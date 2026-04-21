Affari tuoi, i troppi errori di Enrico fanno sbottare De Martino: "Ci fai perdere tempo". Poi il disastro finale Nella nuova puntata c'è Enrico, che parte male e finisce peggio scatenando la reazione inaspettata di De Martino

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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Nuovo divertente puntata di Affari tuoi, in onda martedì 21 aprile 2026 su Rai 1. Stefano De Martino gioca con Enrico e la dolce metà Elisabetta, coppia per la regione delle Marche. Scopriamo tutto quello che è successo.

Affari tuoi, puntata del 21 aprile 2026: cosa è successo

"Quando il martedì sera piove, rimanete a casa altrimenti finite che vi sposate come questi due" scherza De Martino commentando il modo in cui i concorrenti si sono conosciuti. La partita non può iniziare senza l’invenzione di Herbert Ballerina: "Ho inventato l’auto ritratto per tutti gli artisti che non hanno la patente" incalza il comico mostrando un quadro con raffigurata un automobile. "Io non sono tanto preoccupato per lui ma per la gente che ride" incalza De Martino. Il pacco blu da zero euro fa ballare subito lo studio e Herbert viene travolto dal coro del pubblico, che gli canta "Sei bellissimo". A rovinare l’inizio positivo di Enrico arriva il pacco rosso da 100mila euro e il Dottore comincia a giocare: "Per i prossimi tre tiri il Dottore offre 33mila euro" comunica il conduttore alla coppia, che sceglie di proseguire confidando in qualcosa di più importante. Arriva il momento di Martina Miliddi che fa ballare lo studio grazie al suo stacchetto e il concorrente confessa che sua figlia è grande fan della ballerina ex amici. "Nessuno è fan di Herbert vero?" incalza De Martino prendendo in giro il suo amico.

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Affari tuoi, il finale di Enrico ed Elisabetta: a casa a mani vuote

Anche i 75mila euro vanno in fumo mentre Enrico decide di rifiutare la proposta di cambio del Dottore. "Te la sei cercata e l’hai trovata" dice De Martino a seguito dell’uscita dei 300mila euro, premio più importante nel pacco che Enrico voleva prendere al momento del cambio, poi rifiutato. Un errore madornale che porta l’assegno dell’offerta a scendere a 14mila euro, velocemente tritati dai concorrenti. A seguito dell’ennesimo cambio rifiutato, i due vanno a pescare i 200mila euro scatenando la reazione di De Martino, che si sbilancia come non mai: "Questo è uno di quelli che hai nominato, ma perché lo hai preso? io vorrei davvero aprirti la testa". La sitauzione si complica e resta un unico pacco rosso da 15mila euro, che viene velocemente trovato da Enrico: "Ma se sai le cose, perché ci fai perdere tempo?" incalza il conduttore. La partita finisce direttamente al gioco delle regioni, dove i concorrenti possono vincere 100mila o 50mila euro. La coppia punta tutto su Lombardia e Marche e sul finale scopre di non portare a casa nulla.

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