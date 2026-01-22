Affari tuoi, De Martino agita il matrimonio: "Occhio che sposa un altro". Poi maxi vincita e beffa al Dottore Nella puntata del 22 gennaio Miriam e il futuro marito Francesco tornano a casa con un maxi assegno da 150mila euro beffando il Dottore. De Martino mette in guardia il futuro marito

Affari tuoi continua ad intrattenere i telespettatori con una nuova puntata in onda giovedì 22 gennaio 2026. Nel popolare show dei pacchi di Rai 1, Stefano De Martino gioca a centro studio con Miriam, docente da Tramutola in provincia di Potenza. Francesco, impiegato all’agenzia delle entrate, è il compagno che la supporta nella scelta dei pacchi. Da casa le piccole Elena e Marika fanno il tifo per mamma e papà. Scopriamo come è andata.

Affari tuoi, puntata 22 gennaio: cosa è successo

"Il matrimonio è un dispendio di energie e soldi, ma se vinciamo potremmo pensarci" questa la risposta sincera di Francesco alla domanda di De Martino sul possibile matrimonio tra i due, fidanzati da otto anni. La partita della coppia inizia con Herbert Ballerina ancora assente e Martina Miliddi pronta ad entrare non appena il suo pacco blu verrà chiamato. I primi sei tiri di Miriam scorrono lisci e il Dottore inizia la sua partita: "Prima offerta da 40mila euro", "Noi viviamo al sud e un matrimonio costa di più, andiamo avanti" replica con veracità la concorrente. Con due tiri sfortunati vengono cancellati dal tabellone i 100mila e i 200mila euro, e il Dottore torna alla carica con un’offerta inferiore da 30mila euro, cifra che non soddisfa Miriam e Francesco, che ci tiene a sottolineare ancora che non vorrebbe sposarsi e De Martino lo bacchetta: "Ma hai due figli, perché no? sei proprio dell’agenzia delle entrate" tra le risate del pubblico.

Affari tuoi, la maxi vincita di Miriam e Francesco

Un altro assegno da 35mila euro e un cambio pacco vengono rifiutati e arriva anche il momento di Martina Miliddi, che entra in studio ballando il solito stacchetto sexy. "Ci siamo conosciuti ad un corso di ballo" rivela Miriam al conduttore, che coinvolge Martina: "Capito Marti, galeotta fu la bachata". La partita entra sempre più nel vivo e con un solo pacco blu rimasto, il Dottore offre 45mila euro, cifra più alta della serata. "Per il matrimonio sono sempre pochi, rifiutiamo". Viene pescato il pacco da zero euro che significa "soldi sicuri", infatti, la coppia si gioca il tutto per tutto con 50mila euro e 300mila euro, mentre Francesco si preoccupa per il possibile matrimonio e De Martino sottolinea: "Ma che vuoi che sia, che bello farsi offrire il matrimonio dal Dottore". Davanti a questa situazione il Dottore decide di offrire una maxi cifra da 150mila euro, mettendo in crisi i futuri coniugi. Francesco ci tiene a ribadire che il matrimonio si farà solo con la vittoria dei 300mila euro e De Martino lo gela: "Non tirare la corda, occhio che si sposa con un altro. Poi con questo assegno in tasca ancora più facile". I futuri coniugi decidono di accettare la cifra con una mossa perfetta, visto che il pacco che avevano pescato all’inizio svela i 50mila euro. "Tornano a casa con 150mila euro, viva gli sposi" chiude il conduttore.

