Ad Affari Tuoi vince l’amore di Linguini e Marta, finale strappalacrime e il ‘Dottore’ si commuove: “La partita più bella” Show del concorrente Alessandro ‘Linguini’ tra pacco nero, lacrime e la romantica serenata a Marta: cosa è successo nella puntata di Affari Tuoi del 21 settembre 2025.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

La domenica sera di Rai 1 ha regalato al pubblico un nuovo appuntamento con Affari Tuoi, lo storico game show guidato da Stefano De Martino, che continua a intrecciare gioco, momenti di leggerezza ma anche lacrime emozionanti. Protagonista assoluto della puntata di domenica 21 settembre 2025 è stato Alessandro Labriola, detto Linguini, cuoco originario di Forenza, in Basilicata, ma da 23 anni impegnato come stagionale a Venezia. Un concorrente che ha saputo unire simpatia, romanticismo e grande determinazione.

Chi è Alessandro ‘Linguini’, il concorrente di Affari Tuoi di ieri 21 settembre 2025

Al suo fianco, la fidanzata Marta, che lui chiama affettuosamente "Fiore di malva". La loro storia, fatta di attese e distanze, è diventata il cuore pulsante della puntata: "Siamo insieme da quasi 4 anni ufficiali, ma ci sono stati anche gli ufficiosi. Mi ha fatto tribolare, lui…" ha confidato sconsolata Marta, con De Martino che ne ha approfittato per fare un po’ di show: "Ma chi lui? Ti ha fatto tribolare? Non c’è più religione, non voglio sapere più niente". Mentre Alessandro ha aggiunto: "Io ero a Venezia, lei in paese. Non riuscivo a coltivare questa storia d’amore, è difficile quando c’è la lontananza. Poi anche sono cresciuto e quattro anni fa le ho detto: mo’ è il momento giusto, staremo insieme per tutta la vita". Poco dopo, Linguini è stato protagonista di un altro momento molto intenso, stavolta parlando dei genitori anziani: "Mi commuovo quando parlo di mamma e papà. Sono il figlio più piccolo di sette fratelli, sono andato via da casa a 14 anni…" ha detto con gli occhi pieni di lacrime, coinvolgendo anche De Martino nella sua commozione.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Affari Tuoi, cosa è successo nella puntata del 21 settembre

Alessandro ha giocato con il pacco numero 18. I primi tiri hanno subito messo in difficoltà la coppia: dopo aver eliminato 15mila euro, un euro e 200mila euro, il tabellone si è fatto altalenante. Nei primi sei pacchi è comparso anche Gennarino, accolto come sempre con affetto dal pubblico e protagonista di un siparietto con il campanaccio, l’oggetto tipico della Basilicata.

La prima offerta del Dottore è stata da 30mila euro, ma Linguini non ha esitato: rifiutata. Tra colpi bassi e pacchi blu rassicuranti, il gioco ha proseguito con un andamento imprevedibile. Altri importi pesanti sono usciti, come i 300mila euro, e il Dottore ha rilanciato più volte: 20mila, poi 10mila euro, sempre respinti. "Secondo me la situazione deve ancora scoprirsi. La partita è finita quando è finita, come dice Stefano" ha commentato Alessandro, ribadendo la sua volontà di voler restare in gioco col suo pacco. Nel finale, il tabellone è rimasto con tre possibilità: il campanaccio, il pacco nero e i 50mila euro. La tensione è salita alle stelle quando nel pacco del Lazio – il Veggente – sono usciti i 50mila, lasciando in gioco solo l’oggetto simbolo e il pacco nero con annesso premio misterioso.

La serenata di Linguini alla fidanzata: "Perché ti amo"

Il momento più toccante della serata non è stato legato solo al gioco. Stefano De Martino, con la sua solita ironia e sensibilità, ha voluto dare spazio al lato romantico della coppia. "Questo momento lo aspettavamo da settimane" ha detto, presentando Linguini come se fosse al Festival di Sanremo. Alessandro, emozionatissimo, ha preso il microfono e ha dedicato a Marta la canzone "Perché ti amo" dei Camaleonti, ma prima le ha dedicato parole dolcissime: "Marta ti amo, per tutta la vita amore". Poi si è esibito in una serenata intensa, cantata con voce non intonatissima – va detto – ma piena di sentimento, che ha fatto commuovere la fidanzata, il pubblico e lo De Martino, che poi ha scherzato: "Ho la pelle d’oca".

Quanto ha vinto Linguini: il pacco nero, l’offerta accettata e le lacrime con Marta

Con due soli pacchi rimasti, il Dottore (che da regolamento non conosce il contenuto del pacco nero) ha chiesto al concorrente di avanzare una richiesta. "In quel pacco potrebbero esserci 10 euro ma anche 300mila euro", ha precisato De Martino. Linguini a quel punto si è lanciato in una riflessione a voce alta: "I soldi sono importanti, ma noi comunque lavoriamo, non ci manca niente" ha detto guardando con amore la sua compagna, per poi commuoversi ancora una volta insieme a Marta. Quindi ha chiesto 85mila euro, perché quella "sarebbe una somma che ci permetterebbe di avere una serenità maggiore di quella che già abbiamo". "Io mi sto commuovendo", è stata la risposta inaspettata del ‘Dottore, che però ha ritrovato subito lucidità e cinismo provando a chiudere la partita con una proposta da 25mila euro. Alessandro ha riflettuto a lungo, poi ha spiegato con sincerità: "A questo punto andare avanti sarebbe un rischio troppo grande. Questo assegno è una via d’uscita sicura che per noi è importante. Andare via senza nulla in mano sarebbe davvero triste. Vorrei tornare a casa, magari con una poltrona, e poter dire ‘questa me l’ha regalata il Dottore’".

La scelta è stata quella di accettare l’offerta. Quando è stato aperto il pacco 18, si è scoperto che conteneva il pacco nero con 50mila euro. Una cifra più alta, certo, ma che non ha tolto nulla alla gioia dei protagonisti. Linguini ha abbracciato e baciato Marta: "Va bene così, ha concluso soddisfatto (e innamorato).

Affari Tuoi, ovazione social dopo la puntata di ieri

Il pubblico del web non ha perso occasione per celebrare Alessandro "Linguini" come uno dei concorrenti più simpatici e apprezzati di questa stagione di Affari Tuoi. Tra i messaggi più condivisi su X durante e dopo la puntata del 21 settembre, molti gli hanno dedicato parole d’affetto e ammirazione: "Linguini ci mancherai davvero, un concorrente speciale", "Non ti dimenticheremo Linguini", "Questa puntata è stata meglio di un varietà. Non è giusto che i concorrenti più simpatici vanno via troppo presto, ci mancherai".

Non sono mancati i commenti sulle emozioni suscitate dal concorrente della Basilicata, il cui percorso ad Affari Tuoi è stato costellato da emozioni, lacrime e risate insieme a De Martino, con cui ha subito instaurato un feeling speciale. C’è chi ha scritto: "Stefano è sull’orlo della commozione con Linguini da un bel po’ e lo capisco!!", oppure: "Linguini mi ha fatta commuovere giuro, che tenero", e ancora: "Questa è la puntata più bella della stagione, grazie Chef Linguini".

Potrebbe interessarti anche