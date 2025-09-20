Affari Tuoi, De Martino impazzisce per la partita “mitologica” di Achille. Poi la notizia agghiacciante: “Derubato e minacciato” Nella puntata del 19 settembre, Achille trionfa con 75mila euro mentre De Martino deve fare i conti con una rapina: due malviventi gli hanno sottratto un orologio da 40mila euro.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Dopo le polemiche sulla puntata ‘saltata’ venerdì sera, Affari Tuoi torna in onda su Rai 1 con il suo carico di emozioni, divertimento e buonumore. L’appuntamento di venerdì 19 settembre 2025 ha come protagonista Achille, concorrente dell’Emilia Romagna, scortato in postazione da Barbara, sua moglie nonché figlia del suo ex capo. La coppia ha giocato una partita coraggiosa coronata da un lieto fine con una vincita importante: ecco cosa è successo.

Affari Tuoi, cosa è successo nella puntata di ieri (19 settembre)

Achille, modenese doc, pacchista da 20 puntate, lavora presso il reparto infortunistica della Polizia Locale e si occupa principalmente del rilevamento di incidenti stradali. Proprio per questo, all’atto delle presentazioni ci tiene a lanciare un appello ai telespettatori: "Rilevo incidenti stradali, dopo pochi minuti dal fatto dobbiamo essere sul posto. Voglio dire ai ragazzi di avere prudenza: velocità, cellulare e distrazione alla guida sono le cose da evitare".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Poi una piccola gaffe di Stefano De Martino all’atto della presentazione della moglie del concorrente: "Vorrei capire com’è nata questa storia, Barbara: tu sei la figlia del suo capo, giusto?". "Fu, perché il mio papà adesso non è più…". A quel punto De Martino teme di aver fatto uno scivolone e con espressione sorpresa domanda: "Non c’è più?". Ma in realtà la donna si riferiva al fatto che il genitore è andato in pensione e Stefano tira un sospiro di sollievo: "Mamma mia ho avuto paura! Salutiamo il papà di Barbara: Franco, ti abbiamo allungato la vita".

La partita super di Achille dell’Emilia Romagna

Dopo aver pescato il pacco numero 12, Achille inizia col piede giusto e col passar dei minuti dal suo tabellone iniziano a sparire perlopiù pacchi blu. Dopo il primo giro di chiamate, arriva la prima svolta: il Dottore propone il cambio e Achille decide di sostituire il suo pacco con il numero 4. Il motivo lo spiega lui stesso: "Mia figlia Alessia è un’allieva della scuola della polizia di Stato. Lei è devota a Santa Rita, il cui numero è il 22. 2 più 2 uguale a 4".

La mossa si rivela azzeccata, perché poco dopo si scopre che nel pacco numero 12 c’era il tulir, il tipico tagliere emiliano dove si stende la pasta per fare i tortellini. L’avventura di Achille prosegue col vento in poppa e continua a pescare pacchi blu, rifiutando due offerte avanzate dal Dottore: 30mila e 35mila euro. "È una somma abbastanza importante, ma siamo arrivati qui per giocare. E poi il tabellone mi sembra abbastanza buono", confessa il poliziotto.

Dopo aver eliminato l’ultimo blu rimasto in gioco, arriva alle battute finali della serata in una situazione invidiabile e con ‘soldi sicuri’: 4 pacchi rossi da 30mila, 50mila, 75mila e 300mila euro. Il Dottore fiuta l’aria e prova a chiudere la partita anzitempo mettendo sul piatto 47mila euro, ma non convince Achille. Purtroppo subito dopo una chiamata sfortunata elimina il maxi-premio da 300mila euro e il concorrente di Modena arriva al gran finale con due opzioni: 50mila e 75mila euro.

Il Dottore propone una via di mezzo: 62mila euro. "Finora ho avuto abbastanza coraggio e fortuna, ma voglio arrivare fino in fondo", annuncia il concorrente decidendo di non seguire il consiglio di Lupo, che gli aveva suggerito di incassare l’assegno. Anche l’ultima scelta di Achille si rivela vincente, perché nel suo pacco ci sono 75mila euro e De Martino chiude la puntata senza trattenere la sua gioia: "Una partita mitologica, epica!", esclama il conduttore. Che poi chiude la serata caricandosi sulle spalle il poliziotto e portandolo in giro per lo studio tra gli applausi del pubblico.

De Martino rapinato: rubato l’orologio da 40mila euro

Proprio mentre andava in onda la puntata di Affari Tuoi di ieri, venerdì 19 settembre 2025, le agenzie hanno lanciato la notizia di un furto subito da Stefano De Martino. Il conduttore partenopeo è stato derubato e minacciato nel pomeriggio a Milano, mentre era a bordo della sua auto in via Castelbarco, zona Bocconi.

Secondo le ricostruzioni, due rapinatori gli hanno sottratto un orologio Patek Philippe (del valore di circa 40mila euro) con il cosiddetto "trucco dello specchietto". Uno scooter ha urtato l’auto e, mentre l’ex ballerino di Amici cercava di sistemare lo specchietto, due uomini su un altro scooter hanno tentato di strappargli l’orologio. Dopo un accenno di reazione, uno dei malviventi lo ha minacciato dicendogli: "Lasciami o sparo". De Martino ha dovuto cedere l’orologio e ha poi sporto denuncia alla polizia.

Potrebbe interessarti anche