È Leonardo detto Umberto a giocare ad Affari tuoi nella puntata condotta da Stefano De Martino la sera di mercoledì 17 settembre dell’access prime time di Raiuno. Il concorrente della regione Umbria e di professione infermiere pesca il pacco numero tredici e sfida il Dottore (Pasquale Romano) insieme al padre Luigi, in pensione, ex assistente capo di polizia penitenziaria.

Prima di iniziare la partita, Thanat, in tenuta da cameriere, raggiunge il conduttore in studio per presentare la specialità del giorno: il sarchiatore. Ecco cosa è successo durante la puntata del 17 settembre di Affari Tuoi.

Affari tuoi, puntata 1 7 settembre 2025: cosa è successo

La puntata comincia in una maniera del tutto inaspettata e soprattutto molto divertente, un evento che sui social è già diventato virale. Dopo che Stefano De Martino ha presentato il concorrente dell’Umbria, infatti, parte una sigla che non ha nulla a che fare con Affari Tuoi: uno scherzo del Dottore Pasquale Romano al conduttore per pungere Mediaset e Gerry Scotti dopo le critiche rivolte a De Martino e al programma stesso nei mesi scorsi. In studio, infatti, parte la sigla "Gira la ruota, ye ye, Gira la ruota" subito dopo le consuete parole "Da questo momento sono affari tuoi". Partono le risate in diretta, e De Martino, ridendo, commenta: "Non è vero (come a dire ‘non ci credo’, ndr)". Una volta presa la cornetta del telefono rosso per parlare col Dottore, dice col sorriso: "Lei è un cretino". E a questo punto Pasquale Romano continua a scherzare riproponendo la sigla. Il conduttore, fissando la telecamera, aggiunge: "Salutiamo i nostri dirimpettai", riferendosi a La Ruota della Fortuna, in onda nell’access prime time di Canale 5 con Gerry Scotti alla conduzione proprio in contemporanea con Affari Tuoi. Insomma, Scotti farà anche ascolti migliori in questo momento, ma in quanto a stile vince di gran lunga la Rai.

Poi inizia la partita, eLeonardo pesca il pacco numero 20 che contiene 100 euro. Subito dopo il pacco nero del valore di 200 euro, poi al terzo si balla per festeggiare 50 euro. Poi ancora tiri fortunati con 50.000 euro, il sarchiatore e infine 20.000 euro con le campane a festa. Il Dottore chiama e fa un’offerta importante che ammonta a 38.000 euro. Leonardo decide però di rifiutare e passa l’assegno al padre per triturarlo. Altro giro e un tiro sfortunato perché escono 300.000 euro.

Successivamente escono 500 euro e 5 euro. Il Dottore chiama di nuovo e propone un cambio. "Essendo appassionato di sport di numeri ce ne ho tanti e quindi al momento preferisco rifiutare", dice Leonardo. Al terzo tiro del successivo giro, Leonardo trova 100.000 euro, poi 75.000 euro e ancora 1 euro. Il Dottore chiama dando la possibilità del cambio e dell’offerta. Leonardo prende la carta del cambio e scambia il suo pacco prendendo il 9. Subito dopo, Leonardo sceglie proprio il pacco che ha deciso di cambiare, una mossa vincente visto che escono 200 euro.

Il Dottore mette in crisi Leonardo con un’offerta da 25.000 euro ma lui decide di rifiutare e di andare avanti. Escono infine i 10.000 euro, la chiamata del Dottore si risolve in un’offerta da 25.000 euro ma Leonardo e Luigi decidono di sfidare ancora una volta la sorte. Subito dopo altri due tiri, escono 30.000 euro e poi 20 euro. Il Dottore ripete lo stesso gioco di prima offrendo 25.000 euro: "E’ una bella cifra e per guadagnarla ci vuole. Abbiamo fatto una bella partita ma poi la bilancia ha iniziato a pesare da un lato. Io sono sincero, mi piace giocare però sono consapevole del fatto che a volte vale la pena rischiare e altre che chi si accontenta gode. Ho fatto sempre sacrifici per realizzarmi, ora sono felicemente infermiere e già che sto qua per me è una vittoria", dice Leonardo accettando l’offerta.

Intanto però per capire come sarebbe finita la partita, De Martino invita Leonardo a chiamare i pacchi restanti. Una volta usciti Gennarino e 15.000 restano 0 euro e 200.000 euro. Alla fine Leonardo e Luigi avrebbero portato a casa proprio 200.000 euro, la delusione è palpabile. "Ci siamo fermati troppo presto", sentenzia De Martino.

Le reazioni social

La puntata di questa sera di Affari tuoi ha diviso il pubblico. Secondo alcuni Leonardo avrebbe dovuto osare di più rifiutando l’offerta del dottore: "Ci vuole coraggio, non è da tutti". Qualcuno poi ha fatto notare: "Era chiaro che l’offerta sarebbe stata raddoppiata o di almeno 125.000 euro come diceva Max Giusti", si legge in un commento. "Dovrebbero giocare da soli, il babbo gli ha suggerito di accettare", ha poi scritto un altro utente.

