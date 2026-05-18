Ad Affari Tuoi lacrime, caos e discorso da brividi contro la guerra: la puntata capolavoro di Stefano De Martino Da una partita nata malissimo a uno show totale: nella puntata del 18 maggio di Affari Tuoi, De Martino trasforma il disastro in spettacolo puro.

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Ci sono puntate che vivono sulla suspense della partita e altre che diventano spettacolo puro. Quella di lunedì 18 maggio di Affari Tuoi appartiene senza dubbio alla seconda categoria. Una serata che sembrava compromessa dopo pochi minuti, con i pacchi più pesanti usciti quasi subito, si è trasformata invece in uno degli appuntamenti più divertenti, umani e riusciti della stagione grazie all’estro di Stefano De Martino.

Tra storie di pace raccontate con gli occhi lucidi, gag improvvisate, siparietti esilaranti con Herbert e persino un appello finale contro la guerra, il conduttore napoletano ha preso per mano una puntata apparentemente "morta" e l’ha trasformata in un piccolo capolavoro televisivo.

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Affari Tuoi, cosa è successo nella puntata del 18 maggio

Protagonista della serata è Linda dalla Puglia, precisamente da Carovigno, in provincia di Brindisi. Impiegata contabile e mamma della piccola Beatrice, 4 anni, arriva in studio accompagnata dal padre Oronzo, ex funzionario delle Nazioni Unite da poco in pensione. La concorrente pesca il pacco numero 12, ma l’inizio è da incubo.

Nel giro di pochissimi tiri saltano fuori 100mila euro, zero euro, 200mila euro e 75mila euro. Poco dopo escono anche i 300mila euro. Herbert, sconsolato, commenta: "Un disastro incredibile". E in effetti la partita sembra già compromessa: dopo pochi minuti di gioco Linda resta con appena quattro pacchi rossi, il più alto da 50mila euro.

Capito il momento complicato, De Martino decide allora di cambiare completamente ritmo alla serata. Prima si concede un momento di grande umanità ascoltando il racconto di Oronzo, che si commuove parlando delle sue missioni di pace in Africa e del lavoro svolto per aiutare le popolazioni locali a uscire dalla povertà. Poi arriva la svolta. Linda cambia il suo pacco, passando dal 12 al 13, ma la fortuna continua a non sorriderle. A quel punto Stefano sale letteralmente "in cattedra" e costruisce uno show parallelo destinato a diventare il vero cuore della puntata.

Chiama la sua fidata spalla Herbert Ballerina al centro dello studio, si toglie la cravatta e gliela lega in testa come una bandana. Parte così una lunga sequenza surreale fatta di corse, pacchi lanciati, tuffi con capriole e scene da film d’azione. I due fingono di essere agenti speciali in missione per "salvare" la partita di Linda, richiamando ironicamente il passato del padre della concorrente nelle missioni ONU. La scena più esilarante arriva quando Herbert, in pieno stile "Il Cacciatore", si disegna il volto con il pennarello indelebile di De Martino. Poco dopo il conduttore se lo carica sulle spalle e lo trascina per lo studio sulle note di Rocky. Il pubblico esplode dalle risate e il cambio di passo narrativo è totale.

Persino Martina Miliddi, al momento del suo stacchetto, fatica a trattenersi dalle risate davanti a Herbert con il volto dipinto e la cravatta in testa. "Scusaci, siamo in missione", le dice Stefano senza mai uscire dal personaggio. E lei, sorridendo, replica: "Ok, mi hai rovinato tutto".

Nel frattempo Linda continua a resistere. Rifiuta offerte da 5mila e 9mila euro e arriva fino al duello finale con due soli pacchi: 50mila euro e 10 euro. Il Dottore mette allora sul tavolo 20mila euro. Linda riflette e poi decide: "E’ un’ottima offerta, ci vuole tanto a metterli da parte. E’ un’ottima cifra, un buon premio con cui tornare a casa. Accettiamo l’offerta". Prima della rivelazione finale, però, De Martino trova anche il tempo per chiudere con un messaggio profondo:

"Noi oggi, cavalcando la parola missione, ci siamo messi a giocare, ci siamo travestiti da giullari quali siamo, giocando a fare la guerra. E vorremmo che le persone a casa le uniche scene di guerra che vedessero fossero queste".

Un finale intenso, perfetto per una puntata capace di mescolare leggerezza, commozione e spettacolo. Nel pacco di Linda c’erano davvero i 50mila euro, ma ormai conta quasi poco. Perché quella del 18 maggio è stata una delle puntate di Affari Tuoi più godibili degli ultimi mesi, salvata e trasformata dal talento da mattatore di Stefano De Martino.ù

Le reazioni del web: "Il prossimo Sanremo così"

Lo show improvvisato da Stefano De Martino e Herbert ha inevitabilmente incendiato anche i social, con X trasformato in pochi minuti in un flusso continuo di commenti divertiti e increduli. Del resto, la sensazione condivisa era una sola: davanti a una partita sfortunatissima, i due sono riusciti a costruire uno spettacolo parallelo semplicemente irresistibile.

In molti hanno sottolineato il caos esilarante andato in scena in studio, soprattutto durante il momento con la cravatta in testa, il volto dipinto e le corse sulle note di Rocky. "Ma stasera è un manicomio in versione Apocalypse Now/Salvate il soldato Herbert", scrive un utente. C’è poi chi chiede a De Martino di usare lo stesso registro di conduzione al Festival 2027: "Il prox Sanremo o così o niente eh", mentre qualcun altro ironizza: "Visto l’andazzo, Stefano dovrà fare iniziare Sanremo alle 17 del pomeriggio".

Molti commenti si concentrano anche sul modo in cui il conduttore abbia letteralmente salvato una partita nata male: "Stefano e Herbert che si impegnano per rendere avvincente e movimentare questa partita sfortunata mi mandano al creatore, che coppia pazzesca". Oppure: "Questa poveraccia sta perdendo tutto ma Herbert e Stefano sono felici di fare il devasto".

E nel mezzo del caos trova spazio anche Martina Miliddi, travolta dalle risate davanti ai due ormai completamente fuori controllo. Una scena che il pubblico ha adorato e che conferma quanto la puntata del 18 maggio sia riuscita a trasformarsi, minuto dopo minuto, in uno degli show più folli e memorabili della stagione.

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