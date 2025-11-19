Affari Tuoi, Laura rischia ma la salva il marito. De Martino lascia la conduzione e conquista i social: "Mi sento morire" Nella puntata del 19 novembre, De Martino fa uno scambio di ruolo con Ballerina, mentre il marito di Laura l'aiuta a portare a casa una somma maggiore: cosa è successo

Nella nuova puntata di Affari Tuoi, condotta da Stefano De Martino su Rai Uno mercoledì 19 novembre 2025, a sfidare il Dottore è Laura, concorrente della regione Piemonte e maresciallo dei carabinieri di professione, una passione nata per caso: "Mio fratello Andrea mi ha introdotto in questo mondo facendomi capire che potevo tentare il concorso". Gioca con il pacco numero 16 ed è accompagnata in studio dal marito Fiore, anche lui maresciallo dei carabinieri. Ecco cosa è successo nella puntata del 19 novembre 2025 di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 19 novembre 2025: cosa è successo

Subito la partita di Laura e del marito parte col botto, perché Stefano De Martino lascia il posto di conduttore a Herbert Ballerina per la prima volta. Il comico parte già malissimo: "Questa sera nel 4 ci sono", e il conduttore vero lo interrompe, sottolineando che deve dire anche "Del Lazio". Quindi si riparte: "Nel 4 del Lazio… ci sono 20mila euro!", e aggiunge: "Mi raccomando, troviamo Gennarino!" Poi la coppia elimina il pacco nero: "Ahia! Pacco nero! Peccato, ci poteva servire per la contrattazione col Dottore". E a questo punto De Martino si chiede: "Ma perché? Io parlo così?".

Subito dopo se ne vanno i 5 euro e poi, tra un "Spacchetta" e l’annuncio del vincitore del biglietto della Lotteria Italia – qui è De martino a rivelarlo con un paio di occhiali da vista imperdibili -, i social vanno in tilt: "Questo scambio dei ruoli è meraviglioso", "Oggi SDM e HB si sono invertiti i ruoli. Mi fa strano vedere HB come conduttore", "Stefano giustamente ha pure il ruolo di dire il vincitore della lotteria MI STO SENTENDO morire", "Ma Stefano e Hebert che si scambiano il ruolo ahahahaha morta", "Mi sto pisciando", "Herbert che conduce è il TOPPP", "Adoro questa gabbia di matti", "Non sa fare nemmeno il giro Herbert. Non arriva a fine puntata (si riferisce alla consegna del biglietto della lotteria perché, prima di fare il consueto giro dello studio correndo, va direttamente verso il pacchista che lo ha vinto, ndr)".

Poi Laura trova anche 0 euro e Herbert Ballerina urla "si balla", per poi dire alla coppia: "Dai che stiamo andando bene!", come solitamente fa il conduttore. Una volta usciti anche i 10mila e 10 euro con la prima sestina della partita, la guida del programma torna a Stefano De Martino. La prima offerta del Dottore è 38mila euro, assegno rifiutato con queste parole: "Ringrazio e vado avanti". Subito dopo escono dal tabellone 30mila euro, 50 euro, 100 euro e il Dottore propone solo il cambio: "Io rifiuto e vado avanti", dice Laura senza esitare un istante. Usciti i 500 euro, si arriva alla prima batosta della serata da 200mila euro, seguita da un’altra da 300mila euro: "Una dopo l’altra, ahia!", commenta De Martino. Il Dottore si gioca la mossa successiva a carte e Laura pesca il cambio, rifiutato per la seconda volta.

Quando eliminano 20 euro e il pacco di Gennarino, il Dottore decide di offrire 25mila euro, considerati da Laura "dei bei soldini, che ci permetterebbero di realizzare già qualcosina", e poi aggiunge: "Noi viviamo per nostra figlia Vittoria e ci teniamo a portare a casa qualcosa per farle affrontare la sua vita con un minimo di serenità in più". Assegno tritato e si riparte dal 7 dell’Umbria, che contiene ben 75mila euro: "Vabbè, ci sono ancora i 100mila e i 50mila euro", dice la concorrente tranquillamente. A questo punto il Dottore propone il cambio e Laura lo accetta, lasciando il 16 per prendere il numero 3 del Friuli Venezia Giulia. "Vittoria è nata il 3 ottobre, mia madre, che non c’è più, era originaria del Friuli e nata il 3 aprile", spiega la concorrente. Subito dopo scopre che nel pacco pescato all’inizio della partita c’era 1 euro: "Cambio giusto!", commenta De Martino.

Ora il Dottore offre 25mila euro per la seconda volta: "Il rischio fa parte del nostro mestiere, quindi ringraziamo il Dottore e andiamo avanti", dice con sicurezza Laura prima di far tritare l’assegno al marito. Se ne vanno poi i 100mila euro e il Dottore offre 13mila euro, ma la concorrente dice: "Non mi vorrei accontentare di questi soldi per Vittoria, per un tiro vorrei provare ad avere qualcosa di più". Subito dopo escono anche i 100 euro e finalmente sono "soldi sicuri", perché sul tabellone restano 15mila euro e 50mila euro. Il Dottore non può che offrire il valore atteso del pacco, ovvero 32.500 euro, ma c’è l’inganno: Pasquale Romano se la gioca a carte, però alla coppia va bene perché pesca l’offerta.

Prima di decidere il da farsi, Laura fa una richiesta particolare al marito: "Io vorrei ringraziare te Fiore per esserci sempre nei momenti in cui io ho bisogno, ho potuto sempre contare su di te. Avrei bisogno che ora tu mi accompagnassi nella scelta con la tua parte razionale, vorrei che stasera ci completassimo". "Non voglio scaricarmi della responsabilità, ma voglio che la partita sia la sua e se ha scelto questo pacco vuol dire che sente qualcosa. Scegli tu, io ci sono! Non è la scelta della vita", risponde il marito. Alla fine, Laura decide di tritare l’assegno e nel gran finale vince ben 50mila euro: "Vittoria! E’ il caso di dirlo: Vittoria ha vinto!", urla il conduttore.

