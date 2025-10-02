Affari Tuoi, De Martino piange dopo la vincita choc di Francesca: il gluteo di Herbert la salva. Social divisi: "Fastidio" Tante emozioni nella puntata del 2 ottobre 2025 tra lacrime di De Martino e Francesca e una palpata al sedere di Ballerina che ha portato benissimo: cosa è successo

Nella nuova puntata di Affari Tuoi, condotta da Stefano De Martino su Rai Uno giovedì 2 ottobre 2025, a sfidare il Dottore è Francesca, concorrente della regione Calabria e infermiera di professione, che gioca con il pacco numero 6 ed è accompagnata in studio dal compagno Pino: "Ci siamo conosciuti a scuola 18 anni fa, alle medie. 18 anni che ci sopportiamo. Abbiamo due figlie". Per Francesca è già record: è presente nel game show da ben 38 puntate.

Prima di cominciare la partita, come di consueto il comico Herbert Ballerina riappare nuovamente tra i pacchisti. Ecco cosa è successo nella puntata del 2 ottobre 2025 di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 2 ottobre 2025: cosa è successo da Stefano De Martino

Francesca si dimostra coraggiosa sin dai primi minuti, quando decide di aprire subito il pacco della new entry che, per fortuna, contiene ‘solo’ 100 euro. Poi vanno via 200 euro, 20 euro, 20mila euro e la prima batosta della serata: 200mila euro svaniscono dopo aver chiamato il numero 11 dell’Umbria, il pacco di un suo amico. "E’ un po’ di tempo che gli amici portano male" scherza il conduttore.

Subito dopo trova il pacco nero e arriva un’altra mazzata, perché ci sono 200mila euro. "Prima di venire qua ho detto a Pino di lasciare fuori il mio e il suo compleanno, il pacco nero era quello del mio…" svela la concorrente.

Poi la chiamata del Dottore, che propone solo il cambio. Lei si dice tentata e alla fine accetta, lasciando il numero 6 per prendere il 4 dell’Abruzzo. Il motivo? Non è dato saperlo. Francesca non si tira indietro e apre il pacco pescato dalla ruota a inizio puntata, dove ci sono 10 euro, e poi, in quello successivo, trova anche Gennarino.

Una volta usciti i 50 euro, il Dottore offre 30mila euro, commentata dalla concorrente così: "E’ una bella cifra, ma io ho un bel tabellone. Dobbiamo fare mille cose, abbiamo comprato casa da poco e abbiamo pochi mobili dentro… io rifiuterei". Dopo l’approvazione del compagno, trita l’assegno e poi elimina i 15mila, i 10mila e 50mila euro.

A questo punto tocca al Dottore fare la sua mossa: l’offerta è di 35mila euro. "E’ un’ottima offerta, non vorrei sembrare troppo pretenziosa, ma vorrei giocare un altro pochino" confessa Francesca. Il compagno commenta: "Devi decidere tu, è la tua partita". "Speravo di ballare, ma continuiamo con i rossi" dice De Martino prima di far aprire il pacco contenente 30mila euro dopo aver sbirciato al suo interno.

Arriva la nuova chiamata del Dottore, che chiede alla coppia cosa pensano ci sia nel loro pacco. I due concordano su un rosso e poi chiedono a PaSqualo di fargli un’offerta, che è di 30mila euro, rifiutati perché: "Mi aspettavo qualcosina in meno visto la perdita dei 50mila euro e invece è rimasto stabile. Vorrei sapere dov’è lo 0, quindi dobbiamo continuare" dice la concorrente. Il compagno trita l’assegno e De Martino ironizza: "Ormai ci hai preso la mano".

Francesca vuole chiamare il numero 5 che però "mi ha fatto molto male, perché è il giorno in cui è morto mio papà, però è anche quello che avevo al provino", e poi aggiunge: "No, me lo voglio tenere un altro pochino". Opta per il 3, dove però ci sono i 75mila euro. E il Dottore allora torna all’origine, puntando su un’offerta di 30mila euro, rifiutata dalla coppia senza esitare.

Dopo è il momento del famoso mantra, ma la concorrente spera più in qualcos’altro: "Preferivo l’altro mantra…". Il riferimento è alla fonte da cui in pochi hanno potuto attingere, ovvero gluteo di Stefano De Martino, il quale chiama al tavolo Herbert Ballerina che, titubante, si fa dare una piccola pacca sul sedere da Francesca. Possiamo dire che anche il gluteo di Ballerina funziona: nel pacco successivo ci sono i 5 euro.

