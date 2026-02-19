Affari tuoi, Martina balla e De Martino non si tiene: il bacio con Herbert stravolge la ballerina
Nella puntata del 19 febbraio gioca Cristina, in una partita cominciata male e finita peggio al gioco delle regioni. De Martino sorprende con il bacio inaspettato
In onda tutte le sere su Rai 1, per la felicità dei tanti telespettatori affezionati, Affari tuoi diverte e tiene con il fiato sospeso anche nel corso della puntata del 19 febbraio 2026. La protagonista è Cristina, impiegata per un’azienda di energia elettrica da Ascolti Piceno per la regione delle Marche. Ad aiutarla nella scelta dei pacchi c’è la sorella Marzia, studentessa di moda. Scopriamo tutto quello che è successo.
Affari tuoi, puntata 19 febbraio 2026: cosa è successo
"Io faccio sesso a tutte le ore, sono un assessore", si presenta Herbert Ballerina, mentre Stefano De Martino si scusa: "Scusate sono mortificato, sempre peggio". Il comico continua mostrando il traduci-cose, una box magica, che traduce gli oggetti inseriti all’interno. "Non potevamo cominciare meglio" commenta De Martino dopo l’uscita del pacco da zero, che fa ballare tutti i concorrenti. Con gli altri cinque tiri, Cristina brucia 75mila e 200mila euro, ma trova subito Martina Miliddi, che regala il solito momento di danza ed energia. A scatenarsi però, è il solito De Martino, che nello spiegare alla ballerina come funziona il traduci-cose, si avvicina furtivo ad Herbert e lo bacia a sorpresa sulle labbra, al grido di "Questo è il bacio alla francese". "Ti denuncio!" replica il comico, mentre Martina commenta stupita: "Geniale!". Il Dottore comincia a giocare con l’offerta da 30mila euro, tritata senza troppi giri di parole. Cristina trova anche i 300mila euro, mentre le risate impazzano per la new entry del Molise, che si presenta con il soprannome di "Bimbo cattivo" e il conduttore non prede l’occasione per mandare una frecciatina all’amico Herbert: "C’è proprio una concentrazione a Campobasso eh".
Affari tuoi, il finale amaro di Cristina e Marzia: partita sfortunata
La partita delle due sorelle prosegue, e dopo aver eliminato anche i 50mila euro, e aver rifiutato altri assegni, Cristina decide di accettare il cambio pacco, lasciando l’8 per proseguire con l’11. Con una chiamata sfortunata, anche i 100mila euro, premio più alto rimasto in palio, va in fumo, lasciando solo i 20mila euro tra i pacchi rossi appetibili. "Come andate in geografia?" scherza De Martino, dopo che le sorelle trovano proprio i 20mila euro. Si va a giocare all’ultima spiaggia con il gioco delle regioni: "Tu non hai mai condotto il gioco delle regioni, vieni a fare pratica" dice il conduttore, lasciando il posto ad Herbert, su suggerimento del Dottore. "Va bene roviniamoci la serata anche oggi", incalza il comico, costretto a sentire il parere dell’opinionista Lupo, su richiesta delle concorrenti. Herbert ne approfitta per stuzzicare anche Il Presidente, altro personaggio fisso del pubblico: "Non lo avevo mai visto da così vicino, incredibile". Tornando al quiz, le due sorelle puntano tutto su Puglia e Marche, ma non riescono a portare a casa nulla. "Peccato, peccato" commenta De Martino, chiudendo lo show.
