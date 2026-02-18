Affari tuoi, volano parole grosse e De Martino perde la calma: "Non c'è uno normale". Poi il disastro di Benedetta
Nella nuova puntata del 18 febbraio c'è Benedetta, che gioca una partita sfortunata dall'inizio, chiusa con nessun premio. Le parole del nuovo pacchista fanno perdere la pazienza a De Martino
Affari tuoi torna con una nuova puntata, in onda mercoledì 18 febbraio su Rai 1. Stefano De Martino accoglie in studio Benedetta, mamma in cerca di occupazione dalla provincia del Molise. Insieme a lei gioca il marito Maurizio, barista nella vita. Scopriamo come è andata.
Affari tuoi, puntata 18 febbraio 2026: cosa è successo
"Ce ne fosse uno normale qua" apre De Martino, dopo aver accolto Mago Merlino, il nuovo pacchista della regione Toscana. "A proposito di persone anormali, ecco Herbert" continua il conduttore lasciando spazio alla presentazione del comico: "Mando le pec, sono un peccatore", e poi ancora l’invenzione della serata: "Ho inventato l’asciuga-piedi". Con i primi sei tiri, Benedetta manda in fumo tanti pacchi rossi, tra cui 200mila e 50mila euro e il Dottore inizia a giocare con la prima offerta da 27mila euro, mille euro per ogni puntata alla quale la concorrente ha partecipato. L’assegno viene tritato e il conduttore fa partire il mantra "Ora tu, mi trovi un pacco blu", a seguito dei tanti rossi dell’inizio. "Questa non ci voleva" prosegue De Martino, a seguito dell’uscita dei 300mila euro, premio più importante del quiz. "Cercano il pacco ballerina perché vogliono vedere l’esibizione di Martina" scherza il conduttore, mentre Gennarino fa il suo ingresso in studio. Una serie di pacchi blu, tra cui Martina Miliddi, riporta il buon umore in studio. L’ex amici questa sera si esibisce in una danza mista sexy e romantica sulle note di "When a man loves a woman", accendendo l’atmosfera in studio.
Affari tuoi, il finale amaro di Benedetta e Maurizio: nessun premio
Il Dottore propone 14mila euro, cifra immediatamente rifiutata dalla coppia, che prosegue trovando l’invenzione di Herbert. "Guarda che bello" sottolinea il comico. Si entra nel vivo della partita, e dopo aver tritato anche l’assegno da 20mila euro, Benedetta e Maurizio bruciano anche i 100mila euro, restando con solo i 75mila euro tra i pacchi rossi, oltre all’incognita del pacco nero. La protagonista di questa sera decide di dare una svolta alla partita, lasciando il 14 e prendendo il pacco 8, numero importante perché legato a loro figlio. La fortuna non sembra dalla parte della coppia, che brucia anche i 75mila euro. "Abbiamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno, saluto tutti a casa" commenta Benedetta, riportando il buon umore. Il pacco cambia ancora e l’8 viene ceduto per l’11. Anche il pacco nero va in fumo e, come da regolamento, si va al gioco delle regioni, nel quale si possono vincere 50mila o 100mila euro. Marito e moglie puntano tutto su Marche e Campania, ma purtroppo, nemmeno in questo gioco, la coppia ha fortuna e torna a casa a mani vuote: "Sfortunati al gioco, fortunati in amore" chiude De Martino.
