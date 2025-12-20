Affari tuoi, l'annuncio triste di De Martino: "Ho una brutta notizia". Vito sfida il Dottore e fa un disastro Nella puntata del 20 dicembre Vito e mamma Nicoletta tornano a casa con 10 euro dopo aver rifiutato i 30mila dal Dottore

Stefano De Martino presenta una nuova puntata di Affari tuoi in onda su Rai 1 sabato 20 dicembre 2025. A vedersela con il Dottore oggi è Vito, tassista di Bosconero in Piemonte. Ad accompagnare il concorrente è presente mamma Nicoletta, operatrice socio-sanitaria. Scopriamo insieme cosa è successo.

Affari tuoi, puntata 20 dicembre: cosa è successo

"Ho una brutta notizia da darvi, purtroppo" comincia Stefano De Martino annunciando il ritorno in studio di Herbert Ballerina, assente da qualche giorno per febbre. Lui si ripresenta a modo suo: "Sono Herbert, vendo tute mimetiche, ma non riesco più a trovarle" una freddura che apre la partita con sorrisi e applausi. I primi sei tiri di Vito mandano in fumo i 200mila ma non c’è traccia di Gennarino, che stasera avrebbe regalato un Jackpot di 6mila euro. La prima mossa del Dottore è la proposta di cambio e Vito accetta, lasciando il pacco numero 1 per procedere con il 9. Poco dopo il simpatico cagnolino viene fuori proprio dal pacco ceduto, per la felicità di tutto lo studio. "Arrivano le offerte, tre tiri valgono 30mila euro" comunica De Martino a mamma e figlio: "Io vivo di sogni, ringrazio e rifiuto" replica Vito. Purtroppo, i 300mila sono nascosti nel pacco chiamato subito dopo e mamma e figlio perdono la possibilità di portare a casa il premio più importante dello storico quiz show Rai. Il podio dei premi migliori va totalmente in fumo con la successiva chiamata che spacchetta i 100mila. Il telefono squilla e il conduttore riporta i piani del Dottore: "Per cinque tiri arriva l’offerta di 13mila euro" la risposta verace del tassista non si fa attendere: "Ma non lo guardo nemmeno sto assegno" scherza poi De Martino: "Ma come ti permetti". Con una tripletta di tiri, Vito trova 50mila e 75mila e 1 euro, rimanendo a giocare in finale con due rossi da 10mila e 15mila e l’incognita del pacco nero. "Come mai non urlate soldi sicuri ora?" Provoca il Dottore visto l’andazzo della gara e poi attacca: "Per l’ultimo nero offro 10mila euro" altro assegno tritato da mamma Nicoletta. Gli altri tiri rimanenti portano Vito a giocarsi il tutto per tutto con 15mila da una parte e il pacco nero dall’altra. "L’ultima offerta della serata è di 30mila euro" dice De Martino mentre porge l’assegno. Dopo averci pensato su a lungo, il tassista piemontese decide di tritare l’offerta, sperando di avere il pacco nero. De Martino mette pepe al momento e fa aprire il pacco a Vito, che scopre di avere proprio il pacco nero. Ora rimane da scoprire con quanto tornano a casa mamma e figlio. Dalla regia si sentono le risate del Dottore visto che il pacco 9 mostra 10 euro. "Un applauso a Vito che ha giocato con coraggio" chiude il conduttore napoletano. Resta il rammarico per il rifiuto nel dei 30mila euro nel finale. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

