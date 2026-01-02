Affari tuoi, lo scivolone di De Martino sulla Juventus: "Non possiamo dirlo", poi la maxi-vincita (amara) Nella nuova puntata Orazio e la moglie Gabriella tornano a casa con 75mila euro. Contenti a metà dopo aver rifiutato un assegno da 120mila. De Martino confuso nel finale

Nella seconda puntata del 2026 di Affari tuoi, Stefano De Martino accoglie in studio Orazio, artista di strada da Arzano, in provincia di Napoli. Al suo fianco per tutto il corso della puntata c’è Gabriella, moglie e collega del concorrente. Da casa Giorgio e Matteo fanno il tifo per mamma e papà. Scopriamo insieme come è andata la puntata del 2 gennaio in onda, come sempre. su Rai 1.

Affari tuoi, puntata 2 gennaio: cosa è successo

Dopo aver ricordato lo speciale appuntamento del 6 gennaio, data in cui andrà in onda una puntata speciale di Affari tuoi con tante sorprese e ospiti del mondo dello spettacolo, Stefano De Martino da il via alla partita, mentre Herbert Ballerina coglie la palla al balzo: "Il 6 gennaio ci sarà anche Sting" scherza il comico. Nel corso dei primi sei tiri, Orazio trova tanti blu (grazie ai consigli della moglie) e un solo rosso alto da 100mila euro. Il momento del Dottore arriva e la cornetta squilla: "Prima offerta della serata è da 30mila euro" dice De Martino porgendo l’assegno, mentre Gabriella si accinge a tritarlo senza troppi ripensamenti. Una tripletta di pacchi blu preoccupa il Dottore che torna alla carica proponendo il primo cambio della serata. "Accettano il cambio, lasciano il 4 per il 18" commenta il presentatore, mentre Orazio apre proprio il pacco ceduto che mostra, fortunatamente, solo 30mila euro. La partita scorre senza troppi sussulti, a parte un 50mila euro rosso, e il nuovo assegno tra le mani di Orazio è da 35mila euro, cifra ancora non sufficiente a mandare la coppia a casa.

Affari tuoi, la gaffe di De Martino e la vincita amara di Orazio (causa Dottore)

"L’offerta ora sale a 45mila euro" riporta De Martino, che poi scherza: "A lei piace il trito, trita, trita tutto" riferendosi alla moglie Gabriella e alla sua voglia di proseguire la partita, infatti, anche questo assegno viene rigettato. La determinazione di marito e moglie sembra portare bene e ora tutto lo studio può ballare a seguito dell’ennesimo pacco blu da zero euro. Anche il pacco 18, preso in occasione del primo cambio, viene difeso dalla coppia, che decidono di rifiutare l’offerta del Dottore. "Gli facciamo la festa noi!" dice il conduttore all’orecchio di Orazio visto che a seguito di Gennarino, i pacchi rimasti in gioco sono quattro, di cui tre rossi molto alti (200mila e 300mila ancora intatti). Proprio per questo motivo dai piani alti arriva un assegno da 65mila euro: "Dottore, veramente a malincuore devo rifiutare, sono con Gabriella" replica il concorrente. L’unico blu rimasto da 200 euro viene cancellato e ora restano solo i tre rossi: "Occhio Doctor!" Herbert Ballerina ruba la cornetta per mettere in guardia il Dottore. "L’offerta per questo tiro è di 110mila euro" comunica De Martino porgendo il penultimo assegno della serata. Con grande coraggio Orazio rifiuta e va fino in fondo per vedere l’ultimissima offerta della serata che vale 120mila euro, cifra che mette in crisi moglie e marito, che alla fine optano per andare fino alla fine. "Fino alla fine, anzi no non lo possiamo dirlo" commenta De Martino dopo essersi accorto di aver pronunciato il motto della Juventus, acerrima nemica del Napoli, sua squadra del cuore. Orazio e Gabriella spacchettano il loro pacco e tornano a casa con 75mila euro, chiudendo con felicità nonostante il rammarico di aver rifiutato un assegno da 120mila euro.

