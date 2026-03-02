Affari Tuoi, Stefano De Martino già cita Sanremo e scatena Martina Miliddi: “Non ballerà da sola” Il quiz dei pacchi torna con la nuova puntata del 2 marzo 2026. Stefano De Martino gioca con Alessia, che torna a casa con 50mila euro. Il conduttore è già in clima Sanremo e scatena Martina

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

Dopo la pausa per il Festival di Sanremo, Affari Tuoi torna in onda con il suo celebre gioco dei pacchi. Alla guida c’è sempre Stefano De Martino, fresco del passaggio di consegne con Carlo Conti, che lo ha designato direttore artistico per il Festival 2027. Nella nuova puntata in onda lunedì 2 marzo 2026 su Rai 1, giocano Alessia e Francesco da Foligno, lei praticante avvocato, lui autotrasportatore. Scopriamo tutto quello che è successo.

Affari tuoi, puntata 2 marzo 2026: cosa è successo

"Io so scrivere in coreano, sono un coreogrago" e poi ancora "Ho inventato i Mirror-glass" dice Herbert Ballerina, che torna a divertire con le sue freddure. In un’atmosfera, ovviamente, ancora Sanremese, tra brani del Festival che risuonano in studio, Alessia comincia con i primi sei tiri, con i quali brucia i 200mila euro. "Questa sera Martina Miliddi non ballerà sola, c’è una sorpresa" annuncia il conduttore napoletano, che prosegue: "Dopo tutte le sere a guardare Sanremo, abbiamo preparato la sorpresa". Dai piani alti cominciano ad arrivare la prime offerte da 33mila e 38mila euro, cifre rifiutate velocemente dalla coppia, che successivamente cancella dal tabellone dei premi anche i 75mila e i 100mila euro. "Anche io sono in dolce attesa, aspetto qualcosa di speciale" scherza De Martino con la pacchista, alludendo al passo a due di danza tra Martina Miliddi ed Herbert Ballerina, svelando la sorpresa accennata poco prima. Il tanto atteso pacco ballerina viene trovato e il conduttore annuncia "il momento tanto atteso". Martina e Herbert si esibiscono su "The way you make me feel" di Micheal Jackson, travestiti come il Re del Pop.

Affari tuoi, la vittoria di Alessia e Francesco

La partita prosegue con i 300mila euro, premio più alto in palio, che vanno in fumo, mentre il Dottore torna alla carica con l’offerta più bassa della serata da 9mila euro. Alessia trita l’assegno e continua a pescare tanti pacchi rossi. Il pacco zero riporta il buon umore e fa ballare lo studio, mentre la sigla di Sanremo risuona in studio. La partita entra nel vivo con solo i 50mila euro tra i pacchi rossi da un lato e il blu con Gennarino dall’altro. La concorrente deve decidere se accettare o meno l’ultima proposta di cambio della serata e chiede lumi anche a Lupo e Thanat: "Dai roviniamoci sul finale" scherza Herbert. La coppia opta per tenere il pacco 9 pescato all’inizio e torna a casa con 50mila euro. Il quiz show dei pacchi ritorna col botto e regala la vittoria ad Alessia e Francesco, tra gli applausi del pubblico.

