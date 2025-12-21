Affari tuoi, De Martino infuriato: "Chiamiamo la polizia". La vincita amara di Camilla per colpa del Dottore Nella puntata del 21 dicembre Camilla e il marito Giulio accettano 100mila euro pur avendo i 200mila nel pacco

Manca sempre meno a Natale e Affari tuoi continua ad emozionare le famiglie riunite nelle case. Nella nuova puntata di domenica 21 dicembre in onda su Rai 1 la protagonista è Camilla, commessa di San Cesareo in provincia di Roma. Stefano De Martino accoglie lei e il marito Giulio, pilota di linea nella vita. Scopriamo insieme cosa è successo alla concorrente che inizia con il pacco 5.

Affari tuoi, puntata 21 dicembre: cosa è successo

"L’obiettivo minimo di stasera è ricomprare le fedi" esclama De Martino tra gli applausi del pubblico, dopo che la coppia svela di non indossare gli anelli perché sono stati rubati poco dopo il matrimonio. "Dai che riusciamo, sennò chiamiamo la polizia eh" continua il conduttore mostrando dispiacere per quanto accaduto alla coppia. La gara comincia e al quarto tiro Camilla pesca Gennarino, assicurandosi così i 7mila euro del Jackpot legati alla simpatica mascotte. I primi sei tiri scorrono senza intoppi, tranne un rosso indolore da 15mila euro, e il Dottore comincia la sua partita lasciando la scelta a Camilla, che decide di lasciare il pacco 5 per continuare con il numero 3. La seconda tripletta di tiri mostra tre rossi che non fanno male da 10,20 e 30mila e il Dottore torna con la prima offerta della serata: "Mi faccia una grande offerta" chiede De Martino e porge il primo assegno da 39mila euro. Pochi istanti dopo, Camilla rifiuta e prosegue la sua partita. Altri due pacchi blu e un rosso da 50mila risvegliano il Dottore, che ora torna con la seconda proposta: "Un tiro ora vale 50mila euro, più i 7 di Gennarino siamo a 57mila" precisa il conduttore. Moglie e marito sono concordi nel proseguire e dopo aver ringraziato, rifiutano ancora. "La temperatura sale, quasi un record stasera perché ci sono i 4 premi più alti in gioco a 6 tiri dalla fine" Dice De Martino con la cornetta all’orecchio. L’assegno che arriva dai piani alti ora è di 56mila euro, ma Camilla ci mette pochissimo a rigettare anche questa proposta e il conduttore sottolinea: "Mi piace questa coppia, bella decisa". La gara entra nel vivo e visto il podio dei premi più alti ancora intatto, il Dottore compila un assegno da 100mila euro mettendo in crisi Camilla: "A questo punto non me la sento di rischiare e accetto l’offerta" con queste parole la coppia decide di tornare a casa con soldi sicuri e di non rischiare. Ora tutti fremono per sapere se Camilla e Giulio hanno il pacco da zero euro o da 200mila, nel frattempo il Dottore aggiunge pepe: "Ne ha persi 100mila o ne ha guadagnati 100mila accettando la scelta?" Poco dopo il pacco della coppia svela il contenuto da 200mila. Rammarico per i due che tornano a casa con 107mila invece di 207mila. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

