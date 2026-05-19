Affari tuoi, De Martino si scorda Martina Miliddi e lei sbotta: "Adesso no", poi il disastro: lacrime e zero euro Nella nuova puntata del 19 maggio gioca Laura che parte male e finisce peggio con zero euro in cassa. De Martino si dimentica di Martina Miliddi e provoca la reazione inattesa

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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Divertente ed emozionante fino all’ultimo tiro, anche la nuova puntata di Affari tuoi ha incollato i telespettatori agli schermi fino all’ultimo minuto della partita. Protagonista della serata è Laura, infermiera da Firenze soprannominata Elsa accompagnata dalla dolce metà Andrea, medico nella vita. Scopriamo tutto quello che è successo.

Affari tuoi, puntata del 19 maggio 2026: cosa è successo

Herbert Ballerina presenta il russo-stop, un tappo per chi russa e non per le orecchie come di solito si usa mentre Laura parte con il botto eliminando i 300mila euro dal tabellone e subito dopo pesca il pacco nero che anch’esso contiene 300mila euro: "Non ci credo, con un tiro abbiamo fatto fuori 600mila euro" commenta Stefano De Martino scioccato. Come se non bastasse, dopo l’illusione del pacco blu da zero euro, Laura brucia anche i 200mila euro e per dare una svolta alla partita decide di prendere il pacco 11 cedendo il 16. Il primo assegno della serata è da 15mila euro, cifra che viene velocemente rifiutata dalla coppia. "Devo sentirmi Elsa e trovare la brezza fredda del blu" dice la concorrente che subito dopo sceglie il pacchista del Trenitino: "Laura non si molla mai" grida il pacchista spaventando De Martino, che reagisce scatenando il pubblico: "Roba da certificato medico". Si ride in studio anche se un altro pacco rosso da 100mila euro va in fumo per il disappunto di Herbert Ballerina: "Non ci posso credere".

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Affari tuoi, il finale amaro di Laura e Andrea

Dai piani alti arriva un’altra proposta di cambio pacco, nuovamente accettato da Laura che manda il compagno Andrea a prendere il 15 delle marche. Il pacco ceduto viene aperto subito e mostra i 20mila euro. Una lieta notizia che viene subito dopo spazzata via dall’ennesimo rosso, il più alto rimasto in gara, ovvero quello da 75mila euro. "Destino scritto, nel tuo destino c’è scritto regione fortunata" annuncia De Martino dopo l’uscita dell’ultimo pacco rosso da 30mila euro. Prima di procedere con la scelta delle due regioni fortunate, De Martino accoglie Martina Miliddi che solleva il morale della serata con il solito stacchetto, poi il Dottore vuole fare un sondaggio tra i pacchisti per sentire quale regione sceglierebbero. Il conduttore chiede a tutti ma si dimentica di Martina Miliddi e quando si ricorda si scusa e le da la parola. La ballerina si finge infastidita e replica provocando: "Adesso non te lo dico" per poi dire Molise. La coppia punta tutto su Liguria e Piemonte e dopo attimi di attesa, nei quali Laura si commuove ringraziando la redazione del quiz e le persone care a casa, la coppia scopre di non aver vinto nulla. "Niente da fare mi dispiace tanto. In bocca al lupo per tutto" chiude De Martino.

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