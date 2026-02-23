Trova nel Magazine
Affari tuoi, De Martino anticipa Carlo Conti e gli ruba lo slogan: "Tutti cantano Sanremo". Poi l'appello inatteso

Nella nuova puntata del 23 febbraio gioca Veronica, che torna a casa con 22mila euro. De Martino scatenato, anticipa Carlo Conti, si allena con la sigla del Festival di Sanremo e manda un appello ai telespettatori

Massimo Santalucia

Content Editor

Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

A seguito dello stop del 22 febbraio, a causa della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi milanesi, il quiz show dei pacchi torna per un nuovo divertente appuntamento, prima di prendersi una vacanza di cinque giorni per lasciare spazio al Festival di Sanremo. Stefano De Martino gioca con Veronica, logopedista dalla provincia di Atella in Basilicata, accompagnata dalla cugina Mariangela. Scopriamo tutto quello che è successo nella nuova emozionante puntata di Affari tuoi.

Affari tuoi, puntata 23 febbraio: cosa è successo

"Mi casca come il cacio sui maccheroni" apre De Martino, che nel salutare la nuova pacchista, proveniente da Sanremo, ne approfitta per "rubare" lo slogan a Carlo Conti e incalza: "Tutti cantano Sanremo", per poi ricordare l’inizio del Festival, mentre la regia manda la sigla della kermesse musicale. Herbert Ballerina presenta se stesso e la sua invenzione: "Mi occupo di igiene intima, sono un bidello", e poi: "Ho scritto poesie ermetiche", mentre mostra un barattolo con la chiusura sigillata. Con i primi sei tiri, Veronica brucia 100mila, 200mila e il Dottore comincia con l’offerta di cambio, rifiutata dalle due sorelle. Anche i 300mila euro, premio più alto in palio, va in fumo e dai piani alti arriva il primo assegno da 10mila euro, cifra rifiutata senza troppi ripensamenti. "Tenetevi forte, stasera non è sola, ha un compagno a sorpresa" avvisa De Martino, a seguito dell’uscita del pacco ballerina di Martina Miliddi, che questa sera ha un partner di ballo d’eccezione, ovvero Herbert, travesito con una parrucca bionda. I due si esibiscono a centro studio sulle note di un medley omaggio dedicato a Raffaella Carrà e il conduttore incalza: "Sembri Enzo Paolo Turchi".

Affari tuoi, la vincita di Veronica e gli auguri di De Martino a Carlo Conti

Scatenato più del solito, probabilmente a causa dell’aria sanremese che si respira nei corridoi Rai, De Martino continua a canticchiare la sigla del Festival, mentre sbircia il pacco della new entry ligure. Tutti atteggiamenti che rinforzano sempre di più la presunta volontà del conduttore napoletano a presentare la kermesse nel 2027, a sostituzione di Carlo Conti, uscente. Tornando alla partita, Veronica entra nel vivo della gara, e dopo aver eliminato anche l’ultimo pacco rosso presente da 75mila euro, resta con un blu da 100 euro da un lato e l’incognita del pacco nero dall’altro. "Io non vi regalerò una partita audace" commenta la concorrente davanti l’ultima offerta da 22mila euro dai piani alti, cifra che viene accettata da Veronica. Anche prima di salutare, risuona la sigla del Festival e De Martino chiude mandando gli auguri a Conti e inviando un appello ai telespettatori: "In bocca al lupo a Carlo Conti e godiamoci questo Festival di Sanremo". Il quiz dei pacchi va in pausa per cinque giorni e ritorna domenica 1 marzo 2026, nonostante questo, il conduttore napoletano sembra entusiasta di godersi la copetizione canora più celebre d’Italia e tutto quello che ne gira attorno, rendendosi protagonista di un appello inatteso, ma visibilmente sincero.

