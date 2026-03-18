Affari tuoi, De Martino imita Sal Da Vinci e Herbert lo massacra: "Direttore di Sanremo". Poi il disastro di Sara Nella nuova puntata del 18 marzo gioca Sara, che parte male e finisce peggio con 1 solo euro in cassa. De Martino gioca a fare Sal Da Vinci e viene preso in giro da Herbert

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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Nella nuova puntata di Affari tuoi, in onda mercoledì 18 marzo 2026 su Rai 1, Stefano De Martino accoglie Sara, commessa in un negozio d’abbigliamento da Spoleto e il suo compagno Daniele, militare nella vita. Scopriamo cosa è successo nella puntata iniziata, come sempre dalla presentazione di Herbert Ballerina: "Costruisco biliardi, sono un biliardario".

Affari tuoi, puntata del 18 marzo 2026: cosa è successo

Come se non bastasse la presentazione, lo studio attende l’invenzione odierna di Herbert Ballerina, che non si fa attendere: "Ho inventato la brizzo-lacca, per fare i capelli sale e pepe". L’oggetto di Herbert piace a Stefano De Martino, che decide di fargli condurre i primi sei tiri della partita. Sara e Daniele pescano subito 300mila, 200mila euro e fanno ballare tutto lo studio con il pacco zero, in una coreografia che vede Stefano De Martino al posto di Herbert. Il conduttore si esibisce con una giacca zebrata e dopo aver mostrato l’anello imitando Sal Da Vinci, decide di continuare a condurre vestito in questo modo, però sottolineando di non amare il bianco-nero: "Non sono i miei colori però andiamo avanti". Sara rifiuta il primo assegno da 20mila euro e alcuni cambi proposti dal Dottore mentre arriva anche il momento di Martina Miliddi, che con un abito turchese fa danzare tutto lo studio sulle note di un brano di Michael Bublè. "Pensate se qualcuno cambia canale ora e mi vede con questa giacca, pensa che davvero conduco così" scherza De Martino, mentre Herbert non perde l’occasione per stuzzicarlo: "Ed è pure Direttore Artistico di Sanremo".

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Affari tuoi, la vincita (inesistente) di Sara

"Questa sera abbiamo toccato il fondo, sono vestito peggio di te" scherza De Martino prendendo in giro il pacchista del Trentino-Alto Adige, che mostra 100 euro. Nonostante un inizio negativo, che lasciava presagire una partita sfortunata, Sara trova una serie di pacchi blu che ribaltano la situzione. Dopo aver bruciato i 50mila euro, il Dottore propone ancora 20mila euro, stessa cifra della prima offerta. Sara decide di proseguire, non si fa male, e dopo aver pescato qualche rosso, per il momento ancora indolore, lascia il pacco 9 per continuare con il numero 8. La partita entra nel vivo, e la concorrente si guadagna un’altra offerta da 15mila euro, cifra che non mette fine alla partita anticipatamente. Anche il pacco da 75mila euro, ultimo rosso alto in palio, va in fumo, lasciando la coppia con solo i 15mila euro tra i rossi e 1 euro nel blu. "Ma non incoraggiatelo" scherza De Martino con il pubblico che applaude l’ennesima freddura di Herbert. La coppia, dopo aver rifiutato l’ultimo cambio della serata, scoprono di tornare a casa con il pacco da 1 euro, in una partita cominciata male e finita peggio. "Sfortunati nel gioco, fortunati in amore" chiude il conduttore.

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