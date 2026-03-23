Affari tuoi, il concorrente più logorroico di sempre fa sbottare De Martino: "Hai finito?". Poi lacrime e beffa Nella nuova puntata del 23 marzo giocano Mauro e Gloria, che tornano a casa con 15mila euro. De Martino alle prese con le parole infinite del concorrente

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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Manuel è il protagonista della nuova puntata di Affari tuoi in onda lunedì 23 marzo 2026 su Rai 1. Stefano De Martino accoglie l’architetto torinese e sua sorella Gloria, addetta in un negozio di calzature. Scopriamo tutto quello che è successo nella partita del concorrente dalle mille parole.

Affari tuoi, puntata 23 marzo 2026: cosa è successo

Non si può iniziare senza aver prima ascoltato l’invenzione di Herbert Ballerina: "Ho fatto l’invenzione per far dimagrire i musicisti, ovvero il flauto dolcificante". Tra le risate del pubblico la partita comincia, e purtroppo, Manuel pesca subito i 300mila euro. Arriva Martina Miliddi a riportare il buon umore con una danza dai ritmi spagnoli, mentre gli altri tiri del concorrente scorrono lisci, senza fare troppo male. La prima offerta del Dottore è di 29mila euro, cifra che viene rifiutata senza troppi ripensamenti da Manuel e Gloria. "Mago Merlino avrebbe accettato subito subito" scherza De Martino facendo riferimento al concorrente della puntata di domenica sera, nel quale Mauro ha accettato subito 15mila euro. "Questo è il livello" commenta De Martino dopo la gaffe di Manuel, che cerca il pacco 7 senza rendersi conto che è quello che ha sotto il naso. Dopo l’uscita del pacco zero e il consueto ballo, anche i 75mila euro vanno in fumo e il Dottore torna a far squillare il telefono rosso: "Da 33mila si passa a 37mila euro" comunica il conduttore, mentre i due fratelli tritano immediatamente.

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Affari tuoi, la vincita (con beffa) di Manuel

La gara prosegue con l’uscita dal tabellone dei 200mila euro e il cambio pacco di Manuel, che cede il pacco 7 per proseguire con il numero 10 della pacchista Annamaria: "Io mi fido di Annamaria e ho scelto la persona più che il pacco" spiega Manuel non riuscendo a trattenere le lacrime. Dopo la commozione si torna a sorridere con l’ormai celebre pacchista "bimbo cattivo", che svela i 100mila euro e commenta: "La bellezza si paga" tra le risate dello studio. "Vergogna" commenta Herbert Ballerina mentre De Martino porge un assegno da 6mila euro ai due fratelli, che rifiutano ancora. "Ti ho chiesto i 100 euro ed eccoli" scherza De Martino con i concorrenti, che trovano proprio il pacco richiesto dal conduttore e restano in gioco con due pacchi rossi da 10mila e 50mila euro oltre all’incognita del pacco nero. Manuel si dilunga nei ringraziamenti e De Martino lo prende in giro: "Finito?". Successivamente, l’architetto decide di toccare il braccio di De Martino e mandare un altro messaggio a casa: "Per tutte le mie colleghe, lo sto toccando". Si entra nel finale della partita con il pacco nero e 50mila euro mentre il Dottore si ripresenta con l’ultima mossa della serata: "Questa partita finisce con il cambio" dice De Martino, mentre Gloria incalza: "Mamma mia che tortura". Manuel sceglie di giocarsi il tutto per tutto con il numero 10 scelto a gara in corso e scopre di avere il pacco nero con 15mila euro. "Va bene così" commenta il concorrente tra gli applausi del pubblico. Nonostante la cifra vinta, i due fratelli subiscono la beffa finale, infatti, si sono permessi di tritare assegni ben più alti della cifra vinta alla fine, per la felicità del Dottore.

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