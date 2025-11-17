Affari Tuoi, il Dottore infrange il protocollo e De Martino accusa Thanat: “Guardi La Ruota della Fortuna”, finisce malissimo Nella puntata di Affari tuoi di lunedì 17 novembre, la partita di Angelica è finita malissimo: dopo due cambi e varie offerte ha vinto solo 200 euro

Nella puntata di Affari tuoi di lunedì 17 novembre, a giocare al centro dello studio è Angelica la pacchista della Regione Lombardia. A giocare con lei è il padre Valentino, ora pensionato prima responsabile di magazzino. Il pacco scelto dalla concorrente è il numero 10. "Lavoro nel Motorsport, sono sposata da poco con Davide", ha spiegato Angelica. Ecco cosa è successo nel corso della puntata del 17 novembre di Affari tuoi.

Affari tuoi, puntata 17 novembre 2025: cosa è successo

Una partita iniziata in salita e finita col fiato sospeso. È stata un’altalena di emozioni quella vissuta da Angelica a Affari Tuoi, tra colpi di scena, decisioni difficili e un susseguirsi di offerte del Dottore tutte puntualmente rifiutate. La serata parte male: subito fuori i 20.000 euro, poi il colpo pesante dei 300.000 euro. Una scelta dolorosa per Angelica, che aveva puntato sul pacco numero 19 per una ragione affettiva: "È un anno in cui è venuto a mancare mio nonno. Speravo di trovare lo 0 e invece questa data ci ha puniti", ha spiegato con amarezza. Al terzo tiro se ne vanno anche 75.000 euro e De Martino cerca di incoraggiarla: "Dobbiamo trovare adesso tre blu per riequilibrare la partita".

Angelica prova a cambiare l’inerzia scegliendo il pacco 14, ma la sfortuna insiste: dentro ci sono 100.000 euro. De Martino sospira: "Serve un mantra". Le due aperture successive sono meno dolorose, via 10.000 euro e 10 euro, ma il conduttore frena l’entusiasmo: "Fare un resoconto non farebbe altro che mettere un dito nella piaga. Riponiamo le speranze a questo punto nel pacco nero".

Arriva la prima telefonata del Dottore: 15.000 euro sul tavolo. Angelica non tentenna e trita l’assegno. "Ora abbiamo bisogno di una tripletta blu", incalza De Martino. Detto, fatto: arrivano 5 euro, Gennarino dal pacco 12 e poi 20 euro. Il Dottore torna alla carica: offerta da 19.000 euro, ma Angelica prosegue.

La fortuna però non è continua: escono 5.000 euro, 100 euro e 0 euro. Nuova offerta, stavolta più alta: 29.000 euro. "Sono tanti soldi ma preferisco rifiutare e andare avanti", afferma con determinazione. Subito dopo, però, un altro colpo: fuori 50.000 euro. Il Dottore propone il cambio e Angelica accetta: scambia il pacco 10 con il 9 e apre subito il 10, trovando 30.000 euro. Il gioco cambia ritmo e il Dottore introduce le carte: Angelica pesca l’offerta, 14.000 euro, e rifiuta ancora. La partita continua e se ne vanno 500 euro.

Un altro cambio viene proposto: "La partita gira intorno ai 200.000 euro, se pensi che siano dentro al pacco numero 9 ok altrimenti ti conviene cambiarlo di nuovo", consiglia De Martino. Ma Angelica è ferma: "Lo tengo, rifiuto il cambio". Una scelta che pesa: di lì a poco escono i 200.000 euro. Il Dottore offre 3.000 euro, ma Angelica – sostenuta dal padre – rifiuta ancora.

Gli ultimi pacchi prima del finale regalano un po’ di ossigeno: 50 euro dal pacco 17 e 1 euro dall’11. Sul tavolo restano 15.000 euro e 200 euro. De Martino propone il gioco della Regione Fortunata, ma Angelica declina: "Dicevo che mi sarebbe piaciuto andare alla fine con un pacco blu e con uno rosso. Certo avrei voluto un pacco rosso più sostanzioso ma va bene così". La scelta si rivela azzeccata, perché il Dottore decide di rompere il protocollo per la prima volta nella storia del programma: "Per la prima volta vuole fare un gioco con la concorrente – dice De Martino – se fosse andata alla Regione Fortunata quale avrebbe scelto?". Angelica indica il Veneto e la Toscana. De Martino prende la busta sigillata dal notaio con quello che sarebbe stata la Regione vincente: dopo alcuni secondi di tensione, si scopre che ha fatto bene, perchè la regione vincente era per la prima volta la Basilicata".

Arriva però un nuovo dilemma: l’ennesimo cambio del Dottore. Angelica riflette e racconta il significato dei numeri: "Il 3 è il numero del cuore, siamo tre sorelle, tre è il numero perfetto ed è il giorno in cui ho conosciuto Davide. Il 9 è la data di nascita della mia nonna che sono più le volte in cui non ci riconosce in cui ci riconosce. 9 è un multiplo di 3 e quindi accetto il cambio". Angelica scambia il pacco 9 con il 3 e si prepara al finale: "Ci proviamo fino in fondo", afferma con coraggio. E qui avviene l’ennesimo siparietto della serata. De Martino infatti va Lupo a Thanat per chiedergli un parere sulla scelta della concorrente. Quest’ultimo, colto alla sprovvista, farfuglia qualcosa di poco chiaro e De Martino sbotta: "E io che sono anche venuto da te! Tu guardi La ruota della fortuna, anche quando sei qua. Thanat non ci segue. Vuoi comprare una vocale?". Dopo qualche attimi di ilarità, il verdetto finale. La serata finisce male, Angelica e il padre si devono accontentare di 200 euro.

