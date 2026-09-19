Affari Tuoi, la frecciata di Herbert Ballerina fa esplodere il web: "Non lancia frecce ma l'intero arco". Stefano De Martino reagisce così Durante la puntata del 19 settembre di Affari Tuoi, Herbert Ballerina reagisce alle polemiche e Valentina accetta l'ultima offerta del Dottore: cosa è successo

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

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Al via una nuova puntata di Affari Tuoi condotta da Stefano De Martino su Rai Uno sabato 19 settembre 2026. A sfidare il Dottore è Valentina, la concorrente della regione Liguria che gestisce le prenotazioni di un ristorante per lavoro e ha 3 figli: Riccardo, Edoardo e Vittorio. Gioca con il pacco numero 12 ed è accompagnata in studio dal padre Antonino, un "nonno tatuato" che fa il panettiere. Questa sera nel Contro Pacco di Herbert Ballerina c’è un menù dal valore di 4.550 euro. Ecco cosa è successo nella puntata del 19 settembre 2026 di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 19 settembre 2026: cosa è successo

La puntata comincia con un siparietto tra Stefano De Martino e Herbert Ballerina. Quando il conduttore presenta il comico, quest’ultimo si limita a rispondere "Buonasera" e De Martino resta di sasso: "Questo è tutto?". Ballerina non manca di fare una battuta dopo le ultime polemiche sul suo show al momento del "Contro Pacco": "Non voglio rubare spazio al gioco". E il conduttore chiude lo show dicendo "Stendiamo un velo pietoso". Ovviamente sui social la frecciatina non è passata inosservata: "Frecciatine di Herbert Ballerina ne abbiamo?", "‘Basta con questo Herbert, non è un varietà! Toglie spazio al giuoco!!!’ Ora Herbert pratica lo sciopero della parola" e "Herbert non lancia frecce, LANCIA L’INTERO ARCO".

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La partita di Valentina parte abbastanza male perché, dopo un tiro da 15mila euro, perde subito i 100mila. Poi vanno via il cane "Tommasino", i 75mila euro e i 20mila. Prima dell’offerta del Dottore, Valentina chiede il mantra "ora tu mi trovi un pacco blu", ma nemmeno questa strategia funziona: i 300mila euro svaniscono al sesto tiro. A questo punto il Dottore offre 15mila euro, ma la concorrente rifiuta i soldi senza esitare un istante. Ora la partita sembra andare leggermente meglio con l’uscita dal gioco del Contro Pacco di Herbert Ballerina, Martina Miliddi e 50 euro. Arriva la seconda offerta del Dottore di 20mila euro, ma la concorrente non vuole fermarsi: "Sono tanti soldi, ma noi siamo qui per vincere, ma soprattutto per giocare e divertirci. Rifiuto l’offerta".

Si prosegue con l’eliminazione dei pacchi da 75 euro, 1 euro e 30mila euro e poi una terza offerta del Dottore da 20mila, ma il padre di Valentina dice: "Io rifiuterei". Lei sembra tentennare: "Fammi vedere ancora un po’ l’assegno", e poi lo rifiuta. Il gioco va avanti ed esce un altro pacco blu. Così De Martino commenta: "Siamo vivi e combattiamo, non molliamo!". Il nuovo assegno è di 25mila euro e Valentina spiega: "Ho tre figli ed è un momento un po’ delicato… Ho una responsabilità addosso… Penso a loro e a me, ma abbiamo detto che è per un tiro solo". Il padre Antonino le suggerisce: "La partita è tua, ma io ti direi di andare avanti", e la concorrente segue il suo consiglio, ma perde subito i 50mila euro.

Poi il Dottore decide di giocarsi a carte i due tiri successivi e Valentina pesca il "cambio". La concorrente non accetta e trova ben due pacchi blu, tra cui quello da 100 euro. A questo punto l’offerta si alza a 30mila euro e Valentina confida: "Penso sia la prima volta che ascolto mio padre", e De Martino scherza: "Potrebbe essere l’ultima!". L’assegno viene tritato, come suggeritole da padre Antonino. Poi puntano sul 4 della Campania e vi trovano all’interno il pacco nero, dove ci sono 500 euro.

Ora restano sul bancone 0 euro, 5 euro e i 200mila. Valentina chiede 100mila per chiudere la partita, ma Pasquale Romano gliene offre 35mila. "Sono tanti soldi, papà. Cosa facciamo?", chiede la concorrente, ma il papà afferma: "Da adesso non dico più niente" e lei risponde: "E allora cosa ti ho portato a fare? Arrivati a questo punto, però, mi è venuto del coraggio…. avrei voglia di giocare, ma dall’altra ci sono i 35mila e la responsabilità di portare a casa qualcosa ai miei bambini. Però sono tentata a bilanciare il blu con rosso, ci proviamo papà?". Alla fine, di comune accordo, rifiutano i soldi e vanno avanti. Poco dopo scoprono di aver fatto la mossa perfetta, perché dal tabellone escono i 5 euro e restano i 200mila e lo 0.

Nel gran finale il Dottore fa un’ultima offerta, la più alta, da 60mila euro, un assegno a cui padre e figlia faticano a credere: Antonino andrebbe avanti, ma la concorrente non è convinta. "Esce fuori la mamma che è in me. Ringrazio il Dottore e accetto!", dice Valentina. Ma dove sono i 200mila euro? Valentina e Antonino tornano a casa con l’amaro in bocca perché nel loro pacco c’erano i 200mila euro.

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