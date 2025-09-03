Affari Tuoi, De Martino riparte ma sui social sono indecisi: "La Ruota della Fortuna o Rai1?" Mentre Pompea dalla Basilicata affrontava una partita sfortunata, sul web in tantissimi non sapevano se guardare Gerry Scotti o il ritorno dell'ex di Amici.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Dopo una pausa estiva interrotta decisamente in anticipo, Stefano De Martino è di nuovo al timone di Affari Tuoi. Ieri sera, martedì 2 settembre 2025, il conduttore campione di share è tornato in onda su Rai 1 con la prima puntata della nuova stagione del game show. Tante le novità, a cominciare dalla location: il Teatro delle Vittorie di Roma, luogo storico che ha accolto numerosi programmi del compianto Pippo Baudo, a cui l’ex di Amici ha rivolto un commosso pensiero nell’intervista al Tg1 pre puntata: "Essere al Teatro delle Vittorie ha una valenza in più, quest’anno siamo entrati in punta di piedi e si sente un’energia speciale che spero ci porti bene". Il come-back di De Martino è stato accolto con fragorosi applausi in studio e molta attenzione sui social, dove l’hashtag del programma è andato in trend. Tra i commenti del pubblico, oltre alle critiche per la nuova scenografia, in molti si sono trovati indecisi se sintonizzarsi sulla Rai e il ritorno di Affari Tuoi, oppure su Canale 5 e La Ruota della Fortuna, show che in questi mesi estivi ha spopolato, facendo tremare i vertici di Viale Mazzini.

Affari Tuoi, cosa è successo nella puntata del 2 settembre 2025

La prima puntata della nuova stagione di Affari Tuoi è stata accolta con entusiasmo. Se tra pacco nero, nuova location e scenografia rinnovata, le novità sono tante, per quanto riguarda i concorrenti non ci sono stati grandi cambiamenti, e abbiamo rivisto tutti i pacchisti presenti nel vecchio studio, con l’eccezione della new entry del Molise, Pasquale Pasqualone. Protagonista della puntata di apertura, invece, è stata Pompea della Basilicata, accompagnata per l’occasione dal padre Francesco. La sua partita, però, non è stata per nulla fortunata: ha fatto fuori subito i pacchi più succulenti (15mila, 100mila, 300mila e 30mila euro). Poi l’offerta del cambio del Dottore, il numero 12 per il 17: "Speravo di pescarlo perché è un numero che mi ritrovo tante volte". Dentro al pacco lasciato c’era Gennarino, mentre dopo altri tentavi andati a male, la sfortunata Pompea ha scoperto di avere tra le mani soltanto 200 euro. Si è passati così alla Regione Fortunata, ma anche qui nulla di fatto, e la concorrente ha dovuto salutare tutti a bocca asciutta.

Sui social esplode il dubbio: "Colpo al cuore e scelta molto difficile"

Il ritorno di De Martino e Affari Tuoi, in anticipo anche per fronteggiare il record negli ascolti de La Ruota della Fortuna, è stato accolto bene anche sui social, dove di certo non sono mancate anche le critiche. In tantissimi hanno storto il naso per la nuova scenografia al Teatro delle Vittorie di Roma, ritenendola un ritorno al passato che stona. A farla da padrone però sono stati i commenti dei tanti telespettatori indecisi se guardare Rai 1 o Gerry Scotti su Canale 5, che oltretutto ha anche vinto la serata con il 24, 17% di share contro il 22,6 dell’ex di Amici. Ecco cosa si legge su X: "Scegliere tra vedere affari tuoi o la ruota della fortuna è come rispondere alla domanda ,a chi vuoi bene a mamma o papà!", "Colpo al cuore e scelta molto difficile, come si faaa".

