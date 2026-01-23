Affari tuoi, Herbert non torna e De Martino lo provoca: "Preferiscono Martina". Damiano vince in lacrime
Nella puntata del 23 gennaio c'è Damiano insieme alla figlia Sophie, che tornano a casa con 29mila euro beffando il Dottore. De Martina stuzzica Herbert assente
Appuntamento fisso dell’access prime time di Rai 1, Affari tuoi torna venerdì 23 gennaio con una nuova puntata all’insegna di emozioni e colpi di scena. Stefano De Martino accoglie in studio Damiano, detto Sean Penn, operaio in cartiera da Pieve di Bono-Prezzo per il Trentino-Alto Adige. Al suo fianco c’è la figlia Sophie, studentessa nella vita. Scopriamo cosa è successo.
Affari tuoi, puntata 23 gennaio: cosa è successo
Dopo aver ricordato l’assenza di Herbert Ballerina, sostituito dal cartonato, De Martino da il via alla gara e con i primi tiri Damiano si assicura il Jackpot di 4mila euro grazie al pacco di Gennarino, che non obbedisce al conduttore, che scherza: "Sei peggio di Herbert, faccio anche il tuo cartonato". Con due chiamate sfortunate il clima cambia improvvisamente a causa di due pacchi rossi da 75mila e 300mila euro. Il Dottore muove la prima mossa con la proposta di cambio che piace a papà e figlia, che cedono il pacco 12 per continuare con il 13. Una tripletta di pacchi blu, compresa Martina Miliddi, che delizia il pubblico con il consueto balletto sexy, Damiano mette la partita sui binari giusti e si ritrova in mano un assegno da 30mila euro, che viene tritato poco dopo. De Martino scherza con Lupo, personaggio fisso del pubblico che apprezza particolarmente Martina: "So che Lupo preferisce Martina e ha avviato una petizione per lasciare Herbert fuori e tenere lei". Anche i 200mila vengono cancellati dal tabellone e il Dottore torna alla carica: "Per tre tiri ci sono ora 15mila euro" una cifra che non accontenta la coppia, che prosegue.
Affari tuoi, la vincita finale di Damiano e Sophie
Il podio dei premi cade definitivamente con la chiamata del pacco da 100mila euro e il telefono rosso torna a squillare: "Da 15mila si scende a 10mila" riporta il conduttore. "Mai mollare" replica Damiano, rifiutando. Una sequenza di pacchi blu rende la partita interessante, infatti, il concorrente resta a giocarsi tutto con due rossi da 50mila e 10mila e l’incognita del pacco nero. Dai piani alti si ripete l’offerta da 15mila, mentre Damiano racconta qualcosa di più sul suo personale "Io e mia moglie siamo il giorno e la notte, non siamo mai assieme a casa, vorrei vincere per farla lavorare meno". Dopo averci pensato a lungo ed essersi emozionato parlando anche della figlia al suo fianco, Damiano rifiuta l’assegno e con l’ultimo tiro pesca i 10mila euro. "Hai fatto il tiro perfetto" dice De Martino, mentre il Dottore propone l’ultima offerta della serata da 25mila euro. Papà e figlia decidono di dare valore ai soldi e accettano, tornano a casa con 29 mila euro totali, grazie anche a Gennarino. Prima di salutare, De Martino apre il pacco 13 della coppia che mostra il pacco nero con 5 euro. Ottima mossa da parte di Damiano e Sophie che beffano il Dottore.
