Affari Tuoi, Valentina devastata: “È la mia vita”. De Martino non evita un finale terrificante Il 18 novembre la concorrente pugliese affronta una partita carica di emozioni, tra cambi pacco e un finale amarissimo che lascia tutti senza parole.

"Affari Tuoi", il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, continua a mettere al centro storie, tensioni e scelte che cambiano la serata. L’edizione attuale è ricca di protagonisti capaci di coinvolgere il pubblico non solo con la fortuna o la sfortuna, ma soprattutto con le proprie vicende personali. La puntata del 18 novembre ha avuto come protagonista Valentina, rappresentante della Puglia, che ha dato vita a una delle partite più emotive della stagione.

Affari Tuoi, cosa è successo nella puntata del 18 novembre

Valentina arriva da Bisceglie, lavora a Malpensa come agente di autonoleggio, dopo un periodo trascorso sulle navi da crociera come intrattenitrice. Accanto a lei c’è la sorella Elisabetta, responsabile di un negozio di abbigliamento per bambini. In studio è ormai di casa: questa è la sua ottava puntata.

Valentina gioca con il pacco numero 17. L’avvio della partita è un alternarsi di buone e cattive notizie: escono prima cifre medie, poi importi molto bassi, tra cui addirittura lo zero e il Pacco Nero, che si rivela contenere appena un euro. Arriva anche un colpo forte quando viene eliminato un premio importante come i 100mila euro.

La prima mossa del Dottore è il cambio pacco. Valentina riflette, poi accetta e scambia il suo 17 con l’11. Per capire subito se ha fatto bene, apre proprio il pacco che ha appena lasciato e scopre che dentro c’erano solo 5 euro: la decisione sembra quella giusta.

La gara prosegue tra alti e bassi significativi. A un certo punto il Dottore le propone 19mila euro, ma Valentina preferisce continuare perché sul tabellone restano ancora cifre alte. Più avanti si ritrova con un equilibrio raro: quattro premi blu e quattro rossi ancora in gioco, tra cui il maxi premio da 300mila euro.

Il Dottore insiste con il cambio pacco: glielo propone una seconda volta, poi una terza, poi una quarta. Valentina accetta solo alla terza proposta, lasciando l’11 per l’8. L’11, una volta aperto, rivela 10mila euro: una perdita contenuta, e per lei un sospiro di sollievo dopo che De Martino aveva lasciato intuire che potesse contenere molto di più.

Le offerte economiche salgono: prima 29mila euro, poi di nuovo 29mila, infine 35mila. Valentina rifiuta tutte, anche se si vede chiaramente il peso della decisione: parla del suo mutuo, delle difficoltà economiche dell’ultimo anno e mezzo, e del timore di trovarsi davanti a cifre che "cambiano la vita". Si commuove e in lacrime ammette tra le lacrime:

"Sai che c’è? Io nella mia vita ho sempre raggiunto i miei obiettivi, ma ho sempre dovuto soffrire tanto prima di farcela. Questa partita mi ricorda la mia vita, la chiusura del cerchio. Sono tanti soldi, ti cambiano la vita. Comprando casa un anno e mezzo fa sono ripartita da zero economicamente, mi sono rimessa totalmente in discussione a 30 anni, solo ora mi sto riprendendo un po’. Vedere quella cifra lì fa paura, ma io credo in questo numero e vado avanti"

Quando mancano pochi pacchi, la concorrente spera ancora nei 300mila euro. Ma al momento decisivo, l’ultimo pacco aperto è proprio quello del premio più grande. Lo studio si ammutolisce, lei resta immobile, incredula.

Si passa così alla Regione Fortuna, l’ultima speranza della serata. Valentina sceglie Liguria e Toscana, nella speranza di intercettare i 100mila o i 50mila euro rimasti in palio. Purtroppo nessuna delle due regioni è quella giusta: la vincente era il Friuli Venezia Giulia. La puntata di Affari Tuoi del 18 novembre si conclude dunque nel modo più amaro: Valentina lascia lo studio senza nessun premio, visibilmente provata e con gli occhi resi lucidi dalla delusione.

