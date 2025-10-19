Affari Tuoi, Chiara frega il Dottore ma è De Martino show: il Rolex rubato e la stoccata a Gerry Scotti Nella puntata del 18 ottobre, la partita di Chiara parte benissimo e finisce meglio del previsto, nonostante le batoste, ma l'attenzione è su De Martino: perché

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

CONDIVIDI

Nella nuova puntata di Affari Tuoi, condotta da Stefano De Martino su Rai Uno sabato 18 ottobre 2025, a sfidare il Dottore è Chiara, concorrente della regione Toscana che lavora nell’enoteca di famiglia dove vendono anche dolciumi e cioccolato. Chiara gioca con il pacco numero 7 ed è accompagnata in studio dal fidanzato Enrico. I due raccontano di essersi conosciuti in un locale a Firenze ma che tra loro non è sbocciato subito l’amore: "Dopo un anno ci siamo incontrati di nuovo a una festa e da lì è iniziato tutto", dice la concorrente e il conduttore commenta: "Gestazione lunga di questo amore!". Ora è tutto pronto, ma prima di iniziare la partita il comico Herbert Ballerina riappare, come sempre, tra i pacchisti. Ecco cosa è successo nella puntata del 17 ottobre 2025 di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 18 ottobre 2025: cosa è successo

La partita di Chiara comincia col botto: trovano subito lo 0 e si balla, ma prima di sentire la canzone di rito, in studio parte la sigla di Ballando con le Stelle e il conduttore scherza: "Herbert Ballerina per una notte", un modo leggero per ricordare che subito dopo va in onda lo show di Milly Carlucci. Poi la concorrente trova anche Gennarino e si porta a casa il jackpot di 2mila euro. Insomma, la partita inizia benissimo. Scopriamo anche che Enrico, il fidanzato di Chiara, ha ben tre lauree. "Ve l’ho detto, troppe lauree falsano il risultato" ironizza De Martino dopo aver sbirciato nel numero successivo: in realtà nell’1 ci sono solo 10 euro. Ma ben presto arriva la prima batosta della serata: con l’ultimo tiro della sestina iniziale, Chiara perde i 300mila euro, contenuti nel pacco 13 chiamato da Enrico. E’ il momento del Dottore: l’offerta è 30mila euro, ma la coppia rifiuta i soldi senza alcuna esitazione e poi, purtroppo, elimina anche i 100mila euro. Poi il conduttore sbircia nel pacco successivo e ironizza: "Bravi, bravi, andate all’Università", ma la concorrente sottolinea: "Lui è laureato, io no". La fortuna sembra aver abbandonato Chiara, ma la situazione migliora poco dopo, quando la concorrente trova i 5 euro (il biglietto della Lotteria Italia). De Martino scherza: "Ecco, si spiega tutto. Lui è laureato e ha trovato i 300mila e 100mila euro, lei non è laureata e ne ha trovati 5!".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

In un secondo momento Chiara rifiuta il cambio proposto dal Dottore con l’approvazione del fidanzato: "Brava!". Ma subito dopo trova il pacco nero in Sicilia che contiene ben 200mila euro e quello da 50mila euro. Nonostante il valore atteso sia 50mila euro, dopo l’uscita dei 10mila, il Dottore offre 25mila euro, un assegno poi tritato. In seguito, Enrico non vuole chiamare un certo numero, il 12 della Lombardia, perché in questa regione, dove ha vissuto due anni e mezzo, gli hanno rubato una macchina. Stefano De Martino commenta: "E ma in Lombardia te la rubano eh, lo so, è capitato". Scoppia la risata in studio, perché è chiaro il riferimento al costoso Rolex del valore di 40mila euro che gli è stato rubato nel capoluogo lombardo poco tempo fa. A questo punto Chiara dice al conduttore che si potrebbe mettere come premio all’interno di un pacco una macchina e lui lancia una stoccata a La Ruota della Fortuna: "Mettiamo una macchina nei pacchi? Se siete stati derubati di qualcosa, quando vi presentate ditecelo e noi ve lo mettiamo tra i premi. Vediamo se magari tramite Affari Tuoi riusciamo a ripagarvi". Anche in questo caso il riferimento non passa inosservato: tra i premi del noto game show di Canale 5 c’è anche un’automobile e infatti tutti ridono di gusto.

Poi arriva la chiamata del Dottore e De Martino gli chiede: "Dottore, cosa hanno rubato a lei? Il cuore? Ma non è possibile, lei non ce l’ha, è senza cuore. E’ come rubarle i capelli, lei non li ha!". Ora PaSqualo offre il cambio, ancora una volta rifiutato dalla coppia. Subito dopo l’ennesima batosta: nel pacco appena chiamato ci sono i 200mila euro. "Dai, dai, dai!" commenta Enrico per far forza alla fidanzata. Poi il Dottore si gioca i prossimi tre tiri a carte e Chiara pesca l’offerta di 10mila euro. Altro assegno tritato e poi la concorrente elimina i 15mila euro, mentre nel pacco 10 della sorella (rappresenta il giorno della sua nascita), che soffre di una malattia autoimmune da quando aveva 15 anni, ci sono 50 euro. Dopo l’eliminazione dei 200 euro, il Dottore ripropone il cambio, ma è inutile: la coppia prosegue col numero 7 e chiama il pacco dei nonni, il 18 del Trentino-Alto Adige, dove però ci sono i 75mila euro.

Nel gran finale restano in gioco i 500 euro e i 30mila euro e il Dottore se lo gioca a carte mettendo sul tavolo un’offerta di 15mila euro. Chiara però pesca il cambio e sembra indecisa sul da farsi: "Non lo so…". Enrico commenta: "Sento che se l’è giocata a carte invece di fare un’offerta. E’ difficile ora, 50 e 50". La concorrente, all’ultimo minuto, prende coraggio e decide di cambiare il pacco 7 con il 17, scoprendo dopo la pubblicità di aver vinto i 30mila euro.

Affari Tuoi: le reazioni sui social del 18 ottobre 2025

Come di consueto, fioccano le reazioni sui social dopo il finale della partita di Chiara ed Enrico ad Affari Tuoi: "Di solito chi parte benissimo in questo programma, va a casa senza niente", "Dai su, 30.000€ per ripagarsi l’auto che gli hanno rubato!", "E neppure stasera è arrivato un pacco rosso importante in finale. Ma non era pilotato ‘sto gioco?", "Chiusura record alle 21:26, non potrebbe essere tutte le sere così?", "Beh, la Dacia Duster c’è", "Ci lamentiamo sempre degli uomini che trattano male le donne e poi accettiamo che una donna zittisca un uomo in tv", "Praticamente tra le 4 opzioni che aveva pre carte ha beccato il caso migliore", "Automobile recuperata!".

Poi i commenti sul fidanzato Enrico poco prima dell’apertura dell’ultimo pacco: "Se ha preso i 500€ il fidanzato sviene in diretta", "Lui se non vince nulla tira un bestemmione", "Vabbè se ha i 30.000 una utilitaria tipo Panda ci esce", "Lui nerissimo perché 30k sono pochi".

Potrebbe interessarti anche