Affari tuoi, nuova stoccata di De Martino a Canale 5: "Noi il 6 gennaio.." Ballerina: "Vergogna". Lacrime e maxi perdita finale Nella puntata del 22 dicembre Cristina e la sorella Marisa sbagliano tutto nel finale. Lasciano il pacco con 75mila euro e tornano a casa con 200.

Puntuale come ogni sera, arriva un nuovo appuntamento con Affari tuoi in onda su Rai 1. A giocarsi il tutto per tutto contro il Dottore nella serata di lunedì 22 dicembre è Cristina, parrucchiera da Bonefro nel Molise. A supportarla nelle scelte dei pacchi c’è la sorella Marisa, barista stagionale nella vita. Da casa il marito Antonio e la piccola Nicole di 1 anno e mezzo fanno il tifo. Vediamo insieme com’è andata la partita della concorrente che inizia con il pacco numero 12.

Affari tuoi, puntata 22 dicembre: cosa è successo

"Manca sempre meno a Natale" e in questo clima di festa Stefano De Martino apre le danze della partita di Cristina, che comincia con uno zero ma nei tiri immediatamente successivi spacchetta 100mila e 200mila euro. "Vi dico in anteprima che il 6 gennaio ci sarà una puntata speciale di Affari tuoi con sorprese e tanti ospiti" svela De Martino mandando una frecciatina a Canale 5, mentre dalla regia arriva la sigla della Ruota della Fortuna. Il Dottore inizia a giocare con la prima offerta della serata da 25mila euro, velocemente rifiutata dalla concorrente: "Ringrazio il Dottore ma vogliamo giocare". De Martino continua scatenato: "Non si chiama Ersilia ma Piersilia, sapete essendo vicino Cologno Monzese" scherzando sul nome di una delle pacchiste per mandare un'altra stoccata alla concorrenza. La partita prosegue e Cristina pesca un pacco nero pesante da 100mila euro e subito dopo rifiuta ancora 25mila euro riproposti dal Dottore. Con la tripletta di tiri successivi le due sorelle trovano Gennarino, 1 euro e 100 euro, costringendo il Dottore ad una nuova mossa: "L'offerta ora sale a 30mila euro". Marisa e Cristina non vogliono fermarsi e in pochi istanti liquidano l'offerta. La parrucchiera molisana si trova ora a giocare a carte con il conduttore e pesca il cambio: "Stefano rifiuto il cambio e vado avanti" replica Cristina, che con le due chiamate successive trova due rossi dal valore di 50mila e 300mila euro. Il telefono rosso torna a squillare: "Per tre tiri ci sono adesso 10mila euro" Cristina non ha dubbi e risponde a tono: "Questo Dottore è tirchio eh, rifiuto". Herbert Ballerina non si fa scappare l'occasione: "Vergogna, vergogna". La partita delle due sorelle entra nella fase più calda e arrivano a giocarsi il tutto per tutto con due soli pacchi rimasti: 200 euro da un lato e 75mila dall'altro. L'ultima telefonata del Dottore non si fa attendere e De Martino gioca nuovamente a carte con la concorrente, che pesca quella del cambio e decide di cedere il pacco 12 per confidare nel 13, giorno di nascita della figlia. "Qualunque cifra non ripagherebbe le cose che ho a casa" dice Cristina commuovendosi mentre la regia mostra la foto della piccola Nicole. La mossa della concorrente si rivela un errore incredibile visto che nel pacco scelto ci sono i 200 euro mentre i 75mila euro erano nel 12, che aveva sin dall'inizio.

