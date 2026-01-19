Affari Tuoi, Herbert sparisce nella puntata più triste di Stefano De Martino: il comunicato della Rai Puntata ricca di emozioni quella del 19 gennaio, con protagonista Tiago. Il concorrente vive una partita all'insegna della commozione e accetta 33mila euro pur avendo quello da 100mila. Herbert Ballerina assenteista

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Affari tuoi non si ferma mai, anche in una giornata profondamente triste come quella di oggi, nella quale Stefano De Martino piange la perdita del papà Enrico. The show must go on e Il conduttore napoletano, da vero professionista quale è, apprezzerà di esserci per i suoi telespettatori affezionati anche in un giorno così difficile, nella quale l’affetto dei suoi fan è sicuramente stato di gran conforto. Scopriamo come è andata la partita di Tiago, animatore nel settore fitness, da Vasto in Abruzzo. A supportarlo c’è la compagna Cristiana, imprenditrice nel settore turistico.

Affari tuoi, puntata 19 gennaio: cosa è successo

Dopo aver mostrato la foto di Mia e Luna, figlie della coppia che fanno il tifo da casa, Stefano De Martino apre le danze della puntata annunciando l’assenza di Herbert Ballerina: "Questa sera non c’è. si è perso e non lo troviamo". Al posto del comico è stato messo un suo cartonato, con il quale De Martino parla, mentre la regia manda gli audio registrati che rispondono come se fosse li. "Vedete, è meglio di quello originale" scherza il conduttore. Tra i pacchi blu, al posto dell’invenzione di Herbert, c’è anche Martina Mileddi, una vera ballerina, ex volto di Amici e di Viva Rai 2, che dopo aver danzato a centro studio va ad affiancare proprio il cartonato di Herbert. Nei primi sei tiri Tiago trova una sola nota dolente, ovvero i 75mila euro e si assicura mille euro grazie a Gennarino. Il Dottore entra in gioco con una proposta di cambio e un assegno da 37mila euro, che vengono rifiutati dalla coppia. Con una chiamata sfortunata, anche i 200mila euro vanno in fumo e il Dottore torna alla carica con la stessa offerta da 37mila euro, cifra nuovamente rifiutata.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Affari tuoi, la vittoria di Tiago tra emozioni e lacrime

Tiago cede all’ennesima proposta di cambio del Dottore e lascia il pacco 3 per proseguire con il 10, scelta azzeccata visto che il pacco ceduto mostra solo 10mila euro. La scelta del pacco 10 ha un senso i concorrenti lo raccontano con le lacrime agli occhi: "Questo numero rappresenta il nostro figlio maschio che non abbiamo avuto, un angioletto in cielo". La partita, emozionante sin dall’inizio, entra nella fase più calda e anche i 300mila euro vengono cancellati dal tabellone, motivo per il quale l’offerta del Dottore precipita da 45mila a 18mila euro. Tiago e Cristiana rifiutano e vanno avanti. La coppia arriva a giocarsi il tutto per tutto con un pacco blu da 20 euro da un lato e un rosso da 100mila dall’altro e il Dottore propone l’ultimo assegno da 33mila euro. "Se fossi solo andrei avanti, ma lo faccio per le mie bambine" con queste parole, e gli occhi colmi di commozione, Tiago accetta l’assegno. Il pacco ceduto mostra i 100mila euro per il rammarico dei concorrenti, "Il Dottore ha vinto anche stasera" sottolinea De Martino prima di salutare.

Affari tuoi, il messaggio di cordoglio della Rai per Stefano De Martino

"La Rai partecipa commossa al lutto di Stefano De Martino per la morte prematura del papà Enrico, ex ballerino professionista, che con il figlio condivideva la grande passione per la danza. L’azienda esprime cordoglio e vicinanza al conduttore e alla sua famiglia"

Potrebbe interessarti anche