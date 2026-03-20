Affari tuoi, Sergio la spara grossa e De Martino lo manda da Gerry Scotti: "Meglio alla Ruota della Fortuna" Nella nuova puntata del 20 marzo gioca Sergio, che vince 33mila euro pur avendo il pacco da 10 euro. De Martino sbotta con il concorrente e gli propone di andare da Gerry Scotti

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

CONDIVIDI

La nuova puntata di Affari tuoi in onda venerdì 20 marzo 2026 su Rai 1 mette al centro dello studio Sergio, vulcanico responsabile di un supermercato dalla provincia di Trento. Al suo fianco la sorella Elisa. Scopriamo tutto quello che è successo in una delle serate più divertenti del popolare quiz dei pacchi, condotto come sempre da Stefano De Martino.

Affari tuoi, puntata del 20 marzo 2026: cosa è successo

Si comincia, come da rito, con l’invenzione di Herbert Ballerina, che introduce l‘easy puzzle da due pezzi, semplice per i principianti del gioco da tavolo. Con i primi sei tiri, i due fratelli pescano vari rossi e bruciano 75mila euro, ma si rifanno pescando Martina Miliddi, che rallegra con il suo stacchetto. Il Dottore comincia la sua partita con 39mila euro, cifra importante ma non accettata da Sergio. "I prossimi tre tiri li fa Herbert" dice a sorpresa De Martino cedendo il suo ruolo. La spalla comica porta bene al concorrente, che subito dopo cede il pacco 20 per continuare con il 9 e va a pescare tanti blu e solo 50mila euro tra i rossi. Sergio è incontenibile e fa il suo show tra annunci e freddure: "Facci sognare bella" dice rivolgendosi ad una pacchista, mentre De Martino incalza: "Chiedo scusa, ma perché non hai fatto il provino per la Ruota della Fortuna? Era meglio". Dai piani alti piovono altri due assegni da 36mila e 43mila euro, che vengono tritati da Elisa. "Ciao ciao bambina" canta Sergio mentre Herbert lo stuzzica: "Si dai la sappiamo".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

SEANN CONNERY, TUTTI I FILM DI JAMES BOND – VIDEO INTEGRALE





Affari tuoi, la vincita (con sollievo) di Sergio

"Sergio tu sei nato con la camicia" scherza De Martino, sottolineando l’ennesimo pacco blu pescato dal protagonista odierno, che fa ballare tutto lo studio con lo zero. "Non è possibile" ripete due volte Herbert dopo l’ennesimo pacco blu da 200 euro, che delinea un tabellone quasi perfetto con tutto il podio intatto. "Ho un sogno, vorrei fare un duetto con Mina" confessa Sergio, mentre De Martino spezza l’entusiasmo: "Abbiamo Mina al telefono, ha detto che voleva tornare ma dopo questa dichiarazione non torna più". "Sergio provova il Dottore chiedendo 400mila euro e si ritrova in mano un assegno da 55mila euro, che viene nuovamente cestinato. "Adesso è dura" commenta Sergio con i 65mila euro in mano, offerta più alta della serata ma alla fine sceglie di proseguire ancora. "Se mi da 75mila euro io vado a casa felice" chiede Sergio, mentre De Martino compila l’assegno da 40mila, cifra che non accontenta i fratelli. I 200mila euro vanno in fumo e la partita entra nel vivo con due soli pacchi rimasti; 10 euro da un lato e 100mila dall’altro. L’ultima offerta del Dottore è da 33mila euro, cifra che soddisfa Sergio: "Accetto". Prima dei saluti, il pacco 9 scelto da Sergio svela i dieci euro, per un respiro di sollievo di tutto lo studio.

Potrebbe interessarti anche