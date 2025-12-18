Affari tuoi si fa hot, De Martino: "Ma te la sei limonata". Poi lacrime e maxi-vincita (dolorosa) La nuova puntata di Affari tuoi del 18 dicembre regala tante emozioni. Bluette e papà Stefano partono bene e nel finale accettano i 100mila euro dal Dottore pur avendo il pacco con 300mila

Una nuova emozionante puntata di Affari tuoi è andata in onda giovedì 18 dicembre 2025 su Rai 1. Bluette, detta Memole, da Moro d’Alba, nelle Marche gioca con Stefano De Martino per portare a casa uno dei tanti premi nascosti all’interno dei pacchi rossi. Ad accompagnare la concorrente odierna c’è papà Stefano, titolare di un centro d’arredamento. Scopriamo cosa è successo.

Affari tuoi, puntata del 18 dicembre: cosa è successo

"Bluette ti faccio il mio più grande bocca in lupo" De Martino apre le danze e Bluette parte con i primi sei tiri, utili anche a trovare i 4mila euro del Jackpot legati a Gennarino. "Lei ha capito con chi abbiamo a che fare?" scherza il conduttore, dato papà Stefano consiglia benissimo la figlia, facendole spacchettare 5 pacchi blu e un nero da 30mila. L’unico rosso da 100mila è la prima nota dolente della serata appena cominciata. "Il nostro Vanzina è un veggente" dice De Martino riportando le parole del Dottore che sottolinea la somiglianza tra Stefano e il famoso regista. La prima offerta di cambio della serata viene rifiutata da Bluette, che continua pescando 200 euro e il simpatico Gennarino. L’atmosfera si fa divertente, grazie alla simpatica mascotte, che entrando va dritto dalla concorrente e la saluta leccandole il viso e le labbra: "Ma te la sei limonata, mascalzone" commenta De Martino, scatenando risate e applausi tra il pubblico. Arriva un altro rosso da 75mila. Il Dottore si rifà vivo per il primo assegno della serata da 29mila euro, che papà Stefano trita. La partita scorre senza sussulti grazie ad un pacco blu da 20 e due rossi indolore da 15mila e 20mila euro. Dai piani alti non ci sono altri assegni e anche il secondo cambio della serata viene rifiutato da Bluette, che continua a credere nel pacco 12 con cui ha iniziato. Alla luce di altri due blu, il Dottore rincara la dose e chiede a De Martino di compilare un assegno da 39mila euro. "Rifiutiamo e andiamo avanti" replicano papà e figlia. Bluette trova un rosso da 50mila e poi decide di cedere alla nuova offerta di cambio, proseguendo con il numero 11. Il telefono torna a squillare: "Reggiti forte, adesso un tiro vale ben 50mila euro, che facciamo?" incalza De Martino mettendo in crisi la concorrente sulla decisione: "Non lo so se mi pentirò, tritiamo" con queste parole sofferte Bluette trova la forza di rifiutare e subito dopo pesca zero euro, portandosi in vantaggio nei confronti del Dottore. "Dai che ci siamo, sono rimasti 1 euro, 200mila e 300mila euro" riepiloga il conduttore napoletano e si accinge a consegnare l’assegno più alto della serata da 100mila euro. "Se non fossi mamma, se fossi sola andrei avanti ma ho la mia famiglia" con queste parole e tante lacrime d’emozione Bluette decide di dare valore all’offerta del Dottore e accetta la cifra. Poco dopo si scopre che il pacco scelto dalla concorrente al momento del cambio nascondeva proprio i 300mila euro. Resta il rammarico per non aver portato a casa la cifra più alta in palio ma anche tanta felicità per i 100mila vinti. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

