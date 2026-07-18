Affari Tuoi chiude con i brividi: De Martino in lacrime per la dedica speciale: "Hai vegliato su di me" Nell'ultima puntata del 18 luglio giocano Olivia e Giuseppe, che non riescono a sbancare ma portano a casa 22mila euro e un'automobile. De Martino passa dalle risate alle lacrime con un discorso finale carico di emozione

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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Ultimo giro di pacchi e ultima sfida al Dottore prima della pausa estiva. Affari Tuoi chiude la stagione su Rai 1 con la puntata finale di un’edizione che ha consacrato Stefano De Martino come nuovo volto di punta dell’access prime time. Dopo mesi di ascolti ai vertici, qualche stop imposto dal calendario dei Mondiali e decine di concorrenti arrivati da tutta Italia, è arrivato il momento di abbassare il sipario. A tentare la fortuna c’è Olivia, dalla Sicilia accompagnata dal compagno Giuseppe. Scopriamo tutto quello che è successo nell’ultima puntata di Affari tuoi in onda sabato 18 luglio 2026 su Rai 1.

Affari tuoi, puntata del 18 luglio 2026: cosa è successo

Stefano De Martino apre la puntata con la consueta energia e passa subito la parola a Herbert Ballerina. Il comico, in camicia a tema marinaro e occhiali da sole, si dichiara già in vacanza. "Il momento più atteso dell’anno: l’ultima invenzione di Herbert", scherza il conduttore introducendo il suo intervento. Herbert entra in scena mostrando un cartello con la scritta "Siamo chiusi per inventario", scatenando le risate del pubblico. Subito dopo, De Martino decide di rivolgere un saluto al suo ormai celebre hater, Giorgio: "Grazie per aver tenuto duro fino alla fine. So che ci hai sempre guardati, per criticarci, ma ci hai guardati". Olivia parte subito con il piede giusto, pescando il pacco blu. Per il suo ultimo ballo, Martina Miliddi ha al suo fianco due partner d’eccezione: Stefano De Martino, che sorprende il pubblico con una giacca a pois, e Herbert Ballerina. Al termine della performance, la ballerina si lascia andare all’emozione, abbraccia il conduttore e poi prende la parola: "Grazie a tutti, ma soprattutto a te Stefano".

Olivia e Giuseppe indovinano anche il pacco giusto che gli assicura la vincita dell’automobile e proseguono la partita, iniziata alla grande, con altri pacchi indolore. "La vogliamo finire qua ‘sta puntata? Ci possiamo solo rovinare", scherza De Martino. Il Dottore comincia con un assegno da 37mila euro, che commuove ma non convince Olivia ad andare a casa.

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Affari tuoi, la commovente dedica di De Martino chiude la stagione

I primi ostacoli arrivano quando la coppia pesca i pacchi rossi da 75mila e 100mila euro, ma Olivia e Giuseppe non si lasciano scoraggiare e continuano la partita. Il Dottore fa squillare il telefono e De Martino lo sorprende con una domanda fuori programma: "Chi vince i Mondiali?". Dall’altra parte della cornetta arriva la risposta: "Norvegia", scatenando le risate del conduttore e del pubblico.Dopo aver rifiutato altri due assegni, da 30mila e 35mila euro, Olivia manda in fumo anche la possibilità di conquistare i 200mila euro. "Hanno avuto più soldi dalle buste degli invitati", provoca De Martino, alludendo alle offerte poco generose del Dottore, che questa volta mette sul tavolo un assegno da 15mila euro. Anche questa cifra viene rifiutata, ma le parole del conduttore lasciano trasparire il rammarico per l’occasione sfumata: "Ci speravo in quest’ultima puntata, ma purtroppo niente". De Martino svela poi che nel pacco eliminato c’erano anche i 300mila euro. Olivia comincia con i ringraziamenti speciali e si commuove davanti alle immagini della sua famiglia.

Poco dopo aver trattenuto le lacrime, però, il clima torna leggero grazie a una rivelazione della concorrente: "Dovevo andare al mio addio al nubilato, ma poi l’ho saltato per Affari Tuoi".

" Nessun problema, lo facciamo qua", scherza il conduttore, che improvvisa un accenno di spogliarello insieme a Herbert Ballerina, accompagnato da una musica a tema, scatenando le risate in studio.

Nonostante le ambizioni iniziali, la coppia alla fine cede davanti all’offerta di 22mila euro e decide di accettare la somma, aggiungendo anche l’automobile conquistata a inizio partita. A chiudere la puntata ci pensa, ovviamente, De Martino che, dopo i ringraziamenti di rito, si prende un minuto per una dedica speciale:

"Ho lasciato per ultimo un ringraziamento a chi in questi due anni è sempre stato con me. Quando ero emozionato per la prima puntata di Affari tuoi, lui c’era. E c’è stato fino a oggi. Mi ha tranquillizzato, rasserenato, ha accolto i miei amici, i colleghi, la mia famiglia. L’ho sentito vegliare su di me così come aveva fatto con Raffaella Carrà, Mike Bongiorno, Lelio Luttazzi, Corrado e Mina. Mi auguro si prenderanno cura di te. Così come tu, ti sei preso cura di me. Grazie al Teatro delle Vittorie, la casa di Pippo Baudo. Noi ritorniamo a settembre".

Con queste parole e gli occhi colmi di lacrime, De Martino chiude la stagione nel modo più emozionante possibile.

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