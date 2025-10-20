Affari Tuoi, De Martino 'brucia' Gerry Scotti, poi tensione e accuse tra Mauro e figlia. È una beffa storica Nella puntata del 20 ottobre, il macellaio Mauro va in confusione e torna a casa a mani vuote. Ma la vera novità è il format: da oggi intro extra-large per fronteggiare La Ruota della Fortuna.

Cambio di strategia per Affari Tuoi. Nella puntata di lunedì 20 ottobre 2025, il quiz dei pacchi condotto da Stefano De Martino ha introdotto una novità nella struttura del programma: un’anteprima più lunga, andata in onda dalle 20:46 alle 20:49 senza stacco pubblicitario, seguita da una lunga pausa con telepromozione e spot prima dell’inizio effettivo del gioco. Una mossa studiata per tenere agganciato il pubblico e rendere più competitivo l’ascolto nella delicata fascia di inizio prime time, quella in cui su Canale 5 parte La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti. La vera partita di De Martino, infatti, è iniziata solo alle 20:55, in scia diretta al rivale di Mediaset. Ecco com’è andata.

Affari Tuoi, cosa è successo nella puntata del 20 ottobre

Il protagonista della serata di Affari Tuoi è stato Mauro Cinalli, macellaio di Atessa, in Abruzzo, pacco numero 19. Lavoratore nel reparto macelleria di un supermercato, Mauro era in studio già da 22 puntate come pacchista e per la sua partita è stato accompagnato dalla figlia Micaela, sua collega di lavoro e madre di due bimbi: Santiago e Benedetta.

Il gioco entra subito nel vivo: nei primi sei tiri escono quattro pacchi rossi, ma il podio dei grandi premi (100mila, 200mila e 300mila euro) resta intatto. Quando il Dottore propone il primo cambio, Mauro – convinto dal suo istinto – decide di non accettare, anche se poco prima aveva confessato: "Sento di avere un pacco blu".

Uno dei momenti topici della serata arriva poco dopo, quando Micaela sceglie il pacco numero 9, legato alla memoria del nonno scomparso e suggerito dal figlio Santiago. Entrambi quando hanno parlato del significato del numero in questione hanno versato qualche lacrima, ma scelta si è rivelata nefasta: dentro al pacco c’erano 200mila euro. "Ma dico io. Quando mi avete detto il numero vi siete entrambi emozionati, perché nonno Mario e Santiago vi toccano nel profondo. Tra tutti i numeri era quello che dovevate chiamare? Potevate lasciarlo lì ancora un po. Sti numeri cari, teneteveli cari", commenta amaramente De Martino.

Il concorrente, in preda all’emozione, prova a rifarsi. Il Dottore offre di nuovo il cambio. Mauro parla a bassa voce con la figlia e accetta, quindi si dirige sparato verso il 2 e lo cambia con il suo 19. Mentre sta prendendo il nuovo pacco, però, la figlia sbotta: "Dove vai! Dove vai! Devi prendere il 14!", i due non si erano intesi sul pacco da scegliere. "Ormai l’hai fatto", dice De Martino. "Lo cambiamo dopo", replica Mauro un po’ in imbarazzo, ma la scelta si rivela azzeccata: il pacco cambiato era blu, solo 200 euro.

A otto pacchi dalla fine, il tabellone mostra sei blu e due rossi, tra cui il premio massimo da 300mila euro. Il Dottore offre 20mila euro, ma Mauro rifiuta: "Un tiro ce lo facciamo". Per stemperare la tensione, De Martino coinvolge Herbert Ballerina in una gag: il conduttore si presta a una "palpatina beneaugurante" che fa il suo dovere, perché il pacco successivo contiene solo 5 euro.

Mauro fa flop e va in tilt: finale infinito

Da quel momento, però, la fortuna abbandona definitivamente il macellaio abruzzese. Dopo l’ennesimo rifiuto al cambio, escono prima i 50mila euro, poi – colpo di scena – anche i 300mila. In studio cala il gelo. Resta solo la speranza della Regione Fortunata, il gioco extra riservato a chi perde la possibilità di vincere in corso di partita. Mauro è visibilmente provato e sembra un po’ in confusione: "In geografia non sono granché", ammette. Poi, nel caos del momento, pronuncia due regioni contemporaneamente ("Sicilia e Basilicata") prima di scegliere definitivamente Sicilia ed Emilia Romagna. Tra la scelta delle regioni e il verdetto passa un’infinità. Intanto papà e figlia si mangiano le mani per le scelte sbagliate in precedenza: "I due numeri dei due nipoti erano tutti pienissimi, 100mila e 200mila euro", osserva il macellaio. "Ma Io te l’avevo detto", osserva un po’ piccata la figlia.

Dopo un attesa infinita, il verdetto finale è sa di beffa storica: la regione vincente era l’Abruzzo, proprio quella di Mauro, cosa mai capitata nella storia recente del programma. Il macellaio, quindi, torna a casa a mani vuote e con tantissimi rimpianti.

