Affari tuoi, De Martino spaventato dal sogno di Irene: "Si può raccontare?". Lei lo ignora e sbanca il Dottore Irene è la protagonista dell'emozionante puntata del 2 febbraio, nella quale vince 80 mila euro con tanto di beffa al Dottore.

Stefano De Martino apre le danze di una nuova puntata di Affari tuoi, in onda lunedì 2 febbraio 2026 su Rai 1. Gioca Irene, farmacista da Sarnano in provincia di Macerata, accompagnata dalla sorella Giulia. Scopriamo insieme come è andata la partita delle sorelle marchigiane, protagoniste di una partita piena di colpi di scena.

Affari tuoi, puntata 2 febbraio: cosa è successo:

Stefano De Martino apre annunciando una novità: "Questa sera il Jackpot di Gennarino si alza a 4mila euro, solo se lo trovate nei primi tre tiri". La parola passa ad Herbert Ballerina, che si presenta a modo suo: "Io gestisco grandi somme di denaro, sono un sommelier", e poi ancora: "Ho inventato il perdichiavi, un mazzo di chiavi da smarrire, così non perderete le vostre". I primi sei tiri di Irene scorrono lisci, a parte un pacco rosso da 50mila euro e il Dottore presenta il primo assegno da 40mila euro, cifra che viene tritata da Giulia. Con una chiamata sfortunata, la concorrente brucia i 200mila euro, ma subito dopo si rifà pescando il perdichiavi e Martina Miliddi, che si esibisce a centro studio in uno stacchetto hot, vestita con un sexy tubino rosso. De Martino accoglie l’ex Amici a modo suo: "Sei arrivata al momento giusto, come il cacio sui maccheroni". A completare la tripletta blu arriva anche Gennarino e il Dottore richiama: "Torniamo a 40mila euro" riporta De Martino, ma le sorelle decidono di puntare ad una cifra più alta, vista l’abbondanza di pacchi rossi.

Affari tuoi, la vincita di Irene (con beffa al Dottore)

Giulia vuole consigliare un altro pacco alla sorella e il conduttore scherza: "Attenzione a cosa scegli, l’ultima volta hai preso i 200mila" e neanche a farlo a posta, Irene segue il consiglio e pesca i 100mila euro, abbassando l’offerta del Dottore a 30mila euro. "Ringraziamo e andiamo avanti". Dopo aver scambiato il pacco 1 per proseguire con il 14, Irene decide di svelare un sogno raccontatole da un suo cliente, che riguarda il pacco numero 6 e De Martino incalza: "Siamo sicuri si possa raccontare?" e lei lo spiega: "Mi ha detto che nel 6 ci sono i 100mila euro, ma sono già usciti" così opta per aprirlo e trova un blu da 100 euro. Anche i 75mila vanno in fumo, ma subito dopo, con una chiamata blu, Irene elimina gli ultimi due blu rimasti, e resta a giocare con tre rossi, tra cui i 300mila euro, premio più alto del quiz show. "Soldi sicuri" grida il pubblico in studio, mentre Irene si ritrova in mano l’ennesimo assegno da 40mila euro, cifra che decide di rifiutare ancora. La puntata entra nel vivo con 10mila da un lato e 300mila dall’altro e Irene si trova a dover decidere se accettare o rifiutare l’ultimo maxi assegno della serata, da 80mila euro. Dopo averci pensato a lungo, le due sorelle accettano e tornano a casa con l’ultimo assegno. Irene apre il pacco 14 e vede i 10mila euro, tornando a casa, oltre che con il denaro, con la soddisfazione di aver beffato il Dottore.

