Affari tuoi, altro che Samira Lui: De Martino imita Gerry Scotti con il balletto sexy di Martina Miliddi Nella puntata del 21 gennaio Alessia gioca una partita complicata e porta a casa 20mila euro offerti dal Dottore. De Martino inventa il balletto di Martina

Nuova puntata di Affari tuoi in onda mercoledì 21 gennaio su Rai 1. Stefano De Martino accoglie in studio Alessia, infermiera di rianimazione pediatrica da Catania, per la regione Sicilia. A giocare con lei c’è la sorella maggiore Pamela, clinic manager a Prato. Scopriamo come è andata.

Affari tuoi, puntata 21 gennaio: cosa è successo

Herbert Ballerina continua a non esserci e De Martino rinnova l’appello: "Aiutateci a trovarlo e mandateci una mail per avvisarci" scherza il conduttore mentre le due sorelle cominciano la partita con i primi sei tiri. Nella prima sestina, Alessia pesca un unico pacco doloroso da 200mila euro e tanti blu, tra cui arriva il pacco ballerina, ovvero Martina Miliddi, l’ex volto di Amici, che in queste sera sostituisce Herbert. La ballerina è protagonista di un balletto sexy a centro studio con lupo, il personaggio fisso del pubblico, seduto a fare da palo. Una mossa, quella della redazione dello show dei pacchi, che sembra voler dare una stoccata alla Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, che conduce con la presenza fissa della bravissima Samira Lui, come spalla femminile dello show. Subito dopo aver rifiutato un cambio, Alessia cancella i 10mila e i 300mila euro dal tabellone. Arriva anche il primo assegno della serata da 18mila euro, cifra che non accontenta le due sorelle, che subito dopo decidono di accettare l’ennesima proposta di cambio e cedono il 17 per continuare con il 5. Una scelta saggia visto che il pacco ceduto, chiamato subito dopo, mostra solo 100 euro.

Affari tuoi, la vittoria finale di Alessia e Pamela

Il podio dei premi più alti va totalmente in fumo con la chiamata che pesca i 100mila euro e il Dottore torna all’attacco con un assegno da 10mila euro, che viene immediatamente tritato dalla coppia. La partita entra nel vivo e, dopo aver ceduto il pacco 5 per proseguire con il 6, Alessia e Pamela arrivano a giocarsi il tutto per tutto con due pacchi rimasti; un blu da 200 euro da un lato e 50mila dall’altro. L’ultimissima mossa del Dottore è un assegno da 20mila euro, che mette in difficoltà le due sorelle. Dopo averci riflettuto qualche istante, le due sorelle siciliane decidono di accettare la proposta e tornano a casa con il sorriso, soprattutto perché. subito dopo, scoprono che nel loro pacco si nascondevano i 200 euro e non i 50mila euro sognati. Una piccola beffa finale per il Dottore, abituato a festeggiare nelle ultime puntate. De Martino saluta il pubblico tra gli applausi e da appuntamento a domani per una nuova emozionante con il quiz show dei pacchi.

