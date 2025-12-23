Affari tuoi, De Martino si dichiara: "È un bellissimo uomo". Il Dottore fa il furbo e perde: Micol vince in lacrime Nella puntata del 23 dicembre Micol gioca una partita sfortunata ma tutto cambia nel finale: Va alle regioni su richiesta del Dottore e vince 100mila euro

Affari tuoi non si ferma mai e anche nella serata dell’antivigilia di Natale tiene compagnia ai tanti telespettatori collegati da casa. Nella nuova esilarante puntata in onda martedì 23 dicembre su Rai 1 Stefano De Martino gioca a centro studio con Micol, agente scelto della Polizia di Stato da Aymavilles in Valle d’Aosta. Al suo fianco il marito Giuseppe, anch’esso poliziotto. Scopriamo cosa è successo alla concorrente che inizia con il pacco numero 18.

Affari tuoi, puntata 23 dicembre 2025: cosa è successo

Micol comincia la sua partita poco dopo che Herbert Ballerina ha salutato con una delle sue freddure amate dal pubblico: "Sono Herbert da Campobasso e insegno canto, qua dietro in un cantiere". I primi sei tiri della concorrente trovano, purtroppo, anche i 100mila euro ma i due coniugi non si fanno scoraggiare. "La prima offerta della serata è di 35mila euro" comunica De Martino e pochi istanti dopo Giuseppe trita l’assegno. La gara prosegue tra molti pacchi blu e un rosso da 200mila mentre De Martino scherza con uno dei pacchisti: "Ti chiameremo Michele Marrone, somigli a Michele Morrone, è un bellissimo uomo" risate tra il pubblico. Il Dottore torna alla carica proponendo un cambio e Micol decide di ascoltarlo lasciando il 18 per il 3. Un’altra tripletta spacchetta 30mila, 75mila e il pacco nero da 50mila euro. Dai piani alti arriva l’offerta da 20mila euro che i due coniugi ritengono ancora troppo bassa e rifiutano, stessa scelta per i 31mila scritti sull’assegno da De Martino poco dopo. Anche i 300mila euro, premio più prezioso in palio ad Affari tuoi, vanno in fumo mentre Micol sceglie di proseguire con il pacco numero 3, rifiutando l’ennesima proposta di cambio. "Sento odore di geografia, a che ora c’è?" scherza De Martino al telefono con il Dottore, alludendo alla partita di Micol che si sta indirizzando senza premi verso il gioco della regione fortunata, ultima spiaggia possibile per portare a casa un premio. La partita entra nel vivo e i due poliziotti arrivano a giocarsi il tutto per tutto con da una parte il simpatico Gennarino e dall’altra 20mila euro. Il Dottore chiama per proporre una variante al gioco, chiedendo alla concorrente se vuole andare direttamente al gioco delle regioni e lei accetta. Moglie e marito optano per la regione Calabria, luogo dove Micol ha passato tante estati insieme alla famiglia e al fratello purtroppo scomparso, e grazie alla scelta fatta con il cuore riesce a portare a casa 100mila euro. Grande commozione per marito e moglie che tornano a casa con un bellissimo regalo di Natale. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

