Affari Tuoi, puntata da brividi e Martina Miliddi fa esplodere le polemiche sul web: "Immagino la Celentano" Nella puntata del 17 marzo 2026, Ludovica (coraggiosa fino alla fine) manda in panico il compagno Davide, ma tutto finisce in festa con De Martino: cosa è successo

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

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Nella nuova puntata di Affari Tuoi, condotta da Stefano De Martino su Rai Uno martedì 17 marzo 2026, a sfidare il Dottore è Ludovica, concorrente della regione Lazio che lavora come responsabile di un centro medico. Ha una figlia di nome Ginevra. Gioca con il pacco numero 2 ed è accompagnata in studio dal compagno Davide, un graduato dell’esercito italiano. "Lei viveva in Lussemburgo e quando è tornata qui le ho fatto trovare una limousine fuori dal Colosseo. Stiamo insieme da 6 anni", racconta Davide. Tra gli oggetti della serata c’è anche l’Uni-rami, un’invenzione di Herbert Ballerina per l’orientamento scolastico, definita da De Martino "la più brutta dell’anno finora". Ecco cosa è successo nella puntata del 17 marzo 2026 di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 17 marzo 2026: cosa è successo

Cosa è successo durante la partita di Ludovica e Davide? La partita non comincia nei migliori dei modi, perché al primo tiro se ne vanno 15mila euro e al secondo ben 100mila euro, contenuti nel pacco nero. Poi Ludovica perde i 300mila euro e l’umore cambia ma non troppo: lei continua a sorridere, nonostante la batosta. Una volta usciti i 50 euro, i 75mila, seconda mossa falsa nei primi 6 tiri, e i 10 euro, arriva la prima chiamata del Dottore. L’offerta è di 23mila euro come il numero di puntate di Affari Tuoi a cui ha preso parte la concorrente, che non esita nemmeno un secondo a tritare l’assegno. Poi se ne vanno i 10mila euro e arriva l’ora del mantra, che funziona: nel pacco successivo c’è la ballerina, Martina Miliddi, che si esibisce in un balletto super sexy con un abito corto rosa shocking da urlo.

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Quando Ludovica chiama il numero successivo, Stefano De Martino fa avvicinare al pacco Martina Miliddi e Herbert Ballerina si mostra un po’ ‘geloso’: "E io che faccio?". A questo punto il conduttore lo invita ad andare vicino a loro per sbirciare all’interno del pacco, ma prima il comico si mette dietro alla ballerina e De Martino commenta: "Ma che ti metti dietro a Martina? Vieni di qua!". Il conduttore va a prendere Herbert per portarlo accanto a sé, ma dall’altro lato rispetto alla Miliddi. La seconda offerta è sempre di 23mila euro, ancora una volta tritata senza esitazione. Poi scopriamo che Nala, la cagnolina di Ludovica, è innamorata di Gennarino ed è per questo che va assolutamente trovato.

Dopo aver trovato due pacchi blu, uno dei quali del valore di 100 euro, torna a farsi sentire il Dottore, ma questa volta l’offerta sale: è 30mila euro. "Una bella offerta… ho tantissimi progetti", dice Ludovica, ma Davide sottolinea: "Abbiamo…", e lei ribatte: "Abbiamo tantissimi progetti, non c’è bisogno di specificare sempre!" Scopriamo che hanno appena comprato casa e hanno 30 anni di mutuo da pagare. È per quest’ultimo motivo che tritano il terzo assegno della serata. Usciti i 30mila euro, Herbert Ballerina dice: "Ora non si può più sbagliare".

Adesso sul tabellone ci sono solo 50mila, 100mila e 200mila euro e ben 4 pacchi blu, quindi, in realtà, è ancora tutto da vedere. Il Dottore è "statico" – come dice Herbert – perché l’offerta resta ferma a 30mila euro. Il tiro successivo lo fa Davide e De Martino, dopo aver sbirciato nel pacco da lui scelto, chiede a Ludovica: "Secondo te, può rimanere o se ne deve andare?", e lei risponde: "Se ne deve andare". Alla fine, a Davide va benissimo: il pacco è blu. Il Dottore punta su un cambio, per fare una ‘dispetto’ a Herbert: "Visto che lui dice che sono statico, cambio!". Ludovica rifiuta il cambio dopo aver ascoltato le parole del compagno, che pensa abbiano i 100mila euro nel proprio pacco.

Poi vanno via anche 0 euro e Herbert conclude il balletto mostrando un finto anello gigante sul dito. Tocca di nuovo al Dottore la mossa: ci sono 35mila euro sul piatto. Ma, visto che il tabellone consente a loro di rifiutare l’offerta, essendoci ancora tre pacchi di valore alto, la coppia sceglie di tritare l’assegno. Poi la batosta: i 100mila euro non sono nel 2, anzi vengono eliminati col tiro successivo. Una volta trovato 1 euro, Ludovica chiede al Dottore 200mila euro per chiudere la partita, ma lui gliene offre 50mila, rifiutati perché "io voglio trovare Gennarino!"

Poi Ludovica è in panico perché non sa quale pacco chiamare tra il 13 e l’11: "Il 13 l’ho pescato tantissime volte, mentre l’11 è un numero che mi piace tanto, perché è un numero che non cambia e poi mio fratello giocava con l’11, a mia figlia hanno dato la maglia numero 11… quindi non so cosa fare". Lei vuole aprire l’11 ma, vedendo il compagno titubante, chiama il 13. Stefano De Martino non dà alcuna informazione sul contenuto del pacco a Ludovica, molto preoccupata: "Ho sbagliato?". No: al suo interno c’è Gennarino! La coppia si bacia e abbracciano forte. Il motivo? Sul tabellone restano solo i 50mila e i 200mila euro e quindi sono "soldi sicuri!"

Ora manca l’ultimo tiro e Ludovica punta ai 200mila euro, ma il Dottore, come spesso accade, ne offre la metà: 100mila euro e lei non sa bene come muoversi: "È una bellissima offerta…". Davide dice: "Sì, però valuta…". Dopo i ringraziamenti, la concorrente commenta: "Era il mio sogno arrivare nel finale con due pacchi importanti. Valuto bene, ma lo sai come la penso… mi conosci. Rifiuto l’offerta e vado avanti". Davide non è affatto d’accordo con lei e Stefano De Martino scherza: "Davide sta dimagrendo nel frattempo…". Dopo il canonico riassunto, la coppia scopre di avere nel pacco 2 i 200mila euro ed è subito festa, tra abbracci, applausi e urla. Stefano De Martino, rivolgendosi a Davide, chiude dicendo: "Hai perso 20 chili in questa partita. Ti ha fatto penare eh".

Polemiche dopo la puntata di Affari Tuoi

Stranamente, dopo la puntata di Affari Tuoi del 17 marzo vincono i complimenti sui social: "La bellezza di essere incoscienti nel gioco, BRAVA!", "E’ proprio vero che i belli sono anche fortunati", "Se li merita. Briosa, simpatica e non lagnosa", "200.000 euro Ludovica insegnaci come", "Amo quando il coraggio viene premiato! Brava Ludovica! E dai da mangiare a quel brav’uomo del tuo compagno!".

Non mancano invece polemiche su Martina Miliddi: "Comunque già ad amici non brillava ma effettivamente è addirittura peggiorata", ‘Ogni sera un nuovo commento #affarituoi Io però condivido", "Io che immagino sempre la faccia disgustata della Celentano mentre guarda i suoi balletti".

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