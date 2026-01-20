Affari tuoi, De Martino fa fuori Herbert e sceglie Martina: "Stai via, c'è lei". Poi la vincita (amara) di Luca Nella puntata del 20 gennaio Luca e Federica accettano 65mila euro dal Dottore pur avendo i 100mila. De Martino punge Herbert Ballerina

Nonostante il momento delicato di Stefano De Martino, alle prese con il lutto per la scomparsa del padre, e le polemiche che hanno colpito la Rai, colpita dalle polemiche per la scelta di continuare con la messa in onda delle puntate, Affari tuoi non si ferma e va avanti con una nuova puntata nella serata del 20 gennaio. A sfidare il Dottore c’è Luca, impiegato nelle energie rinnovabili e musicista da Rocchetta a Volturno, nel Molise. insieme a lui c’è la dolce metà Federica, cantante in un coro gospel. Scopriamo come è andata.

Affari tuoi, puntata 20 gennaio: cosa è successo

"Come vedete, Herbert non lo abbiamo ancora trovato, ma tornerà presto" con queste parole De Martino annuncia l’assenza di Herbert Ballerina per la seconda sera di fila e poi scherza con il cartonato che lo sostituisce: "Ha la stessa faccia da fesso pure in foto". Con i primi sei tiri Luca pesca due pacchi rossi da 50mila e 200mila euro e, subito dopo, rifiuta l’offerta di 30mila euro. Una tripletta di pacchi blu fanno alzare l’offerta del Dottore che ora passa a 35mila euro, cifra ancora non sufficiente a mandare a casa la coppia. Nel frattempo il conduttore continua a torturare Herbert, anche a distanza". L’ultima volta lo hanno avvistato a Roma Termini, ma per ora non si trova". Anche i 75mila vengono cancellati dal tabellone dei premi. Poco dopo, un altro assegno da 35mila euro viene tritato dalla coppia. Gennarino viene pescato per la gioia di tutto lo studio e il Dottore torna a far squillare la cornetta: "L’offerta sale a 40mila" riporta De Martino. "Sono tanti soldi, ma un tiro lo facciamo" replica Luca.

Affari tuoi, la vincita finale di Luca e Federica

Il conduttore si diverte a sbeffeggiare il Dottore e mentre gli parla al telefono, decide di stordirlo con una nota suonata dal concorrente con la sua zampogna. Luca rifiuta anche il cambio pacco e difende il numero 2 pescato all’inizio. "La partita si complica parecchio ora, ma non per noi, per il Dottore" esclama il conduttore, infatti, Luca trova l’ultimo pacco blu che contiene Martina, la ballerina ex amici che sostituisce Herbert e la sua invenzione, e rimane a giocare con soli tre pacchi rossi da 30mila, 100mila e 300mila. Davanti a questo tabellone, il Dottore attacca con un assegno da 75mila euro, cifra che mette in difficoltà Luca, che dopo averci pensato decide di tritare e prosegue con grande coraggio. "Adesso non suona più la zampogna?" attacca il Dottore, dopo aver visto i 300mila euro andare in fumo e abbassa l’offerta a 65mila euro. La cifra accontenta la coppia, che da valore ai soldi e decide di accettare. Una scelta che lascia l’amaro in bocca visto che il loro pacco conteneva 100mila euro. "Herbert, al posto tuo c’è Martina, se vuoi mancare qualche giorno nessun problema" dice De Martino prima di chiudere lo show.

