". Nel numero chiamato, infatti, ci sono 200mila euro. "Ma non sai giocare allora" scherza Ballerina.

La prima offerta del Dottore è 20mila euro, assegno tritato dalla coppia. Peccato che poco dopo escano anche i 300mila euro e in questa occasione accade qualcosa di inaspettato, perché De Martino e Ballerina fanno una scommessa bizzarra per la quale il comico si ritrova infine a mangiare un croccantino di Gennarino. Herbert infatti gli chiede: "Quanto mi dai se mangio questo croccantino?", e il conduttore risponde che, se lo facesse veramente, gli darebbe i soldi contenuti nel numero vicino a lui, quello che devono aprire adesso. Nel pacco ci sono i 300mila euro e quindi Herbert mangia il croccantino senza pensarci un attimo. "Io ve l’ho detto, non mi toccate. Io so che matematicamente finora questa cosa non porta bene" dice Stefano prima di sentire il Dottore. Questa volta Adriano decide di cambiare e lascia il numero 10 per prendere il 17, scoprendo subito dopo che nel pacco pescato a inizio partita ci sono 5 euro. Insomma, ottima scelta!

Dopo aver rifiutato i 20mila euro, l’offerta del Dottore si abbassa a 10mila: "Per i progetti che abbiamo non bastano" ripete la coppia. Altro assegno tritato. Poi, nel 2 della Liguria ci sono i 50mila euro e la situazione si complica ulteriormente: non resta che sperare nel pacco nero, perché di rosso c’è solo quello da 20mila euro, che però perdono subito dopo. La nuova mossa del Dottore è il cambio, nuovamente accettato da Adriano che lascia il 17 – dove c’è Gennarino – per il numero 15. Poi un colpo di fortuna, perché aprono un pacco blu e sul tabellone restano i 10 euro e il pacco nero, che potrebbe contenere molti soldi. Adriano e Mirza decidono di andare fino in fondo, nonostante l’incognita, perché per due sere consecutive ha avuto nel suo pacco i 300mila euro e chissà che non ce ne sia una terza. "Se ci fossero i 300mila, sarebbe la prima volta che accadrebbe in questa stagione" ricorda De Martino riferendosi al pacco nero.

Scopriamo poi che Adriano è convinto di avere nel proprio pacco più di 50mila euro, per la precisione 300mila. Il Dottore, infine, gli offre 25mila euro. "Sono convinto che ci siano i 300mila euro nel pacco nero, ma non sono certo di averlo io" dice il concorrente. Nonostante la compagna gli dica di pensarci bene, il concorrente decide di accettare l’offerta di 25mila euro. La coppia scopre di avere il pacco nero e il concorrente chiede a Stefano: "Mi ospiti a casa tua?", con la moglie che tuona: "E ora sono proprio Affari Tuoi!". Per fortuna, alla fine perdono solo 5mila euro, perché hanno il pacco nero che però contiene 30mila euro. In studio salti di gioca e grandi sorrisi.

Le polemiche sui social

Durante e dopo la puntata di Affari Tuoi del 23 ottobre 2025, non mancano le reazioni e le polemiche sui social: "Tutto quello che volete ma possiamo affermare con certezza che Mirza ha inserito il fatto di essere stata contraddetta dal marito nella cartella Torti Subiti", "È salvo per un zero in meno", "Lui pensa di essersi salvato. Non sa ancora che vedrà rinfacciati quei 5k euro fino alla morte", "Per fortuna non erano i 300 mila", "Matrimonio e vita salvata", "Adriano è salvo. Mirza datti ‘na calmata", "Madonna lei odiosa". Ma non è finita qui, perché i riassunti di Stefano De Martino non sono molto apprezzati sui social: "CHE NOIAAAA, VELOCEEE", "Rai Uno e l’incomprensibile perdita di tempo che fa durare una trasmissione senza contenuti in eterno per fare iniziare la prima serata alle 22.00. Abbiate pietà di chi guarda la televisione!", "Sì ma sta suspence del ca**o e muovetevi".

