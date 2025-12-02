Affari tuoi, De Martino senza freni: "Il concorrente sta irritando il Dottore" il disastro di Fabio Nella puntata di Affari tuoi la partita di Fabio, il Sandokan molisano, inizia male e finisce peggio tornando a casa a mani vuote.

Nuova puntata di Affari tuoi in onda martedì 2 dicembre 2025 su Rai 1. A presentare il popolare quiz show dei pacchi come sempre Stefano De Martino che questa sera accoglie in studio Fabio, cuoco dalla provincia di Campobasso, in Molise. Ad accompagnare il pacchista odierno c’è il cugino Andrea, che nella vita è un perito. Scopriamo cosa è successo in questa nuova emozionante puntata.

Affari tuoi, puntata 2 dicembre 2025: cosa è successo

La partita di Fabio, soprannominato Sandokan sin dall’inizio per la sua somiglianza con il popolare personaggio, inizia con l’in bocca al lupo di Stefano De Martino. "Io voglio iniziare togliendo per prima le nostre date" dice Fabio che opta di cominciare scegliendo le date di nascita sua e del cugino che sono l’8 e il 18. Una scelta fortunata che rompe il ghiaccio in maniera positiva con due pacchi blu da 10mila e zero euro. Purtroppo arrivano tre chiamate negative in sequenza che mandano in fumo 50mila, 300mila e ancora 50mila euro nascosti dal pacco nero. Il Dottore propone il primo cambio della serata ma Fabio ringrazia e decide di proseguire con il pacco 3 con cui ha iniziato. A riportare il buon umore arrivano quattro chiamate blu in fila che eliminano 200, 1, 20mila e 20 euro. "Io so che Fabio ha un sogno" dice il Dottore e il concorrente conferma di voler aprire un ristorante di Hamburger nel suo paese. Preludio di un offerta economica che arriva ed è di 20mila. "Per ora rifiutiamo e andiamo avanti" decidono i due cugini di comune accordo. La gara prosegue e altri due pacchi rossi che valgono 15mila e 30mila vengono spacchettati, oltre a due blu da 10 e 50 euro. La seconda telefonata del Dottore arriva per proporre un cambio a Fabio che opta per il rifiuto fidandosi ancora del numero 3 che ha davanti. "Non abbiamo intaccato il podio di premi più alti" dice De Martino ricordando che ci sono ancora pacchi rossi di alto valore in gioco. Anche per questo motivo il Dottore rilancia e offre 25mila ma il Sandokan molisano rifiuta nuovamente. "Sandokan non lo vedo aggressivo stasera, allora attacco io" insiste il Dottore che questa volta ripropone un cambio. "Abbiamo quattro blu e due rossi, tu che faresti?" chiede Fabio ad Andrea che non ha dubbi e vorrebbe sostituire il pacco. Il pacchista cuoco segue il consiglio del cugino e cede il 3 per il pacco numero 6. Qualche secondo dopo il 3 viene spacchettato e si scopre che all’interno erano nascosti solo 500 euro, un respiro di sollievo per entrambi e il pubblico presente in studio. "Ritornano i 25mila euro" comunica il conduttore napoletano riportando la nuova offerta dai piani alti. Ancora una volta un rifiuto da parte di Fabio che punta in alto e pesca immediatamente 5 euro. "Due blu e due rossi, ora si fa interessante il gioco" incalza De Martino, mentre Fabio rifiuta un’altra offerta di cambio. Il coraggio del protagonista odierno non sembra essere premiato, infatti, subito dopo vanno in fumo i due pacchi rossi rimasti in gioco e Fabio perde la speranza di vincere anche 75mila o 300mila euro. Gennarino riporta spensieratezza in studio con il suo solito ingresso divertente però purtroppo a Fabio resta solo di tentare la fortuna con il gioco delle regioni finali, che potrebbero regalargli 50mila euro. Purtroppo i due cugini non trovano il premio nascosto sotto la regione fortunata e devono tornare a casa a mani vuote. " Ci mancherà il nostro Sandokan, buona fortuna per la tua impresa" con questa frase De Martino chiude e saluta e chiude il popolare quiz.

Affari tuoi, De Martino al Dottore: "Stasera la sento irritata"

Stefano De Martino è stato protagonista di un simpatico siparietto nel corso della puntata di Affari tuoi del 2 dicembre, infatti, prende in giro il Dottore in una delle solite telefonate: "La sento irritata da Fabio questa sera" alludendo alla calvizie del Dottore e all’abbondanza di capelli del concorrente Fabio. Sorrisi e applausi come sempre in studio.

