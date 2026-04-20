Affari tuoi, la richiesta inedita di Simone cambia le regole: De Martino rimpiazzato da Herbert Ballerina. Perché Nella nuova puntata del 20 aprile c'è Simone, che gioca una partita sfortunata dall'inizio e finisce peggio con 10mila euro in cassa. De Martino costretto a cedere la conduzione ad Herbert Ballerina

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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Quale modo migliore per iniziare la settimana se non con Stefano De Martino e Affari Tuoi, in onda con una nuova puntata lunedì 20 aprile 2026 su Rai 1? A sfidare il Dottore c’è Simone, soccorritore sulle piste da sci per la Valle d’Aosta. Assieme al concorrente c’è la moglie Valentina. Scopriamo tutto quello che è successo.

Affari tuoi, puntata del 20 aprile 2026: cosa è successo

"Io lo difendo nonostante le tante lettere degli haters, ma lasciamo perdere stendiamo un velo pietoso" apre De Martino bacchettando Herbert Ballerina, che non contento presenta l’invenzione della serata: "La giacca a ventilatore". "Provvederò a cacciarlo" incalza nuovamente il conduttore napoletano scatenando le risate del pubblico. Simone parte alla grande pescando Martina Miliddi, che si esibisce a centro studio con un abito rosso fuoco. "Facciamogli guadagnare il suo cachet, facciamo cambio alla conduzione" chiede Simone a De Martino, che accetta e cede il timone del quiz alla sua spalla comica. La coppia manda in fumo i 100mila euro ma si rifà con l’arrivo di Gennarino, che nel mangiare le crocchette morde Herbert: "Non sai nemmeno dargli da mangiare" commenta divertito De Martino. Simone e Valentina rifiutano il primo assegno da 35mila euro della serata mentre De Martino torna al suo posto e subito gela il concorrente: "Volevi trovare lo zero e hai preso i 300mila euro". La Lombardia spacchetta l’ennesimo rosso da 50mila euro e i coniugi si ritrovano in mano l’assegno da 25mila euro, tritatto senza troppi ripensamenti.

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Affari tuoi, la mini vincita di Simone e la beffa finale

"Quando lo hai chiamato a condurre 100mila e ora che ha sbirciato 75mila euro" incalza De Martino prendendo in giro Herbert, che a quanto pare porterebbe sfortuna alla coppia. "Possiamo mandarlo fuori dallo studio?" scherza Simone. Anche i 200mila euro, ultimo pacco rosso importante sopravvissuto, va in fumo e Simone trita l’assegno misero da 5mila proposto dal Dottore. "Raddrizzate la partita, trovate due blu" incalza il conduttore napoletano caricando la coppia, che va a pescare il pacco blu da zero euro. Dopo il consueto ballo, la coppia che accetta il cambio ma discute su quale pacco scegliere: "Non litigate" interviene De Martino riportando la pace. "Ci ha fregati, nel 15 c’erano 30mila euro" commenta il conduttore svelando il contenuto del pacco appena ceduto da marito e moglie. La partita entra nel vivo con 200 euro da un lato e 20mila euro dall’altro mentre il presentatore compila un assegno da 10mila euro, che Simone deve guadagnarsi pescando la carta dell’offerta. Valentina pesca la carta giusta e i due decidono di accettare l’assegno: "Mi dispiacerebbe non offrire da bere a tutti i pacchisti". Prima dei saluti finali, il pacco 20 della coppia viene aperto svelando proprio i 20mila euro. Dopo aver scambiato il pacco da 30mila euro, la coppia chiude con un disastro accettando 10mila e perdendo i 20mila euro in una partita davvero sfortunata.

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