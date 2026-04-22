Affari tuoi, Herbert Ballerina 'sfotte' Amadeus: "Rivuole la giacca". Poi la partita folle di Benedetta con due cambi e 75.000 euro persi La puntata di Affari tuoi di mercoledì 22 aprile è ricca di colpi di scena: Benedetta accetta due cambi ma finisce per perdere 75.000 euro.

Giulia Bertollini Giornalista Giornalista e appassionata di TV e spettacolo. Amo la musica classica, i libri, i dolci, gli animali e la danza.

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Nuova puntata di Affari tuoi, in onda mercoledì 22 aprile 2026 su Raiuno. Protagonista dell’appuntamento è Benedetta di Narni, professione infermiera e la sua dolce metà Riccardo. Scopriamo tutto quello che è successo.

Affari tuoi, puntata 22 aprile 2026: cosa è successo

Partita ricca di colpi di scena ad Affari Tuoi, dove Benedetta e Riccardo hanno vissuto una serata intensa, tra scelte coraggiose e offerte difficili da rifiutare. L’inizio è subito in salita: al primo tiro escono ben 50.000 euro, seguiti poco dopo dai 15.000. La fortuna sembra non girare, soprattutto quando vengono eliminati anche i 30.000 euro. Poi arriva una piccola boccata d’ossigeno con l’uscita dei 50 euro, ma subito dopo il tabellone perde uno dei premi più alti, i 200.000 euro, insieme al premio speciale delle "maniglie dell’amore".

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Il Dottore prova a intervenire proponendo un cambio, ma Riccardo invita alla prudenza: "Io aspetterei un attimo". Benedetta segue il consiglio e rifiuta. La partita però cambia ritmo: esce il pacco da 0 euro, regalando un momento di sollievo. Spazio anche all’intrattenimento con Stefano De Martino, protagonista di un siparietto divertente insieme alla "Ballerina", che scherza fingendo una chiamata del Dottore: "Amadeus rivuole la giacca". Si torna al gioco: escono 200 euro, ma poco dopo viene eliminato il premio massimo da 300.000 euro. Il Dottore offre 10.000 euro, ma Benedetta è decisa: "Allora ovviamente ringraziamo il Dottore però questo non ci basta. Rifiutiamo l’offerta e andiamo avanti". La partita prosegue con tiri favorevoli (10 euro, 1 euro e Gennarino), fino a un nuovo cambio proposto dal Dottore. Stavolta Benedetta accetta, lasciando il pacco 15 per l’11. Subito dopo escono 20 euro e arriva un’offerta da 19.000 euro: "Conosciamo bene i sacrifici ma per un tiro ci proviamo e rifiutiamo". Ancora tensione quando escono 100 euro e il Dottore propone un altro cambio. Benedetta accetta nuovamente: lascia il pacco 11 per il numero 1. Una scelta che si rivela rischiosa, visto che nel pacco appena abbandonato c’erano 20.000 euro.

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Nonostante ciò, la concorrente continua a rifiutare le offerte: prima 19.000 euro, poi 23.000 euro ("Rifiuto l’offerta"), mentre dal tabellone spariscono anche i 10.000 euro e, poco dopo, i 100.000 euro. De Martino sottolinea il momento delicato: "Ora stiamo nella posizione più scomoda ma nulla ci vieta di pensare che nel pacco che hai cambiato ci siano 75.000 euro". Il Dottore abbassa l’offerta a 10.000 euro, ma Benedetta non cede. Si arriva così a uno dei momenti clou della serata, accompagnato dall’esibizione di Martina Miliddi sulle note di "Chimica". Poi arriva l’offerta più alta: 26.000 euro. È il momento della decisione finale. Riccardo riflette ad alta voce: "È l’offerta più alta che abbiamo avuto. È una scelta difficile, è una cifra importante. Abbiamo portato alla fine i numeri per i quali abbiamo più simpatia. L’1 è un numero che ho sognato stanotte, avevo il pacco di Affari tuoi con il numero 1, l’ho aperto e c’erano 190.000 euro, una cifra strana che non c’è mentre il 7 è un numero fortunato, sono 7 anni che stiamo insieme e viviamo al settimo piano".

Alla fine la coppia decide di accettare. "Scelta saggia", commenta De Martino. Solo dopo arriva la rivelazione: nel pacco c’erano 75.000 euro. Una partita combattuta fino all’ultimo, chiusa con una scelta prudente che lascia comunque un pizzico di rimpianto.

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