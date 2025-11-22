Affari Tuoi, De Martino cede il posto a Fialdini: "Occhi da febbre". E Simone (in lacrime) vince con la gioia di vivere Nella puntata del 22 novembre 2025, tanti siparietti con De Martino, Francesca Fialdini e Herbert Ballerina, ma anche tante emozioni con Simone: cosa è successo

Nella nuova puntata di Affari Tuoi, condotta da Stefano De Martino, su Rai Uno, sabato 22 novembre 2025, a sfidare il Dottore è Simone, concorrente della regione Marche e autotrasportatore di professione, per lui una vera e proprio passione. Gioca con il pacco numero 16 ed è accompagnato in studio dalla moglie Elisabetta, docente di scuola primaria. Il concorrente, che indossa una maglietta con una foto del matrimonio insieme alla sua dolce metà, racconta come si sono conosciuti: "La mattina facevo sempre colazione nello stesso posto e la incontravo tutti i giorni. Un caffè tira l’altro e poi l’ho invitata a fare una passeggiata sul lungomare e da lì è nato tutto". Ecco cosa è successo nella puntata del 22 novembre 2025 di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 22 novembre 2025: cosa è successo

La partita comincia subito col botto, perché al primo colpo Simone trova Gennarino, portandosi a casa il jackpot di 6mila euro, contenuto nel pacco della new entry della Valle d’Aosta. Poi se ne vanno 50mila euro e 1 euro e subito dopo arriva una telefonata inaspettata del Dottore. Parte la sigla di Ballando con le Stelle ed entra in studio Francesca Fialdini, alla quale De Martino dice: "Io vorrei sfruttare questa occasione per farti condurre e riposare un pochino. Io faccio il tuo braccio armato, vado a sbirciare i pacchi! Qui hai l’acqua, non ho ancora bevuto".

Mentre Francesca Fialdini guida la coppia nella scelta del pacco successivo, indirizzandoli verso il 9 dell’Emilia-Romagna, Herbert Ballerina urla: "Ma io che faccio?". De Martino lo ‘zittisce’ dicendo che non deve fare nulla e poi aggiunge: "Tu pensa che proprio lì c’è lo 0!". Quando la coppia decide di puntare proprio sul 9 e il conduttore sbircia nel pacco, quest’ultimo si avvicina all’ospite, prende le sue cose dal tavolo centrale e la bacia sulle guance dicendo "Signori è stato un piacere, io andrei!". Nel pacco c’è proprio lo 0 e De Martino chiede un attimo alla collega Rai: "Concedimi solo una cosa: dopo questa dimostrazione di chiaroveggenza, chi vota per la Fialdini al posto mio?"

Poi Herbert dice di essere nato il 7 – numero del pacco chiamato subito dopo dal concorrente – perché vuole dire anche lui qualcosa durante la serata, ma questa volta gli va male: "Ben ti sta, hai portato pure male, perché è il tuo compleanno!", commenta De Martino. Nel 7, infatti, ci sono 300mila euro. Ma alla Fialdini col 15 non va tanto meglio, perché al suo interno ci sono i 200mila euro. "A dottò, io sono venuta e ho dato il mio contributo… Io di fronte a un bivio di solito tremo…", dice la Fialdini, al telefono con Pasquale Romano, prima di passare la cornetta a Stefano, che afferma: "C’è un bivio… cambio o offerta?". Simone opta per l’offerta, che è 15mila euro: "E’ una discreta cifra per operai comuni come noi. Ma abbiamo tante piccole cose da dover sistemare".

Una volta eliminati i 10 euro, 100 e 10mila, la nuova offerta è 16mila euro, 1000 euro in più rispetto a quella precedente, e il conduttore ride: "Oggi il dottore è veramente…". Simone conclude la frase: "Il dottore è uno psicologo, ti stimola! Ma per i nostri progetti non bastano". Poi escono 15mila euro e 75mila euro (che se ne vanno nonostante il mantra Ora tu mi trovi un pacco blu) e il Dottore, per far sì che non facciano ben 5 tiri, offre 10mila euro: "Io intanto ringrazio il Dottore perché non è così cattivo, ma noi abbiamo diverse cose in ballo: ho acquistato un autotreno e poi l’ho dovuto buttare via perché è morto. Nessuno che ti viene incontro, quindi ci siamo rimboccati le maniche e siamo andati avanti. Ringraziamo i genitori di mia moglie perché ci hanno dato una grossa mano. Noi siamo speranzosi e crediamo nelle nostre forze", dice Simone.

Dopo tre tiri decisamente fortunati, il concorrente punta sul 2, il primo numero della data di nascita dei suoi genitori, entrambi deceduti: "Io ho perso mamma che avevo sette anni ed è nata il 2 settembre. Sono cresciuto con papà che ha tirato su tre figli, faceva due lavori per mantenerci. E’ morto anche lui. Per tre anni ho lavorato di notte perché di giorno lo portavo a fare la chemio. Lui mi diceva: ‘Sto curando una brutta malattia, almeno tu mi dai un po’ di sorriso‘", confessa Simone con gli occhi lucidi. Nel 2 però trovano i 100mila euro: "Vabbè, e si vede che portiamo a cena tutto lo staff!", risponde Simone col sorriso. Poi due pacchi blu e un’offerta di 15mila euro, rifiutata dalla coppia senza esitazione. Subito dopo, la coppia elimina anche i 500 euro e l’entusiasmo di Simone è alle stelle: nel gran finale restano il pacco nero e i 30mila euro.

Quando il Dottore chiama in studio e chiede a Simone quanto contenga il suo pacco, il 16, il concorrente risponde che c’è il pacco nero che contiene 300mila euro e sembra molto sicuro di ciò che dice. Il Dottore offre 40mila euro, valore atteso del pacco all’inizio della partita, quindi sommando tutti i pacchi e facendone una media. Prima di prendere una decisione, Simone ringrazia i pacchisti e poi aggiunge: "Ho 3 figli meravigliosi, i grandi stanno crescendo nella direzione giusta e di questi tempi ci vuole fortuna perché accada. Sono coscienziosi, lavorano e anche il più piccolino sta crescendo bene. Noi già abbiamo vinto a essere qui. Buttare via questa opportunità sarebbe come dare uno schiaffo ai soldi e noi sappiamo benissimo che di questi tempi non si può prendere a schiaffi nessuno, quindi accettiamo l’offerta".

Alla fine, la coppia scopre di avere nel numero 16 il pacco nero, che conteneva 50 euro! Insomma, ottima mossa di Simone che, per la felicità del momento, ‘batte il 10’ a tutti i pacchisti, facendo il giro del lungo bancone.

Le reazioni sui social

Come di consueto, dopo il finale della puntata del 22 novembre 2025 di Affari Tuoi, non mancano le reazioni sui social: "Il pacco nero ha un suo perché", "Povero dottore", "Che noia questa partita", "Un Simone nella vita bisognerebbe averlo tutti", "A prescindere da tutto, lui proprio un cucciolino e bravissimo a meritarsi i 46k", "Sono così contenta", "Felice per quel matto di Simone! Troppo forte", "Amo la gioia di vivere di Simone!", "E Simone ha battuto il dottore! Oleeeeee", "Simone si autoincita. ADORO CHE PERSONAGGIO", "Sto facendo un applauso da casa per questa bellissima famiglia che ha ANCHE un bel 40.000 in più sul conto…", "Bastaaaaaaaaaaaaaaaaa, che noia". Un utente su X poi nota: "Comunque Stefanello nostro ha gli occhi un po’ febbricitanti, tutto bene Ste, si?".

