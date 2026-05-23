Affari tuoi, De Martino riaccoglie Martina Miliddi: "Me la voglio gustare", poi Virginia rovina la partita perfetta Nella nuova puntata del 23 maggio gioca Virginia che inizia in maniera perfetta e finisce con un disastro. De Martino riaccoglie Martina Miliddi dopo l'assenza nella puntata di ieri

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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Sabato sera ricco di emozioni grazie alla nuova puntata di Affari tuoi, con protagonista Virginia, addetta marketing dalla provincia di Udine che gioca con l’altissimo fidanzato Gabriele, ex giocatore di volley. Scopriamo tutto quello che è successo nella nuova puntata in onda sabato 23 maggio 2026 su Rai 1.

Affari tuoi, puntata del 23 maggio 2026: cosa è successo

Stefano De Martino apre le danze dello quiz dando la parola ad Herbert Ballerina, che non si smentisce: "Io spargo l’incenso, sono un incensurato" dice il comico scatenando le prime risate e la reazione del conduttore: "Non ci credo che sei incensurato, ho i miei dubbi". Virginia parte alla grande e con i primi sei tiri conserva il podio dei premi tra i pacchi rossi e il Dottore comincia con la prima offerta da 40mila euro: "Mica male" commenta il conduttore mentre la concorrente rifiuta l’assegno. Prima di continuare con la partita, De Martino fa un vero e proprio spot alla Rai: "Vi ricordo che Mamma Rai trasmetterà il mondiale di calcio con tutti i campioni". La coppia brucia 50mila euro e De Martino incalza: "Vorrei trovassi Martina perché ieri è rimasta ferma, non balla dall’altroieri". Virginia accetta il cambio, lascia l’11 per continuare con l’1 e apre il pacco appena ceduto trovando Gennarino.

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Affari tuoi, il disastro di Virginia e Gabriele

A differenza di ieri, arriva il momento di Martina Miliddi che torna ad esibisrsi a centro studio e regala a Virginia un tabellone stupendo con premi intatti da 75mila a 300mila euro e un assegno da 44mila euro. "Noi ne abbiamo bisogno di più. Arriva Ludovico e c’è la casa come progetto" replica la concorrente cestinando l’offerta. Con due tiri sfortunati vanno in fumo i 75mila e i 100mila euro e il Dottore torna alla carica con una nuova offerta da 40mila euro, stessa cifra proposta a inizio puntata che finisce nel cestino allo stesso modo. Anche i 300mila euro, premio più importante in palio nel quiz, viene cancellato dal tabellone. "In questo pacco ci sono le regioni" commenta De Martino svelando che anche il pacco da 200mila va in fumo e manda i concorrenti a tentare il tutto per tutto al gioco della regione fortunata. Mentre la coppia pensa su quali regioni puntare, De Martino scherza con tutti i presenti in studio e li invita a dire la loro regione, poi si focalizza su Martina Miliddi: "Sentiamo Martina cosa dice, me la voglio gustare". Virginia e Gabriele scelgono Piemonte e Sardegna ma purtroppo non pescano la Calabria, regione vincente della serata. I due concorrenti chiudono male una partita iniziata alla grande.

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