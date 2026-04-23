Affari tuoi, richiesta choc a De Martino: "Posso toccarti?". La risposta elegante del conduttore Nella nuova puntata del 23 aprile gioca Sharon, che dopo alti e bassi decide di accettare 43mila euro. De Martino svia le avances di una pacchista

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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Emozioni e risate a non finire anche nella nuova puntata di Affari tuoi in onda giovedì 23 aprile 2026 su Rai 1. Stefano De Martino gioca con Sharon, impiegata commerciale dalla Valle d’Aosta. Assieme alla concorrente c’è il fidanzato Gabriel, analista nella vita. Scopriamo tutto quello che è successo.

Affari tuoi, puntata del 23 aprile: cosa è successo

Sharon racconta di avere un cane di nome Tornado e Herbert Ballerina non si fa scappare la prima occasione della serata: "Tornado? Perché dov’era andato?". Subito dopo, il comico continua con l’invenzione della serata, ovvero il vasco idromassaggio. La freddura, però, non scaturisce risate ne applausi e il conduttore infierisce verso la sua spalla: "Non hanno né riso né applaudito". Uno dei pacchisti, vestito con una giacca decorata con banane, scherza dicendo di aver portato le banane per Herbert Ballerina ma la battuta viene interrotta da De Martino: "Io mi fermerei qua". I primi sei tiri Sharon scorrono lisci senza fare troppi danni a parte i 50mila euro e dopo aver trovato Martina Miliddi la coppia si ritrova in mano un assegno da 38mila euro, che decide di tritare velocemente. "Voi andate a chiamare le gemelle di rosso vestite?" incalza De Martino spaventando la coppia ma svelando i 50 euro delle tre gemelle della Sicilia. "Posso toccarti? Magari porta fortuna a loro" incalza la pacchista della Campania rivolgendosi a De Martino, che svia le avances in maniera elegante: "Ma cosa c’entri tu, lasciamo perdere".

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Affari tuoi, la vincita di Sharon e Gabriel

La partita prosegue su binari fortunati e il podio dei pacchi rossi resta intatto mentre Sharon pesca il pacco blu da zero euro che fa ballare tutti. "Voglio chiamare il 15 perché è legato a mio zio che non c’è più e spero ci porti bene" dichiara la concorrente, che ha fortuna e pesca i 10 euro. I 75mila euro vanno in fumo e il Dottore torna alla carica con un assegno da 43mila euro, che fanno gola ma non convincono la coppia ad andare a casa. Sharon accetta il cambio pacco e decide di proseguire con il 17 e cede il 18. "Primo vero passo falso" commenta De Martino dopo l’uscita dei 200mila euro, che regalano un sospiro di sollievo al Dottore. L’offerta da 43mila euro torna per ben due volte e la coppia decide di proseguire cestinando gli assegni e subito dopo manda in fumo anche i rossi da 100mila e 200mila euro, lasciando solo i 300mila euro ancora in gioco. L’assegno da 43mila euro torna ancora e questa volta convince Sharon: "Non voglio rischiare di tornare a casa a mani vuote, accetto" dice la concorrente, che sul finale scopre di non aver creduto nel pacco con dentro Gennarino. Un sospiro di sollievo che chiude una partita piena di alti e bassi.

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