Ora il Dottore si affida alle carte e la concorrente pesca l’offerta, che è 35mila euro. La coppia decide di tritare l’assegno e subito dopo perde i 500 euro trovati nel pacco del padre, il numero 5. La situazione sul tabellone è di parità: 0 euro, 1 euro, 100mila euro e 300mila euro.

La richiesta di Francesca è troppo alta per il Dottore: "Non pagherei assolutamente il mutuo, ma lo alleggerirei, poi c’è l’arredamento, le mie figlie. La grande, quando non ottiene quello che vuole, sbatte i piedi e mette il broncio". Poi aggiunge: "Io vorrei 200mila euro". Ma il Dottore non ci sta e offre 1/4 della richiesta, ovvero 50mila euro. Francesca pensa di avere i 100mila euro nel proprio pacco ed è per questo che è tentata di fare un ultimo tiro ed è proprio quello che fa: ennesimo assegno tritato.

Uscito dal tabellone anche 1 euro, il Dottore chiede a Francesca se voglia un cambio o un’offerta e lei sceglie quest’ultima opzione: l’assegno è di 75mila euro. C’è dell’incertezza: "Non voglio arrivare al finale che piace al Dottore, quello ‘o tutto o niente’. Sono molto tentata di andare avanti. Quando ci hanno chiamati, anche lui ha fatto il provino. Lui è il tipo che prenderebbe l’assegno e scapperebbe, ma quando sei qua sei spinto da un’energia particolare. Laddove io rifiutassi, che apriamo?", domanda la giocatrice. Il compagno suggerisce: "Io sto vedendo sempre il Piemonte", e la compagna lo gela: "Perché è bella! Guarda il pacco!". "Pino, per favore, non roviniamo la serata" scherza De Martino.

Subito dopo la coppia trita l’assegno, nonostante lo 0 sia ancora da trovare. Poi Francesca ammette: "Odio la mia indecisione, io nella vita non sono indecisa". Alla fine, punta proprio sul pacco 19 del Piemonte che contiene 0 euro. Insomma, la concorrente ha fato decisamente bene a non accettare l’offerta perché sul tabellone restano i 100mila e 300mila euro.

Francesca ora vuole 250mila euro per chiudere la partita perché è convinta di avere i 300mila euro, ma il Dottore le offre 200mila euro, un’offerta che è quasi impossibile rifiutare. Francesca sceglie di tritare l’assegno in pochi secondi: "Li voglio rifiutare! O 250mila o niente, quindi niente", e Herbert Ballerina commenta: "Ma stiamo scherzando?". La concorrente risponde: "No, sono seria. Lui ovviamente fa il suo gioco, ma perché dovrebbe offrirmi 100mila euro in più se non avessi i 300mila euro?".

Nel gran finale Francesca e Pino scoprono di avere ben 300mila euro. E’ festa in studio tra abbracci e lacrime di gioia. "Signori, il coraggio di Francesca viene premiato!" dice Stefano De Martino, con le lacrime agli occhi per la gioia del momento, prima di chiudere la puntata tra le urla del pubblico in studio.

Le reazioni sui social

Come sempre, non mancano le reazioni sui social dopo la puntata del 2 ottobre 2025 di Affari Tuoi. Tanti i complimenti su X (ex Twitter): "Lei ha cambiato il pacco e si è andata a prendere i 300mila, VOGLIO LA SUA FORTUNA", "La calabrese ha fatto la partita della vita", "Da vera donna Calabra forte e coraggiosa!!! Brava", "Stefano con le lacrime agli occhi nun me sento bon", "Il 95% dei concorrenti non avrebbe vinto. Coraggio incredibile", "Puntata pazzesca oggi, bravissima la concorrente", "Pazzesco! Ci vuole un coraggio enorme e lei l’ha avuto ed è stata premiata", "Antonio Ricci riapre lo studio per questa puntata di #affarituoi".

Tra i commenti anche qualche reazione negativa: "Ok, è andata fino in fondo e ha vinto ma l’aria di sufficienza con cui ha rifiutato i 200.000€, mi ha dato molto fastidio!".

