Affari tuoi, Giulia attacca tutti: "Non siete miei amici" e poi ancora: "È un tirchio". Lacrime e trionfo finale Nella puntata del 19 dicembre Giulia e mamma Elena tornano a casa con 100mila euro rifiutando offerte e cambi del Dottore.

Tutto pronto per una nuova divertente puntata di Affari tuoi in onda su Rai 1. A sfidare il Dottore nel quiz show di venerdì 19 dicembre è Giulia, infermiera di Gela, in Sicilia. Stefano De Martino da il benvenuto alla concorrente, che inizia con il pacco numero 15 ed è accompagnata da mamma Elena, insegnante di una scuola primaria. Scopriamo insieme cosa è successo in questa nuova divertente puntata.

Affari tuoi, puntata 19 dicembre 2025: cosa è successo

Dopo aver ricordato i premi, che vanno da zero a 300mila euro, Stefano De Marino comunica il valore del Jackpot legato a Gennarino che questa sera ammonta a 5mila euro e da il via alla partita: "Da questo momento sono affari tuoi". La prima tripletta di tiri mostra 2 blu e un rosso da 200mila. "Stasera non siete miei amici" dice Giulia ai pacchisti e passa la palla alla mamma che trova un altro rosso da 30mila. A seguito della zero e 5 euro, il Dottore si fa sentire per la prima chiamata: "Buonasera Dottore. Giulia che facciamo se dico cambio?" Giulia replica rifiutando e proseguendo con il pacco numero 15. Il Dottore torna alla carica dopo due pacchi indolore e un rosso da 50mila: "Si passa alla prima offerta della serata, 24mila euro" De Martino compila l’assegno ma Giulia vuole giocare e rimanda al mittente la proposta. L’infermiera siciliana pesca i 300mila. premio più alto in palio e decide di chiedere consiglio alla mamma, che riesce a trovare un blu da 10 euro. Il telefono rosso torna a squillare e dai piani alti arriva la seconda offerta di cambio della serata: "Mi sento di cambiare adesso" dice Giulia, prendendo il 5 e cedendo il numero 15, che poco dopo viene aperto mostrando 100 euro per la felicità di mamma e figlia. La gara sembra raddrizzarsi anche grazie ad un pacco nero da 200 euro e il Dottore attacca: "Giulia quanto offre secondo te?" chiede De Martino e la concorrente diverte il pubblico con una risposta inaspettata: "Lui è tirchio, offrirà poco", "Attenzione che si offende, è permaloso" replica il conduttore. Un altro assegno da 15mila euro viene tritato e Giulia prosegue la partita trovando 50 e 20 euro. Ora il Dottore si spinge fino a 20mila euro per mandare a casa la concorrente: "Rifiuto, andiamo avanti" replica la coppia. Il Dottore prova a portare via il pacco di Giulia con l’ennesima proposta di cambio, nuovamente rigettata dalla protagonista odierna. "Soldi sicuri" gridano mamma e figlia insieme al pubblico in coro, visto che i due pacchi finali rimasti sono i rossi da 75mila e 100mila euro. Lacrime di commozione per Giulia e mamma Elena che tornano a casa con 100mila euro tra gli applausi del pubblico, donandosi il miglior regalo di Natale. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

