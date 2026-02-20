Affari tuoi, l'hater Giorgio telefona in diretta ma De Martino riattacca: "Non ci voglio parlare". Finale in lacrime Nella nuova puntata del 20 febbraio 2026 gioca Giuliano, detto il Capitano, che torna a casa con 30mila euro. De Martino si nega al telefono con l'hater Giorgio

Nuova divertente puntata di Affari tuoi, in onda venerdì 20 febbraio 2026, su Rai 1. Stefano De Martino accoglie il pubblico e Giuliano, detto il Capitano, operatore ecologico da Carpi, che gioca insieme alla dolce metà Nicoletta, salumiera da Modena. Scopriamo tutto quello che è successo.

Affari tuoi, puntata 20 febbraio: cosa è successo

"Io chiudo i pacchi con il nastro, sono uno scocciatore", e poi "Ho inventato la poca-cola, una bibita per evitare gli sprechi" con queste due freddure Herbert Ballerina apre le danze della partita di Giuliano, che comincia con i primi sei tiri. Un inizio non del tutto fortunato, quello del protagonista emiliano, che brucia rapidamente 75mila e 200mila euro. Arriva il momento di Martina Miliddi, che riporta il buon umore: "Ti è piacitua?" chiede De Martino a Herbert, e lui replica: "Si, brava". "Si è vestito da cremino" scherza il presentatore, prendendo in giro l’abbigliamento del pacchista del Piemonte, che purtroppo, svela i 100mila euro, altro pacco rosso che va in fumo. "Incredibile, ancora rosso" continua il conduttore napoletano, a seguito dell’ennesimo pacco rosso che sparisce dal tabellone dei premi. Il Dottore propone 20mila euro, cifra bruciata senza troppi pensieri da Giuliano, esattamente come quella da 15mila che arriva poco dopo: "Si poteva impegnare di più, tritiamo" replica il concorrente.

Affari tuoi, De Martino si nega con l’hater e la vincita di Giuliano

"Sono apicoltore da generazioni, dalla Sardegna" si presenta il pacchista e De Martino si scatena: "Chi se ne frega", provocando le risate del pubblico. Con un tiro sfortunato, anche i 300mila euro vanno in fumo e il conduttore sottolinea il momento: "Ci resta solo il pacco nero". Il Dottore torna alla carica con l’offerta da 10mila euro, la più bassa della serata: "Siamo in ballo e balliamo, tritiamo e proseguiamo" incalza il Capitano. "Vai Capitano!" grida il pacchista del Trentino-Alto Adige e De Martino ne approfitta: "Fai pure, è importante che la gente a casa si renda conto di cosa succede qua". Gennarino riporta il buon umore in studio, mentre la cornetta torna a squillare: "Tornano i 10mila euro", cifra che non è abbastanza per far terminare la partita. Si balla con il pacco da zero euro e la partita entra nel vivo con un pacco blu da 1 da un lato e 15mila euro e il pacco nero dall’altro. La partita del Capitano, iniziata a suon di pacchi rossi, si mette su binari buoni, infatti, trovando il pacco da 1 euro, Giuliano resta a giocare con 15mila e l’incognita del pacco nero. "Attenzione Dottore" avverte De Martino. Mentre Giuliano pensa se accettare o meno l’ultima offerta da 30mila euro, De Martino ne approfitta per divertire il pubblico: "Al telefono c’è Giorgio, l’hater, ma io non ci voglio parlare", mentre riattacca il telefono. Giuliano decide di accettare l’offerta, mentre si racconta emozionato e in lacrime. "Rispetto questa cifra e i vari lavori che ho dovuto fare per mantenermi". L’apertura del pacco nero regala una chiusura positiva, infatti, nel pacco nero ci sono solo 50 euro, per la felicità del Capitano.

