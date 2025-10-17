Affari Tuoi, Gaia non si fida del Dottore e fa un grosso errore. Poi lo spoiler di De Martino fa impazzire i social: "Lo amo" Nella puntata del 17 ottobre, la partita di Gaia comincia malissimo e finisce peggio, nonostante la fortuna nel gran finale, e De Martino la inganna: cosa è successo

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

CONDIVIDI

Nella nuova puntata di Affari Tuoi, condotta da Stefano De Martino su Rai Uno venerdì 17 ottobre 2025, a sfidare il Dottore è Gaia, concorrente della regione Emilia-Romagna e educatrice di nido di professione, che gioca con il pacco numero 14 ed è accompagnata in studio dalla sorella Alice, anche lei educatrice di nido. Gaia ha un fidanzato di nome Micol e due cagnolini che vengono mostrati sullo schermo a inizio serata.

Prima della partita il comico Herbert Ballerina riappare, come sempre, tra i pacchisti, mentre in un momento precedente assistiamo a una piccola battuta che non passa inosservata per via delle accuse rivolte a Rai per il programma Affari Tuoi in particolare. Quando la new entry svela di essere della Guardia di Finanza, Stefano De Martino commenta: "Attenzione, io sapevo che prima o poi sarebbero arrivati". Ecco cosa è successo nella puntata del 17 ottobre 2025 di Affari Tuoi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Affari Tuoi, puntata 17 ottobre 2025: cosa è successo

La partita di Gaia non comincia benissimo, perché perde in pochi minuti ben 4 rossi, tra cui i 200mila euro e i 75mila. Subito dopo il Dottore propone il cambio e la concorrente, che in 20 puntate ha pescato solo pacchi blu dalla ruota, decide di lasciare il 14 per prendere il 13 e scopre che nel numero preso a inizio partita c’erano solo 50 euro. Poi arriva un po’ di fortuna: trovano tre pacchi blu, tra cui quello di Gennarino, che si lascia accarezzare dalle sorelle mentre è tra le braccia del conduttore. "Si lascia accarezzare, marpione che non sei altro!" commenta De Martino. E’ il turno del Dottore che punta su un’offerta: 30mila euro per cominciare. "Sono soldi, ma sono qui per giocare" dice Gaia. Prima l’assegno tritato, poi la perdita dei 30mila euro e il mantra, che però non funziona. "Da quando il mantra è stato un po’ trascurato, perché i concorrenti si fiondano subito alla toccata, ha perso un po’ di potenza e quindi non ci ha aiutati" nota De Martino prima di svelare che nel pacco in questione ci sono 100mila euro.

Per fortuna, subito dopo esce lo 0 e si balla! Poi Stefano De Martino, parlando di Herbert Ballerina, svela al Dottore e a tutti i telespettatori: "Siccome Kledi Kadiu, il famoso ballerino, lo ha aggiunto sui social, è venuto da me tutto tronfio e mi ha detto: ‘Hai visto? Da quando ballo anche Kledi ha iniziato a seguirmi!". Herbert scherza: "Ma non lo dovevi dire, sei un kledino!". Una volta rifiutato il cambio proposto dal Dottore, vola via un altro pacco blu ed è festa in studio. A questo punto il Dottore applica la regola della resilienza e offre gli stessi 30mila euro del primo assegno, che vengono ancora una volta rifiutati dalle sorelle.

Via i 15mila euro e Gaia accetta il cambio del Dottore: questa volta è Alice a lasciare il 13 per prendere l’8. Poi se ne va anche 1 euro e un altro assegno da 30mila viene tritato. Si va oltre: le sorelle eliminano i 100 euro e il Dottore propone ancora una volta il cambio. "Io sono venuta qui dicendo a casa che il pacco che mi capita non lo cambierò mai. L’ho già cambiato due volte…" dice Gaia prima di accettare per la terza volta il cambio.

Questa volta le due sorelle si muovono insieme e lasciano l’8 per il 10, ma scoprono che nel pacco precedente c’era il Pacco Nero con ben 75mila euro al suo interno. L’ultimo tiro vale 50mila euro: "O ho pescato anche io 50mila e siamo a posto, o i 300mila e non c’è confronto, oppure ho il biglietto della lotteria… non voglio pensarci due volte, rifiuto e vado avanti". I 50mila restano al Dottore e De Martino commenta: "Se mi trovi i 5 euro io mi faccio una corsa di gioia, di allegria immensa". Qui Gaia racconta: "Io non ti ho sognato Stefano, ma ho fatto un sogno e non ho capito nulla. C’era un numero che mi chiamava ma che ho sempre lasciato lì. Il 10 non mi dice niente, quella cifra è ancora sul bancone". Alla fine, la concorrente decide di non scegliere il numero del sogno e De Martino chiede: "Ma io dico: tu fai tre cambi, sogni un numero e non lo prendi mai?".

Non manca uno spoiler del conduttore subito dopo aver sbirciato nel numero 1, il pacco chiamato da Gaia prima del grande finale. Stefano De Martino le fa credere di aver perso una somma alta, mettendosi dietro le due sorelle senza far notare il suo sorriso, i cambi continui di espressione (perché ogni tanto entrambe si girano verso di lui) e i gesti destinati ai telespettatori per fargli capire che nel pacco 1 ci sono i 5 euro. Il conduttore sorride alla telecamera, con Herbert che lo saluta quando fa il gesto del 5 con la mano, finché non arriva il momento clou che finisce in un abbraccio: "Non so come dirtelo… nell’1 della Sicilia ci sono 5 euro!". Grande gioia in studio. Sul tabellone restano i 300mila euro e i 50mila euro e il Dottore offre 150mila euro, nonostante la richiesta di 175mila euro da parte di Gaia, che commenta: "Sono soldi, ma se in questo 10 ci sono 300mila euro sono più soldi. Il Dottore potrebbe volermi fregare, farmi credere di avere un po’ più di ciccia e così io rifiuto. Oppure il contrario e risparmia un bel po’". Alla fine, le sorelle scoprono di avere nel proprio pacco 50mila euro.

Le reazioni sui social

Come di consueto, non mancano le reazioni sui social dopo la puntata del 17 ottobre 2025 di Affari Tuoi: "Pacchi 50mila e 300mila e ti offrono 150mila, e rifiuti", "E beh, chi troppo vuole niente stringe, 100k persi, averli e non sono 200k", "Stavolta il dottore è stato bravo. Le due sorelle hanno abboccato", "Alla fine, coraggio sì, MA bisogna pur sapersi accontentare", "Gli chiedi 175k te ne offre 150 è chiaro che ti sta tentando altrimenti ti liquidava con 25k € in più e amen", "Ennesimo bluff del dottore che esce ancora una volta vincente!", "Hanno bruciato 100.000 €", "Eeeeh il doc l’aveva sgamata che avrebbe rifiutato", "Era un po’ scritto questo finale", "Quando rifiutano offerte così alte meritano di tornare a casa con il meno possibile. Soldi regalati, con che coraggio ci sputi sopra?".

Molti utenti commentano invece lo spoiler di Stefano De Martino, molto apprezzato sui social: "QUANDO FA GLI SPOILER CON QUELLE FACCE", "Le sue faccine mi facevano morire ahahahaha", "Io lo adoro, signor giudice!", "Le facce di Stefano, io lo amo".

Potrebbe interessarti anche