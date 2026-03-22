Affari tuoi, la partita più veloce di sempre sconvolge De Martino: "Non so cosa fare per mezz'ora"
Nella puntata del 22 marzo gioca Mauro, che gioca velocissimo, accetta 15mila euro dopo pochi minuti e spiazza De Martino: "Mai successo"
Nuova emozionante puntata di Affari tuoi in onda domenica 22 marzo 2026 su Rai 1. Stefano De Martino presenta il cuoco Mauro da Firenze, detto Mago Merlino. A supportarlo nella scelta dei pacchi c’è il figlio Leonardo. Scopriamo come è andata la partita della coppia, iniziata come da rito con la freddure di Herbert Ballerina: "Sono esperto di gin, faccio il ginecologo".
Affari tuoi, puntata del 22 marzo 2026: cosa è successo
"Questa sera mambo" anticipa De Martino, svelando che Martina Miliddi ballerà con Herbert nel passo a due della domenica, divenuto ormai abitudine. Mauro comincia con i primi sei tiri, con i quali non si fa male e lascia il podio dei pacchi rossi intatto.
"Io ti ho sognato e mi hai detto dove sono i 300mila euro" rivela il concorrente a De Martino, mentre Herbert incalza: "Bravo Stefano, ma bisogna indagare con il notaio allora". Il Dottore muove la prima mossa con l’offerta di cambio, accettata da Mauro che scambia il pacco 8 per il 17. "Il diavolo veste male" scherza il conduttore napoletano prendendo in giro il pacchista soprannominato "bimbo cattivo", che purtroppo mostra i 100mila euro. Subito dopo, anche i 300mila euro, premio più importante in palio, va in fumo e il Dottore propone 15mila euro, cifra non altissima ma che mette in crisi Mauro, che sembra tentato ad accettare, mentre il pubblico e gli altri pacchisti gli suggeriscono di proseguire per puntare a qualcosa di più alto.
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Affari tuoi, la vincita (velocissima) di Mauro
"Il rischio è troppo alto, mi ero promesso di fare una vacanza e andare a pesca e con questi soldi ci riesco benissimo" con queste parole Mauro accetta l’offerta del Dottore, facendo terminare i giochi con molto anticipo rispetto alle partite usuali nel quiz dei pacchi. In una delle partite più veloci di sempre, se non la più veloce, arriva anche il momento di Martina Miliddi, che come promesso, balla sulle note di Mambo Italiano inisieme ad Herbert. "Ho mezz’ora di programma da fare e non so che dire" scherza De Martino chiedendo cosa avrebbe fatto al posto di Mauro alla pacchista della Calabria.
La partita va avanti con la scelta dei pacchi virtualmente e in maniera leggera, mentre Leonardo ringrazia tale Don Matteo, personaggio che lo ha spinto a diventare pellegrino e De Martino non perde l’occasione: "Ma Don Matteo proprio? Raoul Bova?". La simulazione, visti i giochi già conclusi, continua e Lupo ci tiene a specificare come la mossa di Mauro sia stata da record nello show condotto da De Martino: "Mai successo nelle tue edizioni". Prima di salutare, Mauro ci tiene a sottolineare nuovamente la ragione della sua scelta: "I soldi valgono fino a un certo punto, ma la gioia di essere stato qua è maggiore". Dopo aver elimnato tutti i pacchi rossi, il Dottore aggiunge pepe: "Per vedere se ha fatto bene ad accettare i 15mila euro bisogna giocare al gioco delle regioni". Herbert Ballerina incalza: "Se sbagli la regione giochiamo a nascondino". Padre e figlio puntano su Umbria e Molise, non azzeccando i premi e rafforzando la decisione di Mauro. "Facciamo un applauso" chiude il conduttore napoletano.
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