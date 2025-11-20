Affari tuoi, partita in salita di Valentina che non cede al Dottore e vince 35.000 euro Nella puntata di Affari Tuoi, la partita di Valentina inizia in salita ma sul finale c'è il ribaltone: ecco quanto ha portato a casa

Nella puntata di Affari tuoi di giovedì 20 novembre, Valentina, pacchista della Regione Umbria, ha affrontato il gioco insieme alla sorella Emanuela, detta Manu, educatrice in una comunità terapeutica. Le due sorelle, grandi fan del programma, sono partite con il pacco numero 8, che ha segnato l’inizio di una serata emozionante. Valentina, funzionario amministrativo contabile al Comune di Narni, ha mostrato determinazione e cuore nel corso della partita. Le due partecipanti hanno affrontato il gioco con spirito di squadra, rifiutando diverse offerte e dimostrando la loro forza e il legame familiare.

Affari tuoi, puntata 20 novembre 2025: cosa è successo

La partita inizia subito in salita per le sorelle Valentina e Manu, protagoniste di una serata che sarebbe stata piena di emozioni e sorprese. All’inizio, i numeri non sembrano favorevoli: 15.000 euro e 75.000 euro escono dai pacchi subito, segnando un avvio difficile. Ma la fortuna, come spesso accade, può cambiare rapidamente, e il terzo tiro è decisamente fortunato, con solo 50 euro che vanno via. Le due sorelle prendono fiato, e la partita inizia a prendere una piega più interessante.

Subito dopo, altri numeri sembrano sorridere loro: 20.000 euro, 10 euro e 500 euro escono dai pacchi, e l’atmosfera si fa più distesa. A questo punto, il Dottore interviene con la sua proposta, offrendo 33.000 euro per concludere il gioco. Valentina, con una serenità che colpisce, si mostra determinata nel rifiutare l’offerta: "Ringrazio il Dottore. Siamo venute qui senza aspettative perché io sono una persona determinata e mi do gli obiettivi. In questo caso non ho potere sull’andamento della partita. Ovvio che quando sono qui ci credo e nella possibilità di realizzare qualche sogno che altrimenti non potrei, io direi di andare avanti", afferma, mostrando il coraggio di affrontare il gioco, pur senza illusioni.

Le sorelle rifiutano e la partita prosegue, ma la fortuna sembra mettersi nuovamente contro di loro. Escono 300.000 euro e poi altri 200.000 euro, segnando una batosta pesante. Tuttavia, la partita non è finita: esce un 0 euro che risolleva le speranze. Il Dottore, sempre pronto a intervenire, rilancia con una nuova offerta: 15.000 euro. Ma le sorelle, guidate dalla loro determinazione e dal valore che attribuiscono alla famiglia, rifiutano ancora: "Siamo cresciute in una famiglia che non ha mai avuto tanta disponibilità, ma ci hanno insegnato dei valori importanti", spiega Valentina.

La partita prosegue, e dopo alcuni tiri, escono importi più piccoli: 5 euro, 200 euro e 20 euro. Il Dottore torna con una nuova offerta: 20.000 euro. Ma anche questa volta le sorelle rifiutano, sentendo di avere ancora possibilità di realizzare il loro sogno. Valentina risponde: "Tante persone ci hanno detto ‘ho sognato questo numero, mi è apparso questo numero’ ma non vogliamo condizionarvi". Un pensiero che rispecchia la loro forza di non lasciarsi influenzare dalla fortuna, ma di continuare a giocare con il cuore e con la mente lucida.

Il momento clou arriva quando il Dottore propone un cambio, divertendosi un po’ con la suspense del gioco. Le sorelle decidono di continuare, ma subito dopo escono 50.000 euro. Un altro colpo che rende la partita più incerta. Tuttavia, il legame familiare e la fiducia nei numeri che sentono speciali continuano a guidarle. È proprio in questo momento che Valentina e Manu pescano la carta del cambio, ma rifiutano ancora, consapevoli che il gioco non è finito.

Quando il pacco numero 2 contiene 10.000 euro, il Dottore offre 5.000 euro, ma ancora una volta le sorelle respingono l’offerta. "I nonni non li abbiamo conosciuti e il 2 è la ricorrenza in cui sono venuti a mancare entrambi. Il 2 è anche il giorno del compleanno di Manu e speriamo porti fortuna", afferma Valentina, rivelando un legame profondo con i numeri e con la propria famiglia.

Il gioco si fa sempre più teso e carico di significato quando le sorelle aprono i pacchi rimanenti. Il pacco contenente 1 euro e il pacco nero con 30.000 euro cambiano ulteriormente la dinamica. E mentre Valentina riflette sulla sensazione che ha avuto riguardo a un numero, lei e sua sorella rivivono il ricordo dei genitori credenti, che a messa avevano avuto la stessa percezione di un numero speciale. "Spero che papà ci abbia dato un numero buono", dice Valentina, con un sorriso che tradisce una speranza semplice e sincera.

Alla fine, le sorelle decidono di scegliere il pacco numero 5, un numero che forse, in qualche modo, le lega alla memoria di Gennarino, una figura familiare importante. Il Dottore, nel frattempo, offre un cambio, ma le sorelle sono ormai più che mai determinate a portare a termine la partita.

Nel finale, rimangono solo due pacchi: 100 euro e 30.000 euro. Un finale incerto che, comunque, lascia intravedere la forza delle sorelle nel saper rimanere fedeli a se stesse, senza farsi travolgere dalla pressione del gioco. "L’8 è il numero preferito di mia sorella. In queste 21 puntate ho sempre pescato rossi alti ma stasera…", aggiunge Valentina, mentre il gioco si avvia verso l’epilogo. Valentina e la sorella decidono di non cambiare il pacco. E hanno fatto bene in quanto si sono portate a casa 30.000 euro. "Avete salvato la partita", commenta De Martino.

