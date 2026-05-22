Affari tuoi, De Martino rinuncia a Martina Miliddi e sorprende con l'annuncio: "Prima volta in televisione"
Nella nuova puntata del 22 maggio gioca Marco che parte male e finisce peggio non andandosi a prendere i 100mila euro. De Martino fa a meno di Martina Miliddi fino alla fine
Affari tuoi non si ferma mai e diverte anche nella nuova puntata in onda venerdì 22 maggio 2026 su Rai 1. Stefano De Martino gioca con Marco, operaio ad alta quota da Roiano nella provincia di Teramo e la sua fidanzata Giulia. Scopriamo cosa è successo.
Affari tuoi, puntata del 22 maggio 2026: cosa è successo
Marco comincia la sua partita tra l’entusiasmo generale che viene smorzato velocemente dall’uscita dei pacchi da 200mila e 300mila euro. "Mannaggia, come ieri" commenta Herbert Ballerina. Il concorrente prosegue pescando Gennarino e riportando l’allegria in studio. "Prima del prossimo tiro voglio ricordare che dall’11 giugno la Rai trasmetterà i Mondiali di calcio in chiaro" dice Stefano De Martino ricordando l’appuntamento calcistico più atteso dell’anno. Una serie di pacchi blu raddrizza la partita e il Dottore si fa vivo con la prima offerta della serata da 15mila euro, cifra che viene cestinata dalla coppia. "Quanti abitanti fa Roiano?" chiede De Martino al concorrente, che replica dicendo 20 persone. Herbert Ballerina non si fa scappare l’occasione e commenta a modo suo: "Praticamente è un palazzo". La gag continua con il conduttore napoletano che chiede a Marco di salutare nome per nome tutti e 20 gli abitanti e lui accetta facendo l’elenco: "Per la prima volta nella storia della televisione abbiamo salutato un paese intero".
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Affari tuoi, il disastro di Marco: 100mila euro sfiorati e zero in cassa
Dopo aver fatto ballare tutto lo studio con il pacco blu da zero euro, Marco si ritrova in mano un assegno da 20mila euro, nuovamente tritato senza troppi ripensamenti. "Oggi vocavolario e Martina stentano ad uscire" commenta De Martino alludendo agli unici due pacchi blu rimasti in gioco. Il Dottore ripropone il cambio e Marco rifiuta andando a pescare un pacco rosso basso che non fa male. Con il tiro successivo, invece, arrivano i 75mila euro e De Martino incalza: "Occhio, qua siamo come dei funamboli sul filo". I due fidanzati pescano il vocavolario di Herbert e De Martino si scatena: "Ora alziamo il livello culturale della puntata". Per l’ultimo tiro della serata la coppia invoca il mantra e va a pescare i 50mila euro e guadagnandosi un super finale con 100mila euro da un lato e Martina Miliddi dall’altro. Come se non bastasse, Marco aggiunge pepe al finale pescando dalle carte il cambio e dopo averci pensato a lungo decide di rifiutare confidando nel 17 che ha sotto gli occhi. "I 100mila euro sono nel 3 che poteva prendersi o nel suo pacco?" commenta De Martino, che a seguito di una pausa piena di suspense mostra I 100mila euro proprio nel pacco 3 che non è stato scelto dalla coppia: "Eravamo a tanto così, peccato". I due fidanzati avevano il pacco contentente Martina Milddi, che stranamente non è stata invitata in studio dal conduttore per il gran finale come è solito fare in queste situazioni.
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