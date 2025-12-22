Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Affari tuoi, nuova stoccata di De Martino a Canale 5: "Noi il 6 gennaio.." Ballerina: "Vergogna". Lacrime e maxi perdita finale

Nella puntata del 22 dicembre Cristina e la sorella Marisa sbagliano tutto nel finale. Lasciano il pacco con 75mila euro e tornano a casa con 200.

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Puntuale come ogni sera, arriva un nuovo appuntamento con Affari tuoi in onda su Rai 1. A giocarsi il tutto per tutto contro il Dottore nella serata di lunedì 22 dicembre è Cristina, parrucchiera da Bonefro nel Molise. A supportarla nelle scelte dei pacchi c’è la sorella Marisa, barista stagionale nella vita. Da casa il marito Antonio e la piccola Nicole di 1 anno e mezzo fanno il tifo. Vediamo insieme com’è andata la partita della concorrente che inizia con il pacco numero 12.

Affari tuoi, puntata 22 dicembre: cosa è successo

"Manca sempre meno a Natale" e in questo clima di festa Stefano De Martino apre le danze della partita di Cristina, che comincia con uno zero ma nei tiri immediatamente successivi spacchetta 100mila e 200mila euro. "Vi dico in anteprima che il 6 gennaio ci sarà una puntata speciale di Affari tuoi con sorprese e tanti ospiti" svela De Martino mandando una frecciatina a Canale 5, mentre dalla regia arriva la sigla della Ruota della Fortuna. Il Dottore inizia a giocare con la prima offerta della serata da 25mila euro, velocemente rifiutata dalla concorrente: "Ringrazio il Dottore ma vogliamo giocare". De Martino continua scatenato: "Non si chiama Ersilia ma Piersilia, sapete essendo vicino Cologno Monzese" scherzando sul nome di una delle pacchiste per mandare un’altra stoccata alla concorrenza. La partita prosegue e Cristina pesca un pacco nero pesante da 100mila euro e subito dopo rifiuta ancora 25mila euro riproposti dal Dottore. Con la tripletta di tiri successivi le due sorelle trovano Gennarino, 1 euro e 100 euro, costringendo il Dottore ad una nuova mossa: "L’offerta ora sale a 30mila euro". Marisa e Cristina non vogliono fermarsi e in pochi istanti liquidano l’offerta. La parrucchiera molisana si trova ora a giocare a carte con il conduttore e pesca il cambio: "Stefano rifiuto il cambio e vado avanti" replica Cristina, che con le due chiamate successive trova due rossi dal valore di 50mila e 300mila euro. Il telefono rosso torna a squillare: "Per tre tiri ci sono adesso 10mila euro" Cristina non ha dubbi e risponde a tono: "Questo Dottore è tirchio eh, rifiuto". Herbert Ballerina non si fa scappare l’occasione: "Vergogna, vergogna". La partita delle due sorelle entra nella fase più calda e arrivano a giocarsi il tutto per tutto con due soli pacchi rimasti: 200 euro da un lato e 75mila dall’altro. L’ultima telefonata del Dottore non si fa attendere e De Martino gioca nuovamente a carte con la concorrente, che pesca quella del cambio e decide di cedere il pacco 12 per confidare nel 13, giorno di nascita della figlia. "Qualunque cifra non ripagherebbe le cose che ho a casa" dice Cristina commuovendosi mentre la regia mostra la foto della piccola Nicole. La mossa della concorrente si rivela un errore incredibile visto che nel pacco scelto ci sono i 200 euro mentre i 75mila euro erano nel 12, che aveva sin dall’inizio.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Potrebbe interessarti anche

Affari tuoi, De Martino trova la regione vincente ma Cristina rovina tutto e piange. Matrimonio rimandato

Affari tuoi, De Martino trova la regione vincente ma Cristina rovina tutto e piange. Matrimonio rimandato

Nella nuova puntata del 8 dicembre Cristina si rovina il matrimonio tornando a casa ...
Affari tuoi cosa successo puntata 17 dicembre

Ad Affari tuoi De Martino sparisce: “È andato via”. Poi finale disastroso di Melania: "Che vergogna"

Nella nuova puntata Melania e il gemello Andrea giocano una partita sfortunata e tor...
Affari tuoi, De Martino smaschera Herbert Ballerina: "So cosa fai la notte". Il Dottore 'dimezza' Francesca con l'inganno

Affari tuoi, De Martino smaschera Herbert Ballerina: "So cosa fai la notte". Il Dottore 'dimezza' Francesca con l'inganno

Nella puntata del 5 dicembre Francesca e il marito Luca tornano a casa con 57mila eu...
Affari tuoi puntata 20 dicembre cosa è successo

Affari tuoi, l'annuncio triste di De Martino: "Ho una brutta notizia". Vito sfida il Dottore e fa un disastro

Nella puntata del 20 dicembre Vito e mamma Nicoletta tornano a casa con 10 euro dopo...
Affari tuoi, De Martino ruba un concorrente a Canale 5. Il Dottore inganna le gemelle: finale tristissimo

Affari tuoi, De Martino ruba un concorrente a Canale 5. Il Dottore inganna le gemelle: finale tristissimo

Nella nuova puntata del 11 dicembre le gemelle Alessia e Gaia partono bene ma nel fi...
Affari tuoi, il concorrente spiazza De Martino: "Basta, io non gioco più". L'errore di Cristiano con il Dottore

Affari tuoi, il concorrente spiazza De Martino: "Basta, io non gioco più". L'errore di Cristiano con il Dottore

Nella nuova puntata del 14 dicembre Cristiano e Alessandra rifiutano 50mila euro del...
Affari tuoi, De Martino costretto a chiudere lo show in anticipo. Daniele riesce a beffare il Dottore: finale inaspettato

Affari tuoi, De Martino costretto a chiudere lo show in anticipo. Daniele riesce a beffare il Dottore: finale inaspettato

Nella nuova puntata Daniele e la sorella Debora arrivano alla fine con i "soldi sicu...
Affari tuoi si fa hot, De Martino: "Te la sei limonata". Poi lacrime e maxi-vincita (ma Herbert Ballerina non c'è)

Affari tuoi si fa hot, De Martino: "Te la sei limonata". Poi lacrime e maxi-vincita (ma Herbert Ballerina non c'è)

La nuova puntata di Affari tuoi del 18 dicembre regala tante emozioni. Bluette e pap...
Affari tuoi cosa successo puntata 19 dicembre

Affari tuoi, De Martino 'risponde' a Gerry Scotti: "Il 24 dicembre...". Poi lacrime e trionfo di Giulia (con bordata al Dottore)

Nella puntata del 19 dicembre Giulia e mamma Elena tornano a casa con 100mila euro r...

Visit Monaco

Monaco da scoprire

Un gioiello del Mediterraneo tra sostenibilità e cultura

LEGGI

Personaggi

Marco Borriello

Marco Borriello
Gianluca Gazzoli

Gianluca Gazzoli
andrea-delogu

Andrea Delogu
Floriana Secondi

Floriana Secondi

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963