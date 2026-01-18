Affari tuoi, De Martino perde la pazienza e sbotta: "Squalificata". Ilaria si commuove e vince una maxi cifra Nella puntata del 18 gennaio Ilaria, accompagnata dalla sorella Daniela, riesce a vincere 75mila euro quando tutto sembrava perduto. Dottore beffato nel finale

Quale modo migliore per chiudere il fine settimana e ricaricarsi in vista del lunedì, se non con Affari tuoi? La nuova puntata dello show dei pacchi, in onda domenica 18 gennaio su Rai 1, vede come protagonista Ilaria, insegnante di sostegno da Rende nella provincia di Cosenza in Calabria. Ad accompagnarla, per supportarla nella scelta dei pacchi, c’è la sorella Daniela, impiegata in un’assicurazione. Da casa la terza sorella Rosella fa il tifo. Scopriamo come è andata.

Affari tuoi, puntata 18 gennaio: cosa è successo

Pronti e via si parte con le risate: "Ti sta stretto, sei ingrassato" dice Stefano De Martino ad Herbert Ballerina, impegnato a sfoggiare un cappotto nuovo di pacca. Lo stesso comico guadagna il centro dello studio per presentare l’invenzione "sanitaria" della serata: "Ho inventato i cardiocchiali, con le lenti coperte, così occhio non vede e cuore non duole". "Giorgio io ti chiedo scusa" chiude De Martino, riferendosi all’hater nominato nei giorni scorsi e scusandosi per il livello della battuta. I primi sei tiri di Ilaria mandano in fumo due rossi importanti da 75mila e 100mila euro e il Dottore entra in gioco con la prima offerta da 33mila euro, cifra che non soddisfa le due sorelle. Purtroppo, la chiamata successiva, della concorrente della Campania, mostra i 300mila euro e De Martino incalza contro la pacchista: "Squalificata!". Il Dottore si rifà vivo: "Per i prossimi tiri l’offerta passa a 16mila euro". "Non intendo accettare, voglio raggiungere un obiettivo, grazie ma rifiuto" replica Ilaria.

Affari tuoi, la vincita finale di Ilaria e Daniela

Un altro tiro sfortunato cancella dal tabellone i 200mila euro e subito dopo, il pacco da zero euro riporta il buon umore con il ballo di tutti i presenti in studio. "Ciao Giorgio, spero che questa sera tu abbia cambiato canale" dice Herbert Ballerina dopo il suo solito show da ballerino improvvisato. La dea bendata non sembra proprio essere dalla parte delle due sorelle, che con una serie di chiamate negative eliminano tutti i pacchi rossi dal tabellone, riponendo tutte le speranze sull’incognita del pacco nero. Dopo aver raccontato qualcosa in più su di se, il suo lavoro e commuovendosi per l’amore verso i suoi alunni, Ilaria si ritrova in mano un assegno da 15mila euro, cifra che non è abbastanza a realizzare i suoi obiettivi, motivo per il quale ringrazia e prosegue. La partita entra nella fase più calda con un blu da 50 euro da un lato e il pacco nero dall’altro. "Il Dottore ha un solo vantaggio, sa dov’è il pacco nero, ma non sa quanto vale" commenta De Martino, mentre la cornetta torna a squillare: "Adesso c’è il cambio" riporta il conduttore, svelando l’ultima mossa del Dottore. Le due sorelle rifiutano e confidano nel pacco 13 pescato all’inizio, che subito dopo mostra proprio il pacco nero. De Martino e le concorrenti aprono lentamente e scoprono i 75mila euro per la gioia di tutto il pubblico. Ottima mossa da parte delle sorelle, che rifiutano il cambio e beffano il Dottore nel finale.